Kodak hat mit seinen SlideTags eine nette Alternative zu Apples AirTags auf den Markt gebracht. Die in Form eines klassischen Kleinbilddias gestalteten Schlüsselanhänger kombinieren die Ortung verlorener Gegenstände mit der Funktion eines digitalen Bilderrahmens für unterwegs.

Das Zubehör ist in der Optik der im Jahr 1935 eingeführten Kodachrome-Diarahmen gehalten. Anstelle des eigentlichen Dias findet sich hier ein kleines farbiges E-Ink-Display, auf dem man eigene Fotos anzeigen kann.

Eigene Fotos auf dem E-Ink-Display

Die SlideTags sind mit Abmessungen von rund 39 × 46 Millimetern bei einer Dicke von knapp 8 Millimetern recht kompakt und wiegen lediglich 17 Gramm. Das quadratische E-Ink-Display hat eine Bildschirmdiagonale von 1,54 Zoll und eine Auflösung von 240 × 240 Bildpunkten. Für die Darstellung stehen sechs Farben zur Verfügung.

Mithilfe der zugehörigen App Kodak Memory Link lassen sich der Produktbeschreibung zufolge nicht nur einzelne Fotos auf die Anhänger übertragen, sondern auch kleine Diashows zusammenstellen.

Eigene Fotos werden per App aufgespielt

Unabhängig davon lassen sich die Anhänger auch in Apples „Wo ist?“-Netzwerk einbinden und beispielsweise dazu verwenden, einen verlorenen Schlüsselbund oder eine Tasche wiederzufinden. Alternativ wird Googles Ortungsnetzwerk für Android-Geräte unterstützt. Man muss sich bei der Verwendung jedoch für eines der beiden Systeme entscheiden.

Die Stromversorgung erfolgt über eine auswechselbare Knopfzelle vom Typ CR2032. Die Anhänger sind gemäß IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Neun Designs nach dem Zufallsprinzip

Gewöhnungsbedürftig ist die Art und Weise, wie die SlideTags angeboten werden. Zwar stehen insgesamt neun verschiedene, an historische Diarahmen angelehnte Gehäusevarianten zur Verfügung, allerdings hat man bei der Bestellung keinen Einfluss darauf, welche davon man erhält.

Verkauf als Überraschungs-Set

In Deutschland sind die SlideTags zum Einzelpreis von 41,50 Euro über Amazon erhältlich. Ein Set mit acht unterschiedlichen Anhängern kostet 332 Euro.

Produkthinweis