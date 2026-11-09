iPhone Duo: Nachschub in Apple Stores schnell vergriffen

Wer ein iPhone Duo kaufen möchte, braucht weiterhin Geduld. Während Apples Online Store lange Lieferzeiten ausweist, tauchen in den Filialgeschäften immer wieder Geräte zur sofortigen Abholung auf. Die sind allerdings oft innerhalb weniger Minuten wieder verschwunden. Eine Auswertung aus den ersten Verkaufstagen zeigt, wann sich die Suche besonders lohnt.

Nicht vorrätig: iPhone Duo Interessenten haben es derzeit schwer

Der unabhängige Dienst Store Stock Checker hat zwischen dem 24. und 30. Oktober insgesamt 102 Nachlieferungen in 15 deutschen Apple Stores registriert. Die Zahlen dokumentieren die erste Woche nach dem Verkaufsstart und sind damit keine aktuelle Bestandsaufnahme. Das grundsätzliche Problem besteht jedoch weiterhin: Verfügbare Geräte tauchen kurzfristig auf und lassen sich oft nur für kurze Zeit reservieren.

Vier von fünf Beständen nach fünf Minuten verschwunden

Besonders knapp fällt das Zeitfenster für Kaufinteressenten aus. Bei den seit dem 28. Oktober zeitlich erfassten Nachlieferungen verschwand in Deutschland rund ein Drittel der gemeldeten Bestände innerhalb von zwei Minuten. Nach fünf Minuten waren bereits fast 80 Prozent nicht mehr zur Abholung erhältlich.

Der Store Stock Checker beleuchtet die Filialverfügbarkeit

Die Zahlen beschreiben dabei die sichtbare Verfügbarkeit in Apples Online Store. Wie viele Geräte tatsächlich verkauft oder lediglich reserviert wurden, lässt sich daraus nicht ableiten. Auch die Größe der einzelnen Nachlieferungen bleibt unbekannt.

Dass Apple seine Filialen trotz der hohen Nachfrage beliefert, hatte sich bereits zum Verkaufsstart abgezeichnet. Damals bestätigte der Hersteller begrenzte Bestände für spontane Käufer, warnte allerdings davor, dass diese schnell Vergriffen sein könnten.

Zwischen acht und neun Uhr besonders gute Chancen

Die Auswertung liefert auch Hinweise darauf, wann neue Geräte in den Filialbeständen auftauchen. Rund 90 Prozent der erfassten Nachlieferungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden zwischen 7 und 10 Uhr morgens registriert. Mehr als die Hälfte entfiel allein auf die Stunde zwischen 8 und 9 Uhr.

Das Lieferdatum liegt aktuell bei Ende Januar

Eine Ausnahme bildete die Schweiz. Dort blieben die meisten gemeldeten Geräte mindestens zehn Minuten verfügbar. In Deutschland war das Zeitfenster dagegen erheblich kürzer.

Die Daten stammen vom Anbieter Store Stock Checker, der die Abholbestände in 25 Ländern überwacht. Die Bestandsabfrage für deutsche Apple Stores ist kostenlos. Wer bei Verfügbarkeit der gewünschten Modellvariante per Push-Mitteilung und E-Mail informiert werden möchte, wird dafür jedoch zur Kasse gebenten und soll dafür 5 Euro monatlich zahlen.