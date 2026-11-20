Das Land Hessen macht Nutzer seiner Warn-App hessenWARN an die bevorstehende Einstellung des Angebots auffmerksam. Eine jetzt veröffentlichte Mitteilung innerhalb der Anwendung gibt an, dass hessenWARN ab dem 1. Januar 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bürger sollen sich künftig über andere bestehende Warnkanäle über Gefahrenlagen informieren.

Katastrophenschutz: hessenWarn wird eingestellt

Die Abschaltung betrifft ausdrücklich nur hessenWARN. Die ebenfalls verfügbare Anwendung KATWARN bleibt weiterhin bundesweit verfügbar. Bereits im Sommer hatte das hessische Innenministerium die Aufgabe der eigenen Warn-App angekündigt. Als Nachfolger empfiehlt das Land die bundesweit eingesetzte Warn-App NINA.

Nach sieben Jahren endet der hessische Sonderweg

Die Entscheidung beendet ein Projekt, das Hessen im November 2019 als eigene Lösung für den Katastrophenschutz gestartet hatte. Damals ersetzte hessenWARN die zuvor genutzte Anwendung KATWARN als offizielle Warnplattform des Bundeslandes. Mehr als 600.000 damalige KATWARN-Nutzer wurden ausdrücklich zum Wechsel aufgefordert.

Technisch baute hessenWARN auf KATWARN auf und übernahm dessen Warnmeldungen über eine Schnittstelle. Hinzu kamen zusätzliche Informationen etwa zu Produktrückrufen, Cybergefahren und sicherheitsrelevanten Ereignissen. Das Land wollte damit verschiedene behördliche Informationsangebote in einer Anwendung zusammenführen.

Inzwischen haben sich die Funktionen der Warnsysteme weitgehend angeglichen. Nach Einschätzung des Innenministeriums rechtfertigt der verbleibende Unterschied keinen eigenständigen Betrieb mehr. Auch der Hessische Rechnungshof hatte die parallele Entwicklung kritisch bewertet. Durch den Wechsel zu NINA erwartet das Land jährliche Einsparungen von rund 60.000 Euro.

NINA übernimmt die Warnungen für Hessen

Mit der Umstellung sollen Gefahrenmeldungen weiterhin direkt auf Smartphones zugestellt werden. Dazu gehören Warnungen vor Unwettern, Bränden, Stromausfällen und anderen Gefahrenlagen. Auch regionale Benachrichtigungen bleiben Bestandteil des Angebots.

Warnungen in der NINA-App

Die Informationsseite des hessischen Innenministeriums beschreibt noch den ursprünglichen Wechsel von KATWARN zu hessenWARN und wirbt für die Installation der Landes-App. Die aktuelle Abschaltmeldung innerhalb der Anwendung stellt dagegen klar, dass diese ab Jahresbeginn nicht mehr verfügbar ist.

Dass die parallelen Warnsysteme nicht immer zuverlässig zusammenarbeiteten, zeigte sich beim landesweiten Warntag im März 2025. Damals konnten hessenWARN und KATWARN aufgrund technischer Probleme keine Warnmeldungen zustellen. Andere Warnwege funktionierten dagegen wie vorgesehen. Mit dem Verzicht auf die eigene App setzt Hessen nun auf die gemeinsame Warnplattform von Bund und Ländern.