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Früher und in mehr Ländern verfügbar

iPhone Duo: Geänderte Verkaufspläne als Ursache für Lieferprobleme
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37 Kommentare 37

Das iPhone Duo ist weiterhin nur schwer erhältlich. Viele Interessenten gingen bereits bei der Vorbestellung leer aus. Auch zwei Wochen nach dem Verkaufsstart ist das neue Apple-Smartphone kaum lieferbar. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman liefert nun eine mögliche Erklärung für die anhaltenden Engpässe. Seinen Informationen zufolge hat Apple den ursprünglich geplanten Verkaufsstart kurzfristig vorgezogen und das Gerät in deutlich mehr Ländern auf den Markt gebracht als zunächst vorgesehen.

Verkaufsstart vorgezogen

Gurman zufolge wollte Apple das iPhone Duo eigentlich erst im November auf den Markt bringen. Zudem sei geplant gewesen, das Gerät zunächst ausschließlich in den USA und China anzubieten. Die übrigen rund 70 wichtigen Absatzmärkte hätten somit bis Ende 2026 oder sogar Anfang 2027 auf das neue Modell warten müssen.

Iphone Duo Aussen Hand

Durch den vorgezogenen und auf zusätzliche Länder ausgeweiteten Verkaufsstart hätten die verfügbaren Lagerbestände nicht ausgereicht, um die Nachfrage zu bedienen. Zusätzlich habe Apples Strategie bei der Verteilung der verfügbaren Geräte die Situation verschärft. Laut Gurman waren rund 80 Prozent des anfänglichen Bestands für den direkten Verkauf beim Besuch der Apple-Ladengeschäfte reserviert. Lediglich 20 Prozent seien für Vorbestellungen mit Lieferung zum Verkaufsstart oder vereinbarter Abholung vorgesehen gewesen.

Je nach Größe und Standort hätten die Apple Stores zum Verkaufsstart lediglich zwischen 50 und 250 Geräte erhalten. Besonders schwierig sei es gewesen, die blaue Variante oder Modelle mit einem beziehungsweise zwei Terabyte Speicherplatz zu bekommen.

Weiterhin lange Wartezeiten

Auch nach dem Verkaufsstart habe sich die Situation kaum entspannt. So würden sich weiterhin Kunden bereits am frühen Morgen vor manchen Apple-Ladengeschäften anstellen, um eines der verfügbaren Geräte zu ergattern.

Iphone Duo

Zusätzlich erschweren dem Bericht zufolge automatisierte Kaufprogramme den regulären Kauf. Diese würden die Verfügbarkeit im Apple-Onlineshop überwachen und neu eingetroffene Geräte teilweise innerhalb weniger Sekunden zur Abholung reservieren. Dadurch wird es für reguläre Käufer noch schwieriger, ein iPhone Duo zu bekommen.
02. Nov. 2026 um 18:50 Uhr von chris Fehler gefunden?


    37 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich hab meins heute bekommen. Aber ich werde es wieder zurückschicken.

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  • In der Generation 2 werden genug verfügbar sein. Was für ein Drama wegen dem neuen iPhone. So toll ist es auch wieder nicht. Die Software ist total verbugt und sehr viele Apps sind noch gar nicht angepasst, wenn es überhaupt jemals alle auf dieses Format schaffen werden. Momentan hat man geöffnet meistens links und rechts zwei fette Balken. Was soll daran toll sein? Außerdem kommt Sand ins Getriebe, und das Display kann kaputtgehen. Wer schlau ist, wartet auf Generation zwei oder sogar drei.

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  • Ich habe meins auch zurückgeschickt, war am Wochenende bei MediaMarkt und habe dort das Ausstellungsstück in der Hand gehabt. Dort ist die Knickstelle deutlich sichtbar. Das bedeutet für mich, dass das Gerät nach ein oder zwei Jahren enorm an Wert verliert und dann lohnt sich das für mich nicht. Bisher hatte ich immer einen guten Verkaufswert für meine ein bis zwei Jahre alten Geräte erzielen können und es ist ehrlich gesagt auch für mich im Alltag nicht so ein GameChanger. Das Samsung gefällt mir deutlich besser auch von der Haptik her aber Samsung kommt wir einfach nicht ins Haus. Nicht mal geschenkt. :-)
    Bin halt komplett im Apple Universum. Jetzt werden sicherlich wieder irgendwelche Kommentare kommen. Selber schuld oder so, ja kann ich schon vorwegnehmen stimmt. Ändert aber nichts am Problem. Und ich bin einfach jeden Tag total happy. Wenn ich mein iPhone mein iPad mein iMac oder sonstige Geräte in der Hand halte, das ist für mich ein Lebensgefühl, hört sich total bescheuert an, ist mir auch bewusst, steh ich aber zu

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  • Wollte es unbedingt.
    Hab storniert.
    Bewegliche Teile bei solchen mobilen Geräten sind IMMER irgendwann der Geräte Tod.
    Egal wie sehr man es einpackt usw: Dreck und Staub werden mindestens ins Scharnier vordringen, und das Knirschen alleine würde mich schon nerven.
    Obwohl ich genau das gut finde da kein Face ID verbaut ist.
    Mal sehen was 2027 kommt.

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  • Hab es im MM in der Hand gehabt. Überhaupt nicht mein Fall. Unhandlich, fett und hässlich. Nichts für mich. Sorry. Ich bleib beim 18 Pro.

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  • Warum kommentieren nur alle die das Duo nicht haben wollen , oder zurückschicken wollen ? Ich behalt mein Duo , 18 Pro gebe ich meiner Frau . Bin mit den Duo zufrieden nur die Apps müssen angepasst werden .

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    • Bei mir auch so. Duo behalte ich. 18 Pro bekommt die Frau, Kind 1 und Kind 2. man hat’s ja!

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    • Ich liebe es aus. Sieht edel aus, perfekt für unterwegs. Das Oled iPad mini erspare ich mir und gebe das 18 Pro Max und mein altes iPad mini ab.

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    • Weil es ein unfertiges Gerät ist welches total verbuggt ist und kein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Das Duo ist keine 1000€ wert und hat deutlich weniger Funktionen als das 18 pro. Also kommt mal alle runter von dem Trip das das Duo ein gutes Gerät ist, es ist total unausgereift auf den Markt geworfen worden und Apple wird früher oder später dafür bezahlen.

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  • Habe es am Verkaufsstart freitags bei Amazon mit Lieferdatum Dezember bestellt und 5 Tage später mittwochs schon bekommen. Sehr happy.

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  • Bin happy mit dem Teil hab letzte Woche eins über den Apple Store online bestellen können. Morgens ist immer mal was vorrätig aber ist schnell weg. Hab am Wochenendes Sportschau drauf geschaut geht super auch die Lautsprecher sind ok…mir gefällt es sehr.

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  • Ich konnte es heute Morgen problemlos im Apple Store Jungfernstieg bestellen und abholen. Es gab hier eine Webseite um die Store Verfügbarkeit herauszufinden hat wunderbar geklappt.

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  • Hatte es mir mal bestellt um es ne Woche auszuprobieren und mit den Duo etwas herumzuspielen. Habs aber nicht mal wie geplant 10 Tage behalten sondern es nach 4 Tage bereits zu Apple zurückgeschickt. Hatte für mich keinerlei Reiz oder Mehrwert, verglichen zum normalen iPhone.

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    • Formal ist das ok, weil nicht „verboten“. Jedoch nur zum Testen so ein teures Gerät zu bestellen, um es dann wieder definitiv zurückzugeben, finde ich aus Nachhaltigkeit echt bedenklich – meine eigene Meinung, ohne jemanden zu nahe zu kommen. Ja, ich weiß, wenn man auf dem Land wohnt und nicht in die Nähe eines z. B. MM kommt… verständlich. Jedoch zu schreiben: nur zum Testen… ist für mich nicht ok. Muss jeder für sich selbst entscheiden.

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  • Ich hab’s meins ebenfalls direkt zurück geschickt. Das Scharnier bei mir oben ca 1cm weiter offen als in der Mitte. Man konnte richtig rein gucken…

    Wir sehen uns bei v2 wieder

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  • Hab’s am Donnerstag in Hamburg gekauft. Morgens reserviert und dann abends abgeholt. Ich war nicht der Einzige. Es waren mit mir bestimmt 5 weitere Leute da, die es abgeholt haben.
    Ich bin sehr begeistert von dem Gerät. Überraschend gute Akkulaufzeit, zunehmend ans handling gewöhnt. Ich freu mich!drüber

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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