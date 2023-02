iPhone-Update: Apple veröffentlicht iOS 16.3.1

Apple hat vor wenigen Minuten eine fehlerbehebende iOS-Aktualisierung ausgegeben und stellt das iPhone-Betriebssystem jetzt in Ausgabe iOS 16.3.1 zum Download bereit. Das System-Update wird über die iPhone-Einstellungen zum Download angeboten und folgt nur 19 Tage auf iOS 16.3, das am 23. Januar zum Download bereitgestellt wurde.

