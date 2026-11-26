Der Zubehöranbieter Lisen hat uns eine Übersicht seiner Black-Friday-Angebote geschickt. Darunter finden sich unter anderem sehr günstige Ladekabel und Autoladegeräte, die wir zum Teil selbst schon seit geraumer Zeit verwenden.

Autoladegeräte mit ausziehbaren Kabeln

Wenn man im Auto möglichst flexible Lademöglichkeiten bereitstellen will, können wir das 84-Watt-Ladegerät von Lisen empfehlen. Das Gerät verfügt über zwei ausziehbare, jeweils 80 Zentimeter lange Ladekabel mit USB-C- und Lightning-Anschluss. Zusätzlich stehen je eine USB-C- und eine USB-A-Buchse zur Verfügung.

Kombi-Ladegerät fürs Auto

Mit dem Gutscheincode I3WRIYA2 lässt sich der aktuelle Angebotspreis weiter auf 12,99 Euro reduzieren.

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Wer keine Lightning-Geräte mehr hat, findet im neueren 87-Watt-Ladegerät von Lisen eine Alternative mit zwei integrierten USB-C-Kabeln. Hier kommt man mit dem Aktionscode 9J0VO3P8 auf einen Endpreis von 15,99 Euro.

54-Watt-Autoladegeräte zum Stückpreis von 3,39 Euro

So günstig wie noch nie bekommt man aktuell das 54-Watt-Autoladegerät von Lisen im Doppelpack. Der kleine Ladestecker ist mit je einem Anschluss für USB-C und USB-A ausgestattet.

Im Doppelpack 3,39 Euro pro Stück

An der Amazon-Kasse werden im Rahmen der Black-Friday-Angebote nochmals 30 Prozent vom bereits reduzierten Preis abgezogen. Damit bezahlt man für den Doppelpack nur 6,77 Euro beziehungsweise rund 3,39 Euro pro Stück.

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USB-C-Ladekabel im Viererpack

USB-C-Ladekabel gibt es bei Lisen gerade ebenfalls im Angebot. Hier hat der Hersteller den Preis für ein Set mit vier Kabeln auf 5,97 Euro reduziert. Enthalten sind zwei Ladekabel mit jeweils einem Meter Länge sowie ein 50 Zentimeter und ein zwei Meter langes Kabel. Die maximale Ladeleistung beträgt hier 60 Watt.

Günstige Ladekabel im Set

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Alternativ dazu gibt es vier Kabel für bis zu 240 Watt Ladeleistung für zusammen 10,40 Euro. Hier sind je zwei Kabel mit einem und mit zwei Metern Länge enthalten.

Bitte prüft beim Kauf jeweils den an der Amazon-Kasse angezeigten Endpreis. Die Angebote sind zeitlich begrenzt und nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.