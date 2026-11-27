Wer Apples Mail-App auf dem iPhone zur Verwaltung seiner E-Mail-Konten nutzt, sollte zwei Funktionen kennen, die Apple zum Teil schon mit iOS 16 eingeführt, allerdings recht unauffällig in der Benutzeroberfläche untergebracht hat.

Später senden in der Mail-App

Beide können dabei helfen, den täglichen Umgang mit E-Mails etwas besser zu organisieren. So lässt sich nicht nur der Versand ausgehender Nachrichten auf einen beliebigen Zeitpunkt verschieben. Auch bereits gelesene E-Mails könnt ihr euch zu einem selbst gewählten Termin erneut vorlegen lassen.

In beiden Fällen sind die entsprechenden Optionen direkt in der Mail-App verfügbar. Zusätzliche Anwendungen oder der Umweg über Apples Erinnerungs-App sind nicht erforderlich.

Gelesene E-Mails erneut vorlegen lassen

Nicht jede E-Mail, die man unterwegs auf dem iPhone liest, lässt sich auch direkt beantworten. Statt entsprechende Nachrichten wieder als ungelesen zu markieren, könnt ihr Apples integrierte Erinnerungsfunktion nutzen.

Wischt dazu im Posteingang auf der betreffenden E-Mail nach rechts und tippt auf das eingeblendete Uhrensymbol. Alternativ könnt ihr die Nachricht öffnen, den Antworten-Pfeil betätigen und im eingeblendeten Menü die Erinnerungsfunktion auswählen.

Nochmal Abends an Streaming-Tipps erinnern lassen

Die Mail-App bietet euch mehrere Zeitpunkte an. So könnt ihr euch in einer Stunde, am Abend des gleichen Tages oder am nächsten Tag erneut an die Nachricht erinnern lassen.

Über die letzte Menüoption lässt sich zudem ein individuelles Datum mit einer minutengenauen Uhrzeit festlegen. Zum gewählten Zeitpunkt macht euch die Mail-App erneut auf die Nachricht aufmerksam und verschiebt diese wieder an den Anfang des Posteingangs.

Praktisch ist dies etwa bei E-Mails, deren Beantwortung erst am heimischen Rechner erfolgen soll, oder bei Nachrichten, die erst in einigen Tagen relevant werden.

E-Mails zeitversetzt verschicken

Eine ähnlich unauffällig untergebrachte Funktion findet sich beim Verfassen neuer E-Mails. Apples Mail-App erlaubt es euch, den Versand einer Nachricht zu terminieren.

Mail: Wer den Senden-Button etwas länger gedrückt hält…

Verfasst dazu eine E-Mail wie gewohnt, haltet anschließend jedoch den Finger etwas länger auf dem blauen Pfeil zum Absenden der Nachricht gedrückt. Statt die E-Mail direkt zu verschicken, blendet das iPhone nun ein zusätzliches Menü ein.

Neben vorgeschlagenen Versandterminen steht euch hier die Option „Später senden“ zur Verfügung. Über diese könnt ihr sowohl das Datum als auch die genaue Uhrzeit des Versands selbst bestimmen.

… kann die Versandzeit in die Zukuft verlegen

So lassen sich beispielsweise berufliche E-Mails bereits am Sonntagabend vorbereiten, ohne diese noch am Wochenende an Kollegen oder Geschäftspartner zu verschicken.