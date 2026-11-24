Mit LocalSR lassen sich auch auf dem iPhone niedrig aufgelöste Fotos vergrößern und verbessern. Die kostenlose Anwendung reduziert Unschärfen und sichtbare Kompressionsfehler mithilfe künstlicher Intelligenz. Die gesamte Bildverarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät. Eine Internetverbindung oder ein Benutzerkonto sind nicht erforderlich.

LocalSR verbessert Bilder auch auf dem iPhone

Wir haben die Mac-Version von LocalSR bereits ausführlicher vorgestellt. Die iPhone-App stammt vom selben Entwickler, dem Schweizer Informatikstudenten Hermes Reisner, und verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Die Software ist kostenlos und quelloffen. Der Quellcode steht unter der MIT-Lizenz. Für die Nutzung wird mindestens iOS 27 vorausgesetzt. Der Download ist lediglich 8,9 MB groß, die Benutzeroberfläche steht derzeit jedoch nur auf Englisch zur Verfügung.

Fotos direkt aus der Bilder-App verbessern

LocalSR lässt sich entweder als eigenständige Anwendung öffnen oder über das Teilen-Menü von iOS aufrufen. Nutzer können damit einzelne Bilder oder mehrere Fotos direkt aus Apples Fotos-App und anderen Anwendungen zur Verarbeitung übergeben. Die verbesserten Aufnahmen werden anschließend als neue Dateien gespeichert. Die Originale bleiben unverändert erhalten, auch Aufnahmedatum und Standortinformationen werden übernommen.

LocalSR stellt zwei KI-Modelle zur Verfügung

Je nach Ausgangsauflösung stehen unterschiedliche Vergrößerungsstufen bereit. Fotos mit bis zu drei Megapixeln können um den Faktor vier skaliert werden. Bei Bildern mit bis zu zwölf Megapixeln ist zunächst eine zweifache Vergrößerung vorgesehen. Wer auch hier die vierfache Skalierung nutzen möchte, kann diese über die Einstellungen aktivieren. Noch größere Aufnahmen reduziert die App vor der Verarbeitung zunächst auf zwölf Megapixel.

Für die eigentliche Verbesserung stehen zwei KI-Modelle zur Auswahl. Die Einstellung „Fast“ ist auf eine schnelle Bearbeitung ausgelegt und eignet sich insbesondere für mehrere Fotos. „Best“ nimmt sich mehr Zeit, um feinere Bildstrukturen zu rekonstruieren. Anschließend lassen sich die Ergebnisse über einen Schieberegler mit der ursprünglichen Aufnahme vergleichen. Eine Zoomfunktion hilft dabei, einzelne Details genauer zu prüfen.

Neural Engine übernimmt die Berechnung

Die Bildverarbeitung erfolgt auf dem iPhone mithilfe der Neural Engine. Bei der ersten Verwendung prüft LocalSR, welche Ausführung auf dem jeweiligen Prozessor die schnellsten korrekten Ergebnisse liefert. Danach verwendet die App die ermittelte Variante für weitere Berechnungen.

Ein Beispiel-Ergebnis von LocalSR

Der Entwickler nennt auch konkrete Leistungswerte: Auf einem iPhone 17 Pro benötigt die Verarbeitung eines Fotos mit zwölf Megapixeln ungefähr zwei Sekunden. Auf einem iPhone 11 Pro dauert derselbe Vorgang etwa sechs Sekunden. Die tatsächliche Bearbeitungszeit hängt damit maßgeblich vom verwendeten Gerät ab.

Anders als bei cloudbasierten Bildverbesserungsdiensten müssen die Fotos nicht auf fremde Server übertragen werden. LocalSR arbeitet vollständig offline. Die KI-Modelle können Bildrauschen, Unschärfen und blockartige JPEG-Artefakte reduzieren. Allerdings entstehen bei der Vergrößerung teilweise neue Bildstrukturen, die nicht zwingend dem ursprünglichen Motiv entsprechen. Unleserliche Schrift lässt sich auf diese Weise beispielsweise nicht zuverlässig rekonstruieren.

Die mobile Ausgabe konzentriert sich auf die Verbesserung und Vergrößerung vorhandener Fotos. Die bereits vorgestellte Mac-Version bietet darüber hinaus zusätzliche Restaurierungsmodelle, die Verarbeitung von Videodateien und experimentelle Bildbearbeitung per Texteingabe.