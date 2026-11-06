iPhone Duo: Video zeigt Displaybruch beim Aufklappen

Ein neues TikTok-Video zeigt offenbar erstmals den Moment, in dem das Innendisplay eines iPhone Duo beim Aufklappen beschädigt wird. Die Aufnahme des Accounts S1KGage hält fest, wie ein Nutzer das faltbare iPhone öffnet und dabei das Display bricht.

Der Vorfall passt zu den bereits dokumentierten Displayproblemen, über die Besitzer seit dem Verkaufsstart berichten.

Gebrochenes Scharnierteil als mögliche Ursache

Auffällig ist das wiederkehrende Schadensbild. Mehrere betroffene Geräte zeigen eine Beschädigung entlang der mittleren Falz, teilweise begleitet von einem breiten horizontalen Streifen. Manche Besitzer berichten zudem von einem ungewöhnlichen Widerstand beim Aufklappen. Ob der im TikTok-Video festgehaltene Defekt dieselbe Ursache hat, lässt sich anhand der Aufnahme nichteindeutig klären, das gezeigte Fallbeispiel passt aber zu den Schilderungen.

iPhone Duo: Display-Defekt vor laufender Kamera

Eine Erklärung liefern Zerlegevideos, in denen beschädigte Geräte genauer untersucht werden. Der YouTube-Kanal CuriousHagi konnte einen vergleichbaren Displaydefekt während eines Belastungstests reproduzieren. Bei der anschließenden Demontage entdeckte der Betreiber ein gebrochenes Metallteil des Scharniers unmittelbar hinter der beschädigten Displayregion.

Möglicherweise drückt ein gelöstes Bauteil beim Öffnen von hinten gegen den empfindlichen Bildschirm. Unklar bleibt allerdings, ob das Scharnier zuerst versagt oder ob eine andere mechanische Fehlstellung den Bruch verursacht.

Apple hat die Displayprobleme inzwischen bestätigt und spricht von einer kleinen Zahl betroffener Geräte. Kunden mit entsprechenden Schäden sollen sich für einen Austausch an AppleCare wenden. Angaben zur Ursache oder zur tatsächlichen Häufigkeit macht der Hersteller bislang nicht.

Sand und Feinstaub gelangen in den Klappmechanismus

Weitere Belastungstests zeigen eine zweite mögliche Gefahrenquelle. JerryRigEverything verteilt in einem YouTube-Video Sand auf dem iPhone Duo. Die Körner gelangen in den Scharnierbereich und blockieren den Mechanismus so weit, dass sich das Gerät nicht mehr vollständig öffnen oder schließen lässt.

Auch die Reparaturspezialisten von iFixit haben das Problem bereits untersucht und dafür eingefärbten Feinstaub genutzt. Nach dem Schütteln des Gerätes in einem staubgefüllten Beutel zeigt die Demontage, dass die Partikel zwar nicht in die geschützten Elektronikbereiche vordringen, sich aber im Scharnier sammeln.

Gelangen harte Partikel zwischen dessen Bauteile, können sie Bewegungen blockieren. Wer das Gerät dann mit Kraft öffnet, riskiert zusätzliche Schäden.

Ein solcher Defekt könnte ähnlich aussehen wie die bereits unmittelbar nach Verkaufsstart gemeldeten Displaybrüche. Ein ursächlicher Zusammenhang ist bislang jedoch nicht belegt.