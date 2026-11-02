Neue Vorgaben ab 20. November
Klarna, PayPal und Co.: Strengere Regeln für Ratenkäufe
Wer beim Online-Shopping mit Klarna, PayPal oder vergleichbaren Diensten auf Rechnung beziehungsweise in Raten bezahlt, muss sich im Monatsverlauf auf strengere Regeln einstellen. Ab Ende November gelten neue Vorgaben für die Vergabe kleiner und kurzfristiger Kredite. Anbieter müssen künftig genauer prüfen, ob sich ihre Kunden die aufgeschobenen Zahlungen überhaupt leisten können.
Klarna verdient gut an Kleinstkrediten
Damit nimmt der Gesetzgeber insbesondere die sogenannten „Buy now, pay later“-Angebote ins Visier. Diese ermöglichen Einkäufe, ohne den vollständigen Betrag sofort bezahlen zu müssen. Was beim Bestellabschluss wie eine gewöhnliche Zahlungsoption wirkt, kann allerdings schnell zu mehreren gleichzeitig laufenden Kreditverpflichtungen führen.
Auch Kleinstbeträge werden überprüft
Bislang galten für Kredite unter 200 Euro sowie für kurze Laufzeiten von höchstens drei Monaten vereinfachte Anforderungen. Diese Ausnahmen fallen nun weg. Auch Anbieter zinsfreier Zahlungsaufschübe müssen künftig prüfen, ob Verbraucher ihre Verpflichtungen voraussichtlich erfüllen können.
Zahlungs-Stundungen als gängige Option
Dabei sollen bereits bestehende Kredite und Ratenzahlungen berücksichtigt werden. Wer mehrere offene Käufe angesammelt hat, muss deshalb damit rechnen, dass ein weiterer Zahlungsaufschub abgelehnt wird. Die neuen Vorschriften sollen zudem vor undurchsichtigen Vertragsbedingungen und hohen Kosten bei Zahlungsverzug schützen.
Dass gerade kleine Beträge problematisch werden können, zeigt der Überschuldungsreport 2026. Bei Forderungen unter 500 Euro machen Zinsen und zusätzliche Kosten durchschnittlich 14 Prozent aus. Bei Forderungen ab 5.000 Euro sind es lediglich fünf Prozent. Besonders junge Verbraucher geraten durch Smartphone-Käufe, Abonnements und aufgeschobene Zahlungen unter finanziellen Druck.
Bundestag verschärft die Kreditvergabe
Die Grundlage für die Änderungen bildet die Umsetzung der europäischen Verbraucherkreditrichtlinie. Der Bundestag hat das entsprechende Gesetz bereits im April beschlossen. Wie aus den Unterlagen des Bundestages hervorgeht, werden dabei auch Informationspflichten und Widerrufsrechte angepasst.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt insbesondere die strengeren Prüfungen vor Vertragsabschluss. Gleichzeitig erleichtert der Gesetzgeber den digitalen Kreditabschluss. Für Verbraucherdarlehen reicht künftig die Textform aus, eine eigenhändige Unterschrift ist damit nicht mehr grundsätzlich erforderlich.
Die Änderungen betreffen einen Markt, in dem sich Zahlungsdienstleister längst als Kreditvermittler etabliert haben. Selbst Apple hatte mit Apple Pay Later eigene Kleinkredite angeboten, das Programm 2024 aber wieder eingestellt und stattdessen auf externe Finanzierungspartner gesetzt.
Sehr guter und wichtiger Schritt.
Per Schufa oder jeder Anbieter für sich?
Wie der Anbieter das sicherstellt, ist seine Sache. Die Schufa kann ggf. ein Werkzeug sein.
Würde mich auch interessieren
Sehr gut! Schade ist nur, dass der Staat mal wieder regulierend eingreifen muss. Eigenverantwortung ist heutzutage leider oft abhandenkommen.
Es ist doch eher so, dass die Hürde, so einen Kleinkredit zu beantragen durch Digitalisierung und Enttabuisierung extrem gefallen ist. Es ist „normal“ geworden, sein Handy zu finanzieren und man muss auch nirgendwo mehr hin und mehrere Weiten Kreditvertrag unterschreiben, wobei man sich der Tragweite bewusst wird. Die Klauseln sind bereits in AGB enthalten und der Abschluss nur noch einen Klick entfernt. Konzerne werden im Kapitalismus niemals Eigenverantwortung zeigen, die ihnen keinen Profit gibt. Selbst Mechanismen wie FSK werden nur eingeführt, um unfreiwillige externe Kontrolle zu vermeiden.
Naja, offensichtlich funktioniert der „Trick“ ja, Leute zu Ratenkäufen zu verleiten, obwohl sie das Geld dafür nicht besitzen.
Natürlich wäre es noch besser noch viel früher, nämlich bei der Finanzbildung, anzusetzen. Aber wir sind nunmal schon da, wo wir sind.
Ich glaube nicht, dass die junge Leute heute weniger Eigenverantwortung haben. Allerdings sind sie deutlich stärker der Manipulation durch die Medien und durch die Anbieter ausgesetzt.
Eine solche Versuchung gab es vor 30 Jahren weniger. Insofern freue ich mich, dass die Gesetzgeber regulierend eingreifen.
+1
Und wieder ein Gesetz wo der Staat Dinge unnötig verkompliziert.
Und wer mit seinen Finanzen nicht zurecht kommt hat selbst schuld.
Das ist sehr kurz gedacht: Wenn v.a. junge Menschen sehr früh überschuldet sind, kann das zu schwierigen Lebensverläufen führen. Dies bedeutet oftmals, dass vermehrt staatliche Transferleistungen, wie Bürgergeld, bezogen werden.
Und dann zahlen die Steuerzahler dafür, dass unverantwortliche Unternehmen die jungen Menschen mit ihren „Zahlungsaufschubtricks“ in die Falle lockten.
Damit schützt der Gesetzgeber unsere Gesellschaft vor solchen Versuchungen der freien Wirtschaft. Deregulierung so viel wie möglich, Regulierung aber dort, wo nötig!
Wie wäre es denn einfach mal, über den Tellerrand hinauszuschauen? Es gibt Menschen, die können alles allein regeln und es gibt eben auch Menschen, die Unterstützung brauchen.
Schade immer gerne genutzt Paypal mit zahlen in 30 Tagen. Gibt aber auch nix wo sich die EU nicht mehr einmischt. Demnächst muss man bestimmt beim wasserlieferant den Duschvorgang anmelden :-)
Dein völlig unpassender Vergleich mit dem Duschvorhang zeigt nur, dass Du das entweder nicht erkannt hast oder nicht erkennen willst.
Das geht doch weiterhin? Wo liegt dein Problem?
Und wer zahlt bei einem Kreditausfall? Steuerzahler oder alle Kunden, weil das Risiko vom Händler eingepreist wird.
Mensch Matzi, toller Kommentar. Inhaltlich auf den Punkt, endlich jemand der es verstanden hat!