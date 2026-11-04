iPhone-Speicher: Hohe Aufpreise trotz gestiegener Bauteilkosten

Apples Speicheraufpreise bleiben trotz gestiegener Einkaufskosten hoch. Eine Auswertung des Wall Street Journal vergleicht die Preisunterschiede beim iPhone 18 Pro mit den geschätzten Mehrkosten für den zusätzlichen Flash-Speicher.

600 Dollar Aufpreis bei 192 Dollar Mehrkosten

Der Sprung von 256 GB auf 1 TB kostet in den USA 600 Dollar. Die zusätzlichen Speicherbausteine kosten Apple laut Schätzung 192 Dollar. Beim iPhone 17 Pro standen 400 Dollar Aufpreis geschätzten 42 Dollar Mehrkosten gegenüber.

Der aktuelle Aufpreis beträgt damit rund das 3,1-Fache der geschätzten Bauteilmehrkosten. Rechnerisch entspricht das einem Aufschlag von etwa 213 Prozent auf diese Kosten.

Die Rechnung betrachtet allerdings nur die zusätzlichen Speicherkomponenten. Für eine Aussage über Apples tatsächlichen Gewinn müssten auch weitere Kosten berücksichtigt werden. Die genannten Einkaufspreise sind zudem Schätzungen und keine von Apple offengelegten Vertragskonditionen.

Speicherkosten setzen die Marge unter Druck

Apple hatte bei der Vorstellung seiner jüngsten Quartalszahlen selbst auf höhere Speicherkosten und deren Belastung für die Bruttomarge hingewiesen. Auch für das laufende Weihnachtsquartal rechnet das Unternehmen mit weiterem Druck durch teurere Komponenten.

In Deutschland kostet 1 TB 750 Euro extra

Wenn du das iPhone 18 Pro im deutschen Apple Store mit 1 TB statt 256 GB auswählst, steigt der Preis von 1.449 auf 2.199 Euro. Der zusätzliche Speicher kostet damit 750 Euro. Beim iPhone 18 Pro Max fällt derselbe Aufpreis an.

Über die im September erhöhten Speicheraufpreise hatten wir bereits berichtet. Beim iPhone 17 Pro lag die Differenz zwischen 256 GB und 1 TB noch bei 500 Euro. Der Aufpreis für diese Speichererweiterung ist hierzulande somit um 50 Prozent gestiegen.