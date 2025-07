iPhone-Etikettendrucker wieder für 9,99 Euro erhältlich

Der Bluetooth-Etikettendrucker Nelko P21 lässt sich wieder zum Bestpreis von 9,99 Euro bestellen. Nutzt dazu diesmal den Aktionscode ZQLF46HV und achtet besonders auf den im Anschluss an der Kasse angezeigten Preis. Bei unserem Test hat sich das Amazon-System etwas merkwürdig verhalten. Wir mussten den Drucker danach nochmal aus dem Einkaufswagen löschen und erneut hinzufügen, damit der Sonderpreis angezeigt wird.

Wir können den Nelko P21 aus eigener Erfahrung als zuverlässigen und flexibel verwendbaren Etikettendrucker absolut empfehlen. Der integrierte Akku ermöglicht es, den Drucker stets vor Ort, also beispielsweise im Keller oder an jedem anderen Ort, an dem man etwas beschriften möchte, zu verwenden. Die Bedienung erfolgt über das iPhone, mit dem man den Drucker über Bluetooth verbindet.

Dank Akku ortsunabhängig verwendbar

Mithilfe der zugehörigen iPhone-App lassen sich die unterschiedlichsten Etiketten erstellen. Dabei kann man auf zahlreiche mitgelieferte Vorlagen zurückgreifen und Details wie die Schriftart, Ausrichtung und Größe anpassen. Die Kombination aus App und Drucker lässt sich zudem zum einfachen Erstellen und Drucken von QR-Codes oder Barcodes verwenden.

Nachdem wir verschiedene Rückfragen dazu erhalten haben, sei hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Klebeetiketten im Thermodirektverfahren erstellt werden und somit ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet sind. Im Freien macht nicht nur ein Regenguss Probleme, sondern auch die Schrift verblasst dort vergleichsweise schnell. Zudem dürft ihr bei einer Druckauflösung von 203 dpi kein Qualitätswunder erwarten. Für Standardzwecke sind die Aufkleber unserer Meinung nach jedoch absolut okay.

Ersatzetiketten als Einzelrolle oder im Dreierpack

Der Nelko P21 ist 75 x 130 x 25 Millimeter groß und mit einer Handschleife ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine Rolle mit selbstklebenden Einzeletiketten im Format 40 x 14 Millimeter enthalten. Ersatzetiketten sind aktuell für 7,64 Euro im Einzelpack oder für 18,99 Euro als Dreierset erhältlich.img src=“https://vg05.met.vgwort.de/na/0396093e83d0457998111dee5c953582″ width=“1″ height=“1″ no-lazy class=“tracking“>