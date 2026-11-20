Apple verliert mit Jon McCormack einen langjährigen Verantwortlichen für die Kamera-Software des iPhones. Der Manager hat das Unternehmen nach mehr als acht Jahren Ende Oktober verlassen und ist in den Ruhestand gegangen. McCormack leitete die Entwicklung der Kamera- und Fotos-App sowie zentraler Softwarefunktionen für die Aufnahme und Bearbeitung von Bildern und Videos.

Die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat.

McCormack war unter anderem an der überarbeiteten Frontkamera des iPhone 17 und den Kamerafunktionen des iPhone 18 Pro beteiligt.

Die Personalie betrifft einen Bereich, in dem Apple Hardware und Software besonders eng aufeinander abstimmen muss. Moderne Smartphone-Kameras verlassen sich bei der Bildverarbeitung zunehmend auf komplexe Algorithmen und maschinelles Lernen.

Kamerateams wechseln in die KI-Abteilung

Einen direkten Nachfolger auf McCormacks bisherigem Führungsposten hat Apple nicht benannt. Stattdessen übernehmen mehrere seiner bisherigen Stellvertreter zusätzliche Verantwortung. Die übergeordnete Leitung geht an Sebastien Marineau-Mes, der bereits früher für die Kamerasoftware zuständig war und inzwischen die Integration von KI-Funktionen in Apples Betriebssysteme koordiniert. Zu den verantwortlichen Mitarbeitern im Kamerateam gehört weiterhin Alok Deshpande.

Der Chef der Kamera-App hat Apple verlassen

Die Neuordnung fällt in eine Phase, in der Apple den Einsatz künstlicher Intelligenz ausweitet. McCormack vertrat dabei eine vergleichsweise zurückhaltende Position. Nach Angaben mit seiner Arbeit vertrauter Personen lehnte er den Einsatz generativer KI zur grundlegenden Veränderung von Fotografien ab. Bilder sollten seiner Auffassung nach tatsächliche Ereignisse dokumentieren und nicht nachträglich künstlich erzeugte Inhalte zeigen.

Ternus muss weitere Schlüsselposition neu ordnen

Für den neuen Apple-Chef John Ternus ist der Abschied eine weitere personelle Veränderung in einem wichtigen Entwicklungsbereich. Bereits vor seinem Amtsantritt hatten wir darüber berichtet, dass Ternus die iPhone-Kompetenz im Unternehmen halten muss.

Halide-Entwickler de With arbeitet inzwischen für Apple

Apple hat in diesem Jahr allerdings auch neue Mitarbeiter für die Kameragestaltung gewonnen. Im Januar wechselte Halide-Mitgründer Sebastiaan de With in Apples Designteam. Der Entwickler ist für Kamera-Anwendungen bekannt, die Nutzern umfangreiche manuelle Eingriffsmöglichkeiten bieten. Welche Aufgaben er bei Apple konkret übernimmt, ist bislang nicht bekannt.

McCormacks Abteilung wurde von Softwarechef Craig Federighi überblickt. Dessen Zuständigkeitsbereich steht unter zunehmendem Druck, neue KI-Funktionen schneller bereitzustellen. Auch Ternus hatte zuletzt ein höheres Entwicklungstempo eingefordert.