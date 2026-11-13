König Charles III. zu Gast bei Elton John auf Apple Music

Elton John bekommt in seiner Radiosendung „Rocket Hour“ bei Apple Music prominenten Besuch: Am Samstag, dem 14. November, ist König Charles III. zu Gast. Die beiden sprechen über die Bedeutung der Musik und blicken gemeinsam auf 50 Jahre der Wohltätigkeitsorganisation The King’s Trust zurück. Wie das britische Königshaus bekannt gegeben hat, fällt die Ausstrahlung auf den 78. Geburtstag des Monarchen.

Bereits 2024 besuchte King Charles III. Apples britischen Hauptsitz in London.

50 Jahre Musik für einen guten Zweck

Aufgezeichnet wurde das Gespräch bereits im Oktober in den neuen Apple-Music-Radiostudios in London. Dabei erinnern sich Charles und Elton John an zahlreiche Benefizkonzerte, mit denen die Stiftung in den vergangenen Jahrzehnten unterstützt wurde. Dazu zählen große Veranstaltungen in der Wembley Arena während der 1980er-Jahre sowie Auftritte im Hyde Park und in der Royal Albert Hall.

Die Organisation wurde 1976 unter dem Namen The Prince’s Trust gegründet. Sie unterstützt junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben, bei der Ausbildung und beim Aufbau einer eigenen Existenz. Seit der Thronbesteigung von Charles trägt sie den Namen The King’s Trust.

Auch Muse profitierte von der Stiftung

Ein interessantes Beispiel aus der Musikgeschichte liefert die britische Rockband Muse. Die Musiker erhielten in ihrer Anfangszeit, als sie noch unter dem Namen Rocket Baby Dolls auftraten, finanzielle Unterstützung für den Kauf von Musikequipment. Jahre später revanchierte sich die Band mit einem Benefizkonzert in der Royal Albert Hall.

Auch aktuelle Künstler finden in der Sendung Platz. Zur Musikauswahl gehören unter anderem Songs von Raye und Skye Newman. Elton John engagiert sich mit seiner wöchentlichen „Rocket Hour“, die bereits seit 2015 bei Apple Music läuft, regelmäßig für aufstrebende Musiker.

Samstag ab 10 Uhr kostenlos bei Apple Music

Die Sondersendung wird am Samstag um 10 Uhr deutscher Zeit auf Apple Music 1 ausgestrahlt. Weitere Ausstrahlungen sind für 18 Uhr und 23 Uhr vorgesehen. Am Sonntag folgen zusätzliche Wiederholungen, unter anderem um 11 Uhr und 15 Uhr auf Apple Music 1 und Apple Music Hits.

Für die Live-Übertragung ist kein kostenpflichtiges Apple-Music-Abonnement erforderlich. Die Radiosender können mit einem Apple-Account kostenlos über die Musik-App auf dem iPhone, iPad oder Mac gehört werden. Die Sendung ist über die offizielle Seite von Elton Johns Rocket Hour erreichbar. Dort werden auch frühere Folgen angeboten.

Für König Charles ist es übrigens nicht der erste Auftritt bei Apples Musikdienst. Bereits im März 2025 stellte er für die Sendung „The King’s Music Room“ eine persönliche Musikauswahl zusammen. Das damalige Programm wurde im Buckingham Palace aufgenommen und widmete sich Künstlern aus den Commonwealth-Staaten.

Ein Trailer zur neuen Sondersendung steht bereits bei Apple Music bereit.