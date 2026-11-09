Künftig in Kamerasteuerung integriert
iPhone-Redesign: Aktionstaste könnte verschwinden
Auf welche der beiden zusätzlichen Tasten am iPhone würdet ihr eher verzichten: Auf die Aktionstaste über den beiden Lautstärketasten oder auf die Kamerasteuerung auf der gegenüberliegenden Seite? Wenn die neuesten Gerüchte zutreffen, fällt im kommenden Jahr eine der beiden Tasten weg.
Der unter dem Pseudonym „Instant Digital“ auf der chinesischen Plattform Weibo aktive Nutzer hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Insiderinformationen zu Apple-Produkten veröffentlicht. Jetzt berichtet er, dass Apple die vor drei Jahren als Nachfolger des klassischen Stummschalters eingeführte Aktionstaste wieder abschaffen will.
Die Aktionstaste am iPhone
Kamerasteuerung soll zusätzliche Funktionen übernehmen
Die bisherigen Funktionen der Aktionstaste sollen allerdings erhalten bleiben. Apple wolle diese stattdessen in die Kamerasteuerung auf der gegenüberliegenden Seite des iPhone integrieren. Künftig soll ein kurzes Antippen die Kamera öffnen, während ein längerer Druck die bisherige Funktion der Aktionstaste auslöst. Es ist davon auszugehen, dass sich deren Funktion dann auch weiterhin über die Systemeinstellungen konfigurieren lässt.
Kamerasteuerung bald als Erssatz?
Die Umstellung soll im kommenden Jahr beginnen und schrittweise erfolgen. Zunächst werde Apple bei den in der zweiten Hälfte 2027 erwarteten iPhone-Modellen auf die Aktionstaste verzichten.
Änderung im Zuge des iPhone-Redesigns
Der Zeitplan würde zu der für das kommende Modelljahr erwarteten grundlegenden Überarbeitung des iPhone-Designs passen. Das iPhone feiert 2027 sein zwanzigjähriges Jubiläum. Es wird erwartet, dass Apple dies zum Anlass für größere Änderungen am Design des Geräts nimmt.
Die Kamerasteuerung wurde 2024 mit den iPhone-16-Modellen eingeführt. Auf unterstützten iPhone-Modellen lässt sich die Kamera damit direkt öffnen und per Tastendruck ein Foto oder Video aufnehmen. Durch leichtes Drücken und Streichen können Einstellungen wie Zoom, Belichtung, Schärfentiefe und fotografische Stile angepasst sowie Fokus und Belichtung gesperrt werden.
Ich nutze die Aktiontaste recht häufig (ChatGPT) und die Kamerataste absolut nie
Same
+1
+1
Nein, bitte anders rum. Kamerataste verschwindet und Actionbutton bleibt.
Erst kommen Tasten dazu, obwohl mal elektronische Tasten im Raum standen, jetzt verschwinden Sie wieder um Jahre später, diese wieder als Neuerungen zu bringen. Ein Kreislauf!
Das ist bei Apple irgendwie mit sehr vielem so.
Die Aktionstaste kann gern wieder weg, stört im Dunkeln nur, wenn man lauter machen möchte. Die Kamera Taste ist genauso überflüssig.
Aktionstaste würde fehlen. Kamerataste nicht.
Ich nutz sie ständig. Vibe.
Aber ich kann verstehen, dass Apple sie entfernt. Dann müssen die User diese dämliche Trulla namens Siri nutzen. Seit 2011 keine großen Verbesserungen.
Kamera Button kann gerne weg. Action Button sollte bleiben
Nutze beide Tasten sehr häufig. Actiontaste für Tesla App. Die Kamerasteuerung ist vor allem cool, um die Kamera App sofort zu starten und schnell auslösen zu können. Wäre schade wenn sich da was ändert.
Ich hatte schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass man die Kamerasteuerung umbelegen sollte. Gerade jetzt mit dem Duo würd ich lieber auf die Kamerasteuerung verzichten und daraus eine Actionbutton machen.
Nutze beide Tasten nicht. :-o
Von mir aus kann die Kamerataste wieder verschwinden. Das so ziemlich unnützeste Teil, an Knöpfen. Umständlich in der Bedienung, weil es am Display deutlich schneller und Komfortabler geht.
Die Kamerataste ist für mich ein Graus!
Immer wenn jemand mein Handy greift wenn ich es ihm gebe, drückt er da drauf.
Die Aktion Taste ist auch teilweise nervig wenn man sich schnell beim Screenshot vertippt.
Der Kippschalter war da schon besser fande ich. Na ja. Endless Story. Die einen mögen es so, die anderen so.
Würde kein iPhone ohne Aktiontastenkaufen.
Für mich Hauptgrund gegen das Duo.
So ungefähr ist meins aufgebaut:
Hier ist die Kurzform der Aktionen deines Shortcuts:
Aufzählungszeichen Gerät steht normal (Portrait): Schaltet die Taschenlampe ein.
Aufzählungszeichen Gerät liegt im Querformat (Landscape): Aktiviert die Ausrichtungssperre.
Aufzählungszeichen Gerät liegt flach mit Display nach oben (Face Up): Schaltet die Helligkeit im Wechsel auf 0 % oder 100 %.
Aufzählungszeichen Gerät liegt flach mit Display nach unten (Face Down): Reduziert den Weißpunkt (Bedienungshilfe).
Aufzählungszeichen Gerät steht auf dem Kopf (Portrait Upside Down): Startet Gemini.
Ich nutze die Kamerataste häufig.
Sie aktiviert die Kamera aus dem Standby. Mit Kind und Hund, hat man oft nur eine halbe Hand frei und muss für manche Bilder der Familienentwicklung schnell sein!
Kamerataste nutze ich nur zum Starten der Kamera. Sonst bin ich so schneller mit Tip auf das Display.
Taschenlampe über Aktionstaste dagegen sehr häufig.
Also auf die Kamerataste kann ich voll und ganz verzichten. Zudem sie noch an einer, für mich, völlig bescheuerten Stelle ist und ich sie beim in die Hand nehmen der iPhone ständig unbeabsichtigt betätige.
Nutze beides ähnlich häufig. Würde aber eher auf die avtiontaste verzichten.