iPhone Duo: Geänderte Verkaufspläne als Ursache für Lieferprobleme

Das iPhone Duo ist weiterhin nur schwer erhältlich. Viele Interessenten gingen bereits bei der Vorbestellung leer aus. Auch zwei Wochen nach dem Verkaufsstart ist das neue Apple-Smartphone kaum lieferbar. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman liefert nun eine mögliche Erklärung für die anhaltenden Engpässe. Seinen Informationen zufolge hat Apple den ursprünglich geplanten Verkaufsstart kurzfristig vorgezogen und das Gerät in deutlich mehr Ländern auf den Markt gebracht als zunächst vorgesehen.

Verkaufsstart vorgezogen

Gurman zufolge wollte Apple das iPhone Duo eigentlich erst im November auf den Markt bringen. Zudem sei geplant gewesen, das Gerät zunächst ausschließlich in den USA und China anzubieten. Die übrigen rund 70 wichtigen Absatzmärkte hätten somit bis Ende 2026 oder sogar Anfang 2027 auf das neue Modell warten müssen.

Durch den vorgezogenen und auf zusätzliche Länder ausgeweiteten Verkaufsstart hätten die verfügbaren Lagerbestände nicht ausgereicht, um die Nachfrage zu bedienen. Zusätzlich habe Apples Strategie bei der Verteilung der verfügbaren Geräte die Situation verschärft. Laut Gurman waren rund 80 Prozent des anfänglichen Bestands für den direkten Verkauf beim Besuch der Apple-Ladengeschäfte reserviert. Lediglich 20 Prozent seien für Vorbestellungen mit Lieferung zum Verkaufsstart oder vereinbarter Abholung vorgesehen gewesen.

Je nach Größe und Standort hätten die Apple Stores zum Verkaufsstart lediglich zwischen 50 und 250 Geräte erhalten. Besonders schwierig sei es gewesen, die blaue Variante oder Modelle mit einem beziehungsweise zwei Terabyte Speicherplatz zu bekommen.

Weiterhin lange Wartezeiten

Auch nach dem Verkaufsstart habe sich die Situation kaum entspannt. So würden sich weiterhin Kunden bereits am frühen Morgen vor manchen Apple-Ladengeschäften anstellen, um eines der verfügbaren Geräte zu ergattern.

Zusätzlich erschweren dem Bericht zufolge automatisierte Kaufprogramme den regulären Kauf. Diese würden die Verfügbarkeit im Apple-Onlineshop überwachen und neu eingetroffene Geräte teilweise innerhalb weniger Sekunden zur Abholung reservieren. Dadurch wird es für reguläre Käufer noch schwieriger, ein iPhone Duo zu bekommen.