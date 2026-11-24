Wer auf dem iPhone regelmäßig interessante Artikel, Nachrichten oder andere Webseiten mit Freunden und Familienmitgliedern teilt, sollte die unterschiedlichen Darstellungsoptionen kennen, die Apple in der Nachrichten-App anbietet.

Die Standardansicht beim Teilen aus Safari heraus an die Nachrichten-App

Beim Versand per iMessage oder RCS lässt sich beeinflussen, wie viel Platz ein Link im Gesprächsverlauf einnimmt und welche Informationen der Empfänger bereits vor dem Öffnen der Webseite zu sehen bekommt.

Die entsprechenden Einstellungen sind direkt beim Verfassen einer Nachricht verfügbar, dürften vielen iPhone-Anwendern aber bislang entgangen sein. Insgesamt stehen drei Varianten zur Auswahl, zwischen denen ihr vor dem Abschicken einer Nachricht wechseln könnt.

Link-Vorschau kompakter gestalten

Ruft ihr in Safari eine Webseite auf, betätigt anschließend den Teilen-Pfeil in der unteren Symbolleiste und wählt die Nachrichten-App aus, erstellt das iPhone zunächst eine Link-Vorschau. Diese enthält den Titel der Webseite, deren Domain und, sofern vom Webseitenbetreiber bereitgestellt, ein passendes Vorschaubild.

„Anpassen“ erlaubt das Wählen einer kompakten Darstellung

Tippt ihr nun einmal auf die Vorschau und anschließend im eingeblendeten Kontextmenü auf den Menüpunkt „Anpassen“, bietet euch das iPhone eine kompaktere Darstellung an. Diese verzichtet auf das großformatige Bild und beschränkt sich auf den Seitentitel, die Domain und das kleine Symbol der Webseite.

Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr einen Link zusammen mit einer längeren Nachricht verschicken oder mehrere Webseiten innerhalb eines Gesprächs empfehlen möchtet. Die kompakte Darstellung hält den Nachrichtenverlauf übersichtlich und rückt den begleitenden Text stärker in den Vordergrund.

Ausgewählte Textpassagen als Zitat verschicken

Eine dritte Darstellungsvariante steht zur Verfügung, wenn ihr vor dem Teilen einer Webseite zunächst einen Textabschnitt in Safari markiert. Wählt dazu die gewünschte Passage aus und betätigt erst anschließend den Teilen-Pfeil in der unteren Symbolleiste.

Auch Textzitate lassen sich mit Link teilen

Entscheidet ihr euch jetzt für die Nachrichten-App, übernimmt das iPhone den ausgewählten Text als Zitat in die Link-Vorschau. Darunter erscheinen der Titel des Artikels, die Domain und ein kleines Vorschaubild. So könnt ihr den Empfänger gezielt auf eine interessante Aussage innerhalb eines längeren Artikels aufmerksam machen, ohne die betreffende Passage zusätzlich in die Nachricht kopieren zu müssen.

Auch bei dieser Variante könnt ihr die Vorschau antippen und über den Menüpunkt „Anpassen“ nachträglich verändern. Da ihr diesmal bereits einen Textabschnitt ausgewählt habt, stehen euch alle drei Darstellungsformen zur Verfügung: die Zitatkarte, die reguläre Vorschau mit großem Bild und die platzsparende Textvariante.