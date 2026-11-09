Auf welche der beiden zusätzlichen Tasten am iPhone würdet ihr eher verzichten: Auf die Aktionstaste über den beiden Lautstärketasten oder auf die Kamerasteuerung auf der gegenüberliegenden Seite? Wenn die neuesten Gerüchte zutreffen, fällt im kommenden Jahr eine der beiden Tasten weg.

Der unter dem Pseudonym „Instant Digital“ auf der chinesischen Plattform Weibo aktive Nutzer hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Insiderinformationen zu Apple-Produkten veröffentlicht. Jetzt berichtet er, dass Apple die vor drei Jahren als Nachfolger des klassischen Stummschalters eingeführte Aktionstaste wieder abschaffen will.

Die Aktionstaste am iPhone

Kamerasteuerung soll zusätzliche Funktionen übernehmen

Die bisherigen Funktionen der Aktionstaste sollen allerdings erhalten bleiben. Apple wolle diese stattdessen in die Kamerasteuerung auf der gegenüberliegenden Seite des iPhone integrieren. Künftig soll ein kurzes Antippen die Kamera öffnen, während ein längerer Druck die bisherige Funktion der Aktionstaste auslöst. Es ist davon auszugehen, dass sich deren Funktion dann auch weiterhin über die Systemeinstellungen konfigurieren lässt.

Kamerasteuerung bald als Erssatz?

Die Umstellung soll im kommenden Jahr beginnen und schrittweise erfolgen. Zunächst werde Apple bei den in der zweiten Hälfte 2027 erwarteten iPhone-Modellen auf die Aktionstaste verzichten.

Änderung im Zuge des iPhone-Redesigns

Der Zeitplan würde zu der für das kommende Modelljahr erwarteten grundlegenden Überarbeitung des iPhone-Designs passen. Das iPhone feiert 2027 sein zwanzigjähriges Jubiläum. Es wird erwartet, dass Apple dies zum Anlass für größere Änderungen am Design des Geräts nimmt.

Die Kamerasteuerung wurde 2024 mit den iPhone-16-Modellen eingeführt. Auf unterstützten iPhone-Modellen lässt sich die Kamera damit direkt öffnen und per Tastendruck ein Foto oder Video aufnehmen. Durch leichtes Drücken und Streichen können Einstellungen wie Zoom, Belichtung, Schärfentiefe und fotografische Stile angepasst sowie Fokus und Belichtung gesperrt werden.