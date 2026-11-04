750 Euro Aufpreis für 1 TB Speicher
iPhone-Speicher: Hohe Aufpreise trotz gestiegener Bauteilkosten
Apples Speicheraufpreise bleiben trotz gestiegener Einkaufskosten hoch. Eine Auswertung des Wall Street Journal vergleicht die Preisunterschiede beim iPhone 18 Pro mit den geschätzten Mehrkosten für den zusätzlichen Flash-Speicher.
600 Dollar Aufpreis bei 192 Dollar Mehrkosten
Der Sprung von 256 GB auf 1 TB kostet in den USA 600 Dollar. Die zusätzlichen Speicherbausteine kosten Apple laut Schätzung 192 Dollar. Beim iPhone 17 Pro standen 400 Dollar Aufpreis geschätzten 42 Dollar Mehrkosten gegenüber.
Der aktuelle Aufpreis beträgt damit rund das 3,1-Fache der geschätzten Bauteilmehrkosten. Rechnerisch entspricht das einem Aufschlag von etwa 213 Prozent auf diese Kosten.
Die Rechnung betrachtet allerdings nur die zusätzlichen Speicherkomponenten. Für eine Aussage über Apples tatsächlichen Gewinn müssten auch weitere Kosten berücksichtigt werden. Die genannten Einkaufspreise sind zudem Schätzungen und keine von Apple offengelegten Vertragskonditionen.
Speicherkosten setzen die Marge unter Druck
Apple hatte bei der Vorstellung seiner jüngsten Quartalszahlen selbst auf höhere Speicherkosten und deren Belastung für die Bruttomarge hingewiesen. Auch für das laufende Weihnachtsquartal rechnet das Unternehmen mit weiterem Druck durch teurere Komponenten.
In Deutschland kostet 1 TB 750 Euro extra
Wenn du das iPhone 18 Pro im deutschen Apple Store mit 1 TB statt 256 GB auswählst, steigt der Preis von 1.449 auf 2.199 Euro. Der zusätzliche Speicher kostet damit 750 Euro. Beim iPhone 18 Pro Max fällt derselbe Aufpreis an.
Über die im September erhöhten Speicheraufpreise hatten wir bereits berichtet. Beim iPhone 17 Pro lag die Differenz zwischen 256 GB und 1 TB noch bei 500 Euro. Der Aufpreis für diese Speichererweiterung ist hierzulande somit um 50 Prozent gestiegen.
Die Leute werden irgendwann nicht mehr in der Lage sein diese Phantasiepreise bezahlen zu können. Finanzierungen werden auch nicht mehr genehmigt weil die Kredite nicht mehr bedient werden können. Apple entwickelt sich immer weiter zu einer Luxusmarke bei der die Qualität nicht mehr im Vordergrund steht sondern die Marge. Künstliche Verknappung und hoher Preis, Porsche ist damit auf die schnauze gefallen. Echt schade…
Der Vergleich mit Porsche hinkt.
Die Firma baut und baute seit jeher Luxusautos auf extrem hohem Niveau.
Daher sind sie eben auch Kosten intensiv.
Ob die Kunden die gutieren und vor allem ob es nicht andere Entscheidungen waren, die momentan nicht zu den gewünschten Gewinnen führen steht auf einem anderen Blatt
Als ob nicht vorher schon klar gewesen wäre, dass die aktuelle, angebliche „Krise“ nichts weiter als ein willkommener Vorwand ist, um die Leute weiter abzuzocken. Nicht nur im Bereich der technischen Geräte, das zieht sich ja durch diverse Bereiche.
Da stimme ich zu! Die Nicht-Weitergabe von Teilen des Tankrabatts passt in das Bild. Nicht Kundenzufriedenheit sondern kurzfristige Gewinnmaximierung und Dividendenhöhe sind scheinbar einzige Zielsetzung
(Solche) Firmen gehören einfach (politisch) reguliert und nicht gefördert.
Es gibt keinen Tankrabatt. Die Steuern wurden nur gesenkt da gibt niemand irgendwelches Staatsgeld an die Tankstellen oder Gesellschaften.
Anstatt sowas zu boykottieren, wird es trotzdem wie blöd gekauft. Also macht die Firma alles richtig.
Apple nimmt was es bekommen kann, nur mit mir nicht mehr
Also anders ausgedrückt reduziert sich ein möglicher Gewinn von voher fast das zehnfache, hinsichtlich Speicherpreise, auf das dreifache. Das ist eigentlich bemerkenswert dass es nicht noch höher gestiegen ist. Nicht dass ich es toll finde, dass so ein Aufpreis berechnet wird. Auf der anderen Seite ist das meiner Meinung nach die interessantere Betrachtungsweise. Elektronik Artikel kommen hinsichtlich Marge immer mehr unter Druck. Darum auch die Bestrebungen, über Services und ähnlichem immer noch Gewinn erwirtschaften zu können.
Ich hatte den Text gerade schon unterm HomeView gepostet, aber er passt hier noch besser:
Meine ich das nur oder wird Apples Preisgestaltung zunehmend abstrakter, unrealistischer? Ich habe immer mehr den Eindruck, dass die immer und immer mehr gucken, wie weit die gehen können, bis die Kunden sagen, dass es zu viel ist. Aber offensichtlich gibt es keine Grenze mehr.
So langsam steht es einfach auch in keinem Verhältnis mehr.
Ich war früher Apple Fan durch und durch, war dann 4 Jahre zumindest vom iPhone weg, weil ich keine Lust mehr auf immer den gleichen langweiligen Kram für mehr Geld hatte. Hab jetzt das Duo gekauft, weil ich immer gesagt habe, dass ich mir das kaufe, sobald Apple mal aus seiner Komfortzone kommen sollte. Gesagt, getan, aber morgens bringe ich es mit gemischten Gefühlen zurück. Ein schönes Gehäuse alleine ist es nicht und ich bleibe dabei, dass andere Hersteller längst innovativer und weiter sind. Aber gut, anderes Thema
Apple hat so ab 2016 angefangen nicht mehr für seine Kunden zu entwickeln sondern für Sich und die Aktionäre. Die Ergüsse daraus kennt man ja (Rollen für den Mac Pro, Display Ständer, Vision Pro usw. und dazu die gescheiterten Produkte wie das Ladepad). Hätte einen 4 Punkte Plan für Apple:
– kleines iPhone
– Software Qualität/Funktionalität
– Konsens mit der EU/Regulierung
– Produkt Portfolie massiv ausdünnen (min. 50%)
Glaube das es am Ende nicht schlechter läuft, man könnte mit den Preisen runter gehen und die Marge wäre immer noch mehr oder weniger gleich.
Martin, wenn wir dich nicht hätten!
Ich hoffe du hast dich bei Apple noch nicht beworben!?
und dann auch noch gratis … deswegen arbeite ich ja auch nicht bei apple, bin ja den ganzen Tag beschäftigt so geile Ratschläge zu verteilen
Habt ihr noch darüber nachgedacht, dass jemand die Entwickler auch zahlen muss die jedes Jahr eine neue iOS Version raus bringen und auch die anderen iOS Apps die mitgeliefert werden? Heißt die Netttogewinne pro iPhone sind deswegen doch etwas niedriger. Und die Forschung muss auch bezahlt werden …
Ich Knatsche gleich!
Für die Sozialisten soll diese Nebenkosten die Firmenchefs aus eigener Tasche bezahlen.
Kein Wunder, dass die Staatsbetriebe alle praktisch in die pleite gegangen sind
Es geht in die richtige Richtung, die Billiglohn Verdiener werden ausgeschlossen.
Und wir bekommen in der Apple Welt endlich wieder ein Niveau unter den Nutzern wie 2007.
Mit diesem Klientel wird Apple aber nicht seine Umsätze halten können. Der Mainstream bringt das Geld und nicht die paar Möchtegerne.
Schau ma mal, Global denken und nicht im Momentan abstürzenden Deutschland.
Ich denke 2007 und früher waren Influencer noch nicht das Klientel.
Abzocke! Da wird einfach die Mär von massiv gestiegenen Preisen dem Konsumenten erzählt und schon rollt der Euro, Dollar etc.
Einfach überall nur noch blanke Gier!
Ich war jetzt zwei Tage durch ganz Deutschland mit dem Zug unterwegs. In jeder Bahn, in jedem Bus einfach überall… wird man zugeplärt mi Gesprächen die man nich hören will oder Musik … gequatsche aus Video Sequenzen. Es ist einfach eine fürchterliche Gesellschaft geworden. Und das für teuer Geld