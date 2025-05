iPhone-Etikettendrucker von Nelko erstmals unter 10 Euro

Der Bluetooth-Etikettendrucker Nelko P21 ist erstmals für weniger als 10 Euro erhältlich. Mit dem Aktionscode HT9JS4FO könnt ihr den Preis für das weiße Modell an der Amazon-Kasse auf 9,99 Euro senken – so günstig gab es den per App gesteuerten Drucker noch nie.

Der Nelko P21 verrichtet hier inzwischen seit über einem Jahr immer dann verlässlich seinen Dienst, wenn eine Beschriftung benötigt wird oder man sein Eigentum mit einem Aufkleber markieren will. Besonders beeindruckt hat uns dabei auch die gut gemachte und vielseitige iPhone-App für die Bedienung des Druckers.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die Anwendung erlaubt das Erstellen von Textaufklebern, bei denen man die Schriftart, -ausrichtung und -größe selbst vorgibt, ebenso wie das Generieren und Drucken von QR-Codes und Barcodes. Zudem steht innerhalb der Nelko-App auch eine Vielzahl von einfachen, aber brauchbaren Vorlagen zu verschiedenen Themenbereichen zur Auswahl bereit.

Das Erstellen der Etiketten geschieht im Thermodirektverfahren. Dementsprechend sind die kleinen Aufkleber nicht wasserfest. Bei einer Auflösung von 203 dpi dürft ihr auch keine grafischen Wunderwerke erwarten. Für ihren prädestinierten Einsatzbereich ist die Qualität der Ausdrucke aber absolut ausreichend.

Der Drucker selbst ist 75 x 130 x 25 Millimeter groß und mit einer Handschleife ausgestattet. Die mitgelieferte Rolle mit selbstklebenden Einzeletiketten im Format 40 x 14 Millimeter nimmt den meisten Platz im Gehäuse ein. Ansonsten findet sich an der Unterseite eine USB-C-Buchse, um den integrierten Akku zu laden. Seitlich sind ein Ein/Aus-Schalter und ein Schieber zum Abtrennen der bedruckten Etiketten platziert.

Aufkleber in verschiedenen Farben erhältlich

Eine Rolle mit Klebeetiketten ist im Lieferumfang enthalten. Nachschub gibt es zum Preis von aktuell 8,49 Euro als Einzelpack oder im Dreier-Set für 16,99 Euro. Alternativ zu den weißen Standard-Etiketten bietet Nelko diese auch in Transparent sowie in verschiedenen Farben an, die im Dreierpack teils sogar günstiger als die weißen Aufkleber sind.