Wer sich zu Weihnachten doch noch ein iPhone Duo schenken will, hat jetzt wieder realistische Chancen, das Gerät rechtzeitig zu erhalten. Nachdem Apple zunächst die den frühen Bestellern mitgeteilten Versandtermine nach vorn gezogen hat, wurde nun auch die voraussichtliche Lieferzeit für Neubestellungen korrigiert. Wer das Klapptelefon jetzt direkt bei Apple bestellt, wird es im Zeitraum zwischen dem 22. Dezember und dem 5. Januar geliefert. Zuvor wurde hier stets der 25. Januar angegeben. Die von Apple genannten Lieferfristen gelten für sämtliche Farb- und Speichervarianten.

Apple Pencil USB-C zum Sonderpreis

Egal, ob ihr ein iPhone Duo oder ein iPad verwendet, passend dazu gibt es den Apple Pencil USB-C momentan besonders günstig. Amazon bietet den offiziell 89 Euro teuren Zeichenstift momentan für lediglich 69 Euro an.

Der Apple Pencil USB-C

Aufgepasst: Mit dem iPhone Duo ist Apples Pencil-Angebot noch unübersichtlicher geworden. Das neue Telefon unterstützt zwar den Apple Pencil USB-C, nicht jedoch den teureren, momentan ebenfalls reduzierten und für 99 Euro statt 149 Euro erhältlichen Apple Pencil Pro. Beim iPad wird es noch komplizierter. Welcher Apple Pencil sich mit welchem iPad-Modell verträgt und was man damit machen kann, lässt sich hier bei Apple nachschlagen.

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Apple Pencil (USB C): Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und branchenführende niedrige Latenz zum... 69,00 EUR 89,00 EUR

Auch AirPods Pro 3 deutlich reduziert

Auch die AirPods Pro 3 sind gerade im Angebot. Amazon bietet die Ohrhörer aktuell für 189 Euro statt 249 Euro an. Damit sind sie so günstig wie schon lange nicht mehr. Das aktuelle Top-Modell unter den In-Ear-Kopfhörern von Apple bietet Funktionen wie aktive Geräuschunterdrückung und kann die Herzfrequenz des Trägers erfassen. Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen können die AirPods zudem als Hörhilfe verwenden.

Das können die AirPods Pro 3

Zum Lieferumfang der AirPods Pro 3 gehören Ohreinsätze in fünf Größen sowie ein Ladecase, das sich kabellos über MagSafe oder per USB-C aufladen lässt. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer wird von Apple mit bis zu acht Stunden angegeben. Das Ladecase ermöglicht bis zu vier vollständige Ladevorgänge.

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