Immer mehr Apps, kaum mehr Nutzer
KI-App-Flut: Apples App Store wird zum Nadelöhr für alle
Die Flut neuer iPhone-Anwendungen lässt sich inzwischen auch an unserem Posteingang ablesen. Allein von App-Entwicklern erreichen uns derzeit täglich zwischen 30 und 40 Zuschriften mit der Bitte, ihre neuen Anwendungen vorzustellen. Vor rund einem Jahr kam eine vergleichbare Menge vielleicht in einem guten Monat zusammen. Was wir hier bei ifun.de beobachten, beschäftigt offenbar auch Apple zunehmend.
Lange Wartezeiten gehören zum Entwickler-Alltag
Verantwortlich dafür ist vor allem das sogenannte Vibecoding. Mithilfe von KI-Werkzeugen können inzwischen auch Menschen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse eigene Apps entwickeln. Bereits im Sommer hatten wir über die (dadurch verursachte) stark steigende Zahl neuer App-Store-Veröffentlichungen berichtet. Die Nachfrage hält damit allerdings nicht Schritt. Es kommen immer mehr Anwendungen auf den Markt, ohne dass die Zahl ihrer Nutzer vergleichbar wächst.
378.000 Einreichungen pro Woche
Wie stark Apples Prüfprozess inzwischen unter Druck steht, zeigt eine Zusammenstellung des Entwicklers Beto Moedano. In einem aktuellen YouTube-Video trägt er Zahlen zusammen, die Apple in den vergangenen Monaten an verschiedenen Stellen veröffentlicht hat. Zusammengenommen geben diese durchaus zu denken: Knapp 500 Mitarbeiter müssen inzwischen rund 378.000 App-Einreichungen pro Woche bearbeiten. Rechnerisch sind das mehr als 750 Vorgänge pro Prüfer. Noch vor wenigen Monaten lag das wöchentliche Aufkommen deutlich niedriger.
Apple gibt weiterhin an, 90 Prozent aller Einreichungen innerhalb von 48 Stunden zu prüfen. Diese Statistik verdeckt allerdings die Probleme einzelner Entwickler. Während Aktualisierungen bestehender Apps oft schnell freigegeben werden, warten manche neuen Anwendungen mehrere Wochen auf ihre erste Prüfung. Über entsprechende Verzögerungen hatten wir bereits im August berichtet.
Braucht wirklich jede App einen App Store?
Wir erleben die veränderte Situation auch mit unseren eigenen Anwendungen. Schreibo, Scanno und Kaufo lassen sich, Claude sei dank, mit überschaubarem Aufwand pflegen und erweitern. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, mit einer einzelnen App überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Wenn das Angebot erheblich schneller wächst als die Nachfrage, dürfte die durchschnittliche Nutzerzahl pro Anwendung deutlich sinken.
Auch Hobby-Projekte müssen auf Prüfer warten
Damit stellt sich erneut die Frage nach alternativen Vertriebswegen. Wenn jeder mit seiner bevorzugten KI kleine Anwendungen für Familie, Freunde oder den eigenen Verein erstellen kann, erscheint der verpflichtende Umweg über Apples Prüfprozess zunehmend unpraktisch. Nicht jede App benötigt eine öffentliche App-Store-Seite.
Ein unkomplizierter Download von der eigenen Webseite oder die direkte Weitergabe im Freundeskreis könnte viele dieser Projekte vom App Store fernhalten. Auf dem Mac ist eine solche Verteilung seit Jahren üblich. Beim iPhone bleibt sie, trotz der zaghaften Öffnungsversuche innerhalb der Europäischen Union, weiter stark eingeschränkt. Das ist schade, müsste Apple dann doch nicht mehr jede private Kleinstanwendung wie ein Produkt für Millionen potenzielle Kunden behandeln.
Ich stimme dem Beitrag voll zu. Ich würde auch gern mal eine App für mich entwickeln und bräuchte dafür keinen AppStore.
Jau hab da auch eine Idee….
Entwickeln und für Dich auf Deinem iPhone betreiben ist ja nicht das Problem, das geht, mit Apple DEV Account auch jetzt schon ohne Probleme. Was ich auch begrüßen würde wäre eine Möglichkeit „private“ Apps im kleinen Kreis ohne App Store weitergeben zu können.
Nur für dich kannst du das ja auch tun, dafür brauchst du keine Freigabe. Und für Freunde kannst du das über TestFlight freigeben. Das hat nur den Nachteil, dass es nur 90 Tage gültig und dann erneuert werden muss.
Und du brauchst eben das Developer Programm für 99 Euro / Jahr. Das macht man halt nicht, wenn man eine App für sich selbst oder nur die Familie macht …
Und es wird überprüft bei public
Ich bin davon auch „betroffen“. Meine beiden Apps, die ich bald veröffentlichen werde, gehen vermutlich dann auch komplett unter.
Ich arbeite auch gerade an einer App. Apple will Kontrolle, nun – selbst schuld. Müsste der Gewinn etwas reduziert werden und mehr Prüfer eingestellt werden.
Das gewollte System am AppStore vorbei gibt es doch …. es heißt Android mit all den netten Nachteilen.
Lieber warte ich länger auf eine App, als mir Schmarrn einzufangen oder Fake Apps etc.
Hoffentlich kann Apple das kompensieren mit neuen Mitarbeitern etc.
Hi!
Geht doch einen kleinen Umweg.
Ihr erstellt, soweit es möglich ist, eine WebApp und ladet diese auf einen Cloudflare Account hoch.
Dann hinterlegt ihr von der Internet-Adresse einen Lesezeichen auf den homescreen und schon habt ihr eine funktionierende App auf dem iPhone.
Zum Beispiel habe ich eine Sparfach-App gesucht, aber nichts hat meinen Ansprüchen genügt.
Mit ChatGTP zusammen was gecoded und von Claude überprüfen lassen.
https://sparfach.shootbrothers.de/index.html
Die persönlichen Daten bleiben auf dem Gerät. Und es funktioniert :)
Das Angebot mag zwar steigen.
Aber eher das Angebot an Schrott, nicht an Anwendungen, die die Leute wirklich haben wollen bzw brauchen.
Steigen tut hauptsächlich das Angebot an mit Werbung und In-App-Käufen verseuchtem Kram und überteuerten Abos.
Und dass dafür das Nutzerwachstum nicht mitgeht, ist ja wohl eigentlich selbsterklärend.
Umso wichtiger sind Webseiten, die interessante Apps vorstellen. Wie hier :-)
Genau. Und selbst mit AI lassen sich – natürlich mit Zusatzaufwand – tolle und schöne Apps produzieren.
Aber die hundertste Foto-Duplikate-Aussortier-App brauchts nun wirklich nicht. Zumal sie schlussendlich alle gleich aussehen und funktionieren.
Wenn ich mir das derzeitige steigende Szenario anschaue, sehe ich, dass in den Köpfen der „Laien“ super Ideen schlummern und nun an die Oberfläche kommen können.
Allerdings habe ich große Zweifel, dass sich diese Ideen auch in naher Zukunft so realisieren lassen. Warum? Weil die KI-Anbieter die Abo-Kosten an der steigenden Nachfrage sehr schnell anpassen werden.
Und dann werden der Gelegenheits-Programmierer und der Nicht-Profi die Kosten nicht mehr stemmen können, bzw. für derartige Mini-Apps nicht mehr leisten wollen.
Zurzeit werden wir „angefüttert“, aber die Schlinge wird schon bald zugezogen werden. Schade eigentlich, weil viele interessante Ideen nicht mehr die Welt erblicken werden, sondern weiterhin in den Köpfen von kreativen Menschen im Dornröschenschlaf verharren werden. Der KI-Prinz wird nicht mehr vorbeischauen werden.
Das mit den Preisen glaube ich nicht. Aber ich glaube auch, dass sich die Lage früher oder später beruhigt. Es tummeln sich gerade viele die was probieren oder auf das große Geld hoffen. Da man im AppStore aber als neue App und ohne Marketing quasi unsichtbar ist werden viele die Lust bald verlieren. Für mich ist es ein Hobby(eines wo ich viel zu viel Energie stecke).
Wusste garnicht das man euch seine eigene App vorstellen darf/kann. Aber macht jetzt wohl keinen Sinn mehr. Aber zumindest hat Apple das mit der Überprüfung der Einreichungen wieder im Griff. Anfangs haben Freigaben 1 Woche + gebraucht jetzt gehts oft in weniger als 24h
Ich verstehe nicht warum Apple den Prozess der Prüfung nicht optimieren und von KI unterstützt durchführen kann. Wahrscheinlich ist das schon so aber, die Flut ist wohl einfach zu groß.