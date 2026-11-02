Klarna, PayPal und Co.: Strengere Regeln für Ratenkäufe

Wer beim Online-Shopping mit Klarna, PayPal oder vergleichbaren Diensten auf Rechnung beziehungsweise in Raten bezahlt, muss sich im Monatsverlauf auf strengere Regeln einstellen. Ab Ende November gelten neue Vorgaben für die Vergabe kleiner und kurzfristiger Kredite. Anbieter müssen künftig genauer prüfen, ob sich ihre Kunden die aufgeschobenen Zahlungen überhaupt leisten können.

Klarna verdient gut an Kleinstkrediten

Damit nimmt der Gesetzgeber insbesondere die sogenannten „Buy now, pay later“-Angebote ins Visier. Diese ermöglichen Einkäufe, ohne den vollständigen Betrag sofort bezahlen zu müssen. Was beim Bestellabschluss wie eine gewöhnliche Zahlungsoption wirkt, kann allerdings schnell zu mehreren gleichzeitig laufenden Kreditverpflichtungen führen.

Auch Kleinstbeträge werden überprüft

Bislang galten für Kredite unter 200 Euro sowie für kurze Laufzeiten von höchstens drei Monaten vereinfachte Anforderungen. Diese Ausnahmen fallen nun weg. Auch Anbieter zinsfreier Zahlungsaufschübe müssen künftig prüfen, ob Verbraucher ihre Verpflichtungen voraussichtlich erfüllen können.

Zahlungs-Stundungen als gängige Option

Dabei sollen bereits bestehende Kredite und Ratenzahlungen berücksichtigt werden. Wer mehrere offene Käufe angesammelt hat, muss deshalb damit rechnen, dass ein weiterer Zahlungsaufschub abgelehnt wird. Die neuen Vorschriften sollen zudem vor undurchsichtigen Vertragsbedingungen und hohen Kosten bei Zahlungsverzug schützen.

Dass gerade kleine Beträge problematisch werden können, zeigt der Überschuldungsreport 2026. Bei Forderungen unter 500 Euro machen Zinsen und zusätzliche Kosten durchschnittlich 14 Prozent aus. Bei Forderungen ab 5.000 Euro sind es lediglich fünf Prozent. Besonders junge Verbraucher geraten durch Smartphone-Käufe, Abonnements und aufgeschobene Zahlungen unter finanziellen Druck.

Bundestag verschärft die Kreditvergabe

Die Grundlage für die Änderungen bildet die Umsetzung der europäischen Verbraucherkreditrichtlinie. Der Bundestag hat das entsprechende Gesetz bereits im April beschlossen. Wie aus den Unterlagen des Bundestages hervorgeht, werden dabei auch Informationspflichten und Widerrufsrechte angepasst.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt insbesondere die strengeren Prüfungen vor Vertragsabschluss. Gleichzeitig erleichtert der Gesetzgeber den digitalen Kreditabschluss. Für Verbraucherdarlehen reicht künftig die Textform aus, eine eigenhändige Unterschrift ist damit nicht mehr grundsätzlich erforderlich.

Die Änderungen betreffen einen Markt, in dem sich Zahlungsdienstleister längst als Kreditvermittler etabliert haben. Selbst Apple hatte mit Apple Pay Later eigene Kleinkredite angeboten, das Programm 2024 aber wieder eingestellt und stattdessen auf externe Finanzierungspartner gesetzt.