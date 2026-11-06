Scharnier erneut unter Verdacht
iPhone Duo: Video zeigt Displaybruch beim Aufklappen
Ein neues TikTok-Video zeigt offenbar erstmals den Moment, in dem das Innendisplay eines iPhone Duo beim Aufklappen beschädigt wird. Die Aufnahme des Accounts S1KGage hält fest, wie ein Nutzer das faltbare iPhone öffnet und dabei das Display bricht.
Typisches Fehlerbild: Die Linie unten rechts
Der Vorfall passt zu den bereits dokumentierten Displayproblemen, über die Besitzer seit dem Verkaufsstart berichten.
Gebrochenes Scharnierteil als mögliche Ursache
Auffällig ist das wiederkehrende Schadensbild. Mehrere betroffene Geräte zeigen eine Beschädigung entlang der mittleren Falz, teilweise begleitet von einem breiten horizontalen Streifen. Manche Besitzer berichten zudem von einem ungewöhnlichen Widerstand beim Aufklappen. Ob der im TikTok-Video festgehaltene Defekt dieselbe Ursache hat, lässt sich anhand der Aufnahme nichteindeutig klären, das gezeigte Fallbeispiel passt aber zu den Schilderungen.
iPhone Duo: Display-Defekt vor laufender Kamera
Eine Erklärung liefern Zerlegevideos, in denen beschädigte Geräte genauer untersucht werden. Der YouTube-Kanal CuriousHagi konnte einen vergleichbaren Displaydefekt während eines Belastungstests reproduzieren. Bei der anschließenden Demontage entdeckte der Betreiber ein gebrochenes Metallteil des Scharniers unmittelbar hinter der beschädigten Displayregion.
Möglicherweise drückt ein gelöstes Bauteil beim Öffnen von hinten gegen den empfindlichen Bildschirm. Unklar bleibt allerdings, ob das Scharnier zuerst versagt oder ob eine andere mechanische Fehlstellung den Bruch verursacht.
Apple hat die Displayprobleme inzwischen bestätigt und spricht von einer kleinen Zahl betroffener Geräte. Kunden mit entsprechenden Schäden sollen sich für einen Austausch an AppleCare wenden. Angaben zur Ursache oder zur tatsächlichen Häufigkeit macht der Hersteller bislang nicht.
Sand und Feinstaub gelangen in den Klappmechanismus
Weitere Belastungstests zeigen eine zweite mögliche Gefahrenquelle. JerryRigEverything verteilt in einem YouTube-Video Sand auf dem iPhone Duo. Die Körner gelangen in den Scharnierbereich und blockieren den Mechanismus so weit, dass sich das Gerät nicht mehr vollständig öffnen oder schließen lässt.
Auch die Reparaturspezialisten von iFixit haben das Problem bereits untersucht und dafür eingefärbten Feinstaub genutzt. Nach dem Schütteln des Gerätes in einem staubgefüllten Beutel zeigt die Demontage, dass die Partikel zwar nicht in die geschützten Elektronikbereiche vordringen, sich aber im Scharnier sammeln.
Gelangen harte Partikel zwischen dessen Bauteile, können sie Bewegungen blockieren. Wer das Gerät dann mit Kraft öffnet, riskiert zusätzliche Schäden.
Ein solcher Defekt könnte ähnlich aussehen wie die bereits unmittelbar nach Verkaufsstart gemeldeten Displaybrüche. Ein ursächlicher Zusammenhang ist bislang jedoch nicht belegt.
Ja, und der bei Tik Tok hat das vorher schon gewusst? Oder hat man einfach mal zufällig gefilmt wie man sein iPhone Duo aufklappt. Alles sehr glaubwürdig
das denke ich mir auch oft bei vielen Videos, die Probleme und spezielle Situationen zeigen. Wieso steht da gerade jemand plötzlich und filmt….
Der Schaden ist zumindest noch nicht zu sehen als es noch nicht ganz aufgeklappt ist.
Vielleicht hat er den erkennbaren Widerstand bemerkt und darauf hin veranlasst jemanden filmen zu lassen? Wir werden es nie erfahren und uns der Unsicherheit hingeben müssen…..
Ist euch mal in den Sinn gekommen, dass er vielleicht sein iPhone Duo präsentieren wollte? Anscheinend ist mitdenken, zu viel verlangt?
Ich habe eben mein 17 Pro zugeklappt – sah danach noch schlimmer aus.
You made my Day :-)
:o
LOL
Mit dem oldscool Modell braucht man auch gar nicht mehr versuchen zu Flexxen. Interessiert die Duo Nutzer absolut nicht
Hallo zusammen, ich möchte ein iPhone für viele Geld auf Markt bringen. Suche Alpha Tester ab 2299 Euro. Ironie Ende
Da werden sich noch einige iPhone Duo Besitzer richtig ärgern, wenn das außerhalb der Garantiezeit passiert.
Kann überhaupt nicht sein! Alles Fake :-)
Ist es auch. Der filmt sicher nicht jedes Aufklappen. Ist also gestellt für Klicks.
Ist ja mal in den Sinn gekommen, dass er vielleicht gefilmt hat, um sein iPhone zu präsentieren? Dass dabei zufällig kaputt ging.
Falz ist kein feminines Substantiv sondern ein maskulines. Also ist es hier im Artikel falsch „entlang der Falz“ zu schreiben. Es müsste „entlang des Falzes“ heißen.
Mir stellts jedes Mal die Haare auf wenn ich „die Falz“ in den Kommentaren lese.
Quatsch!
Es heißt „zum Wohl die Falz“
Weiß doch jedes Kind
*hicks
Dianas aber auch nicht recht, es heißt immer noch „die Palz“ und „die Pälzer“. :)
Schönes Wochenende
„You’re holding it wrong!“
No, … your’re FOLDING it wrong
… verteilt in einem YouTube-Video Sand auf dem iPhone Duo. Ihr müsst ein anderes Video gesehen haben, da wurde Sand nicht nur drauf geschüttet. Ich möchte ein Schanier sehen, welches geeignet ist um Löcher im Dreck/Sand zu graben.
Ist eine Option in den Einstellungen… nach „10 Code falsch eingegeben“, kann man jetzt zwischen „Gerät löschen“ oder „Displaybruch“ toggeln. ;)
Crackgate
Bis heute weiß keiner genau wie viele Geräte betroffen und wie viele Bilder und Videos wirklich echt sind. Meines läuft seit Tag 1 auch ohne Probleme. Ich lasse einen Shortcut die Öffnungen zählen und bin bald 4stellig weil jeder das Duo geöffnet sehen will.
Smart
Und deswegen bleibe ich meinem iPhone 17 Pro Max treu…
Nicht wesentlich kleinerer Bildschirm…
Dafür wesentlich widerstandsfähiger
Du öffnest es falsch!
Die Reperatur kostet ja nur 1000€, das sollte den echten iPhone fan nicht von der Bestellung abhalten ;)