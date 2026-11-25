Warum verzichtet Apple beim iPhone Duo auf Face ID? In der aktuellen Ausgabe seines „Power On“-Podcasts erläutert Bloomberg-Journalist Mark Gurman die Hintergründe. Demnach stand bereits früh fest, dass Apples erstes faltbares iPhone ausschließlich Touch ID erhalten würde. Das Unternehmen wollte auf Innen- und Außendisplay dieselbe Entsperrmethode anbieten. Vor allem aber fehlte im dünnen Gehäuse der Platz für die notwendigen Sensoren.

Face ID braucht mehr als eine Kamera

Anders als eine gewöhnliche Gesichtserkennung arbeitet Face ID mit einer speziellen Tiefenerfassung und einem Punktprojektor. Diese Komponenten ließen sich laut Gurman weder im dünnen Außendisplay noch unter dem faltbaren Innenbildschirm unterbringen.

Die dort verbaute Kamera sitzt bereits unter dem Display und liefert besonders bei schwachem Licht eine eingeschränkte Bildqualität. Für die komplexere Face-ID-Technik reicht der verfügbare Platz bislang nicht aus.

Apple arbeitet allerdings seit Jahren daran, die erforderlichen Komponenten zu verkleinern. Beim iPhone 18 Pro zeigt sich dies bereits an der kleineren Dynamic Island. Wie zuvor berichtet, existieren bereits Prototypen des iPhone Duo 2 mit Face ID unter dem Außendisplay. Ob die Technik rechtzeitig für die Serienproduktion fertig wird, ist weiterhin offen.

Das iPhone Duo nutzt wieder Touch ID.

Neue Gesichtserkennung versagt im Dunkeln

Mit der zweiten Beta von iOS 27.3 hat Apple bereits eine Zwischenlösung eingeführt. Die neue Funktion „Unlock with Front Camera“ nutzt die gewöhnliche Frontkamera des Außendisplays, um das iPhone Duo per Gesicht zu entsperren.

Gurman hat die Funktion inzwischen selbst ausprobiert und zeigt sich bei guter Beleuchtung zufrieden. Besonders praktisch sei, dass bereits ein Blick auf das geschlossene Smartphone genügt, um zuvor verborgene Benachrichtigungen anzuzeigen. In dunklen Räumen funktioniere die Erkennung dagegen kaum.

Ein vollwertiger Ersatz für Face ID ist das nicht. Das Gerät muss zuvor mit Touch ID oder Gerätecode entsperrt worden sein. Nach rund 45 Minuten ohne Entsperrung wird erneut eine solche Bestätigung verlangt. Für Apple Pay, gespeicherte Passwörter und geschützte Anwendungen bleibt Touch ID ebenfalls erforderlich. Auch auf dem aufgeklappten Innendisplay funktioniert Face Unlock nicht.

Die Entsperrung per Gesicht soll mit iOS 27.3 kommen.

Face ID bleibt der größte Wunsch

Nach Gurmans Informationen ist Face ID die am häufigsten gewünschte Funktion unter den internen Testern des iPhone Duo. Apple sei sich dieser Einschränkung bewusst. Allerdings müsse die Hardwareausstattung des Nachfolgers jetzt endgültig festgelegt werden. Ob Face ID bereits beim iPhone Duo 2 zurückkehrt oder erst eine weitere Generation benötigt, sei deshalb noch keineswegs entschieden.

Interessanterweise setzt Apple beim neuen Home View ebenfalls auf eine einfachere KI-basierte Gesichtserkennung. Dort dient sie vor allem dazu, unterschiedliche Haushaltsmitglieder zu erkennen und persönliche Inhalte anzuzeigen. Beim iPhone Duo reichen solche Möglichkeiten allerdings nicht aus, um Touch ID bei sicherheitsrelevanten Vorgängen zu ersetzen.