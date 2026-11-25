Gurman erklärt Apples Entscheidung
iPhone Duo: Face Unlock funktioniert gut – außer im Dunkeln
Warum verzichtet Apple beim iPhone Duo auf Face ID? In der aktuellen Ausgabe seines „Power On“-Podcasts erläutert Bloomberg-Journalist Mark Gurman die Hintergründe. Demnach stand bereits früh fest, dass Apples erstes faltbares iPhone ausschließlich Touch ID erhalten würde. Das Unternehmen wollte auf Innen- und Außendisplay dieselbe Entsperrmethode anbieten. Vor allem aber fehlte im dünnen Gehäuse der Platz für die notwendigen Sensoren.
Face ID braucht mehr als eine Kamera
Anders als eine gewöhnliche Gesichtserkennung arbeitet Face ID mit einer speziellen Tiefenerfassung und einem Punktprojektor. Diese Komponenten ließen sich laut Gurman weder im dünnen Außendisplay noch unter dem faltbaren Innenbildschirm unterbringen.
Die dort verbaute Kamera sitzt bereits unter dem Display und liefert besonders bei schwachem Licht eine eingeschränkte Bildqualität. Für die komplexere Face-ID-Technik reicht der verfügbare Platz bislang nicht aus.
Apple arbeitet allerdings seit Jahren daran, die erforderlichen Komponenten zu verkleinern. Beim iPhone 18 Pro zeigt sich dies bereits an der kleineren Dynamic Island. Wie zuvor berichtet, existieren bereits Prototypen des iPhone Duo 2 mit Face ID unter dem Außendisplay. Ob die Technik rechtzeitig für die Serienproduktion fertig wird, ist weiterhin offen.
Das iPhone Duo nutzt wieder Touch ID.
Neue Gesichtserkennung versagt im Dunkeln
Mit der zweiten Beta von iOS 27.3 hat Apple bereits eine Zwischenlösung eingeführt. Die neue Funktion „Unlock with Front Camera“ nutzt die gewöhnliche Frontkamera des Außendisplays, um das iPhone Duo per Gesicht zu entsperren.
Gurman hat die Funktion inzwischen selbst ausprobiert und zeigt sich bei guter Beleuchtung zufrieden. Besonders praktisch sei, dass bereits ein Blick auf das geschlossene Smartphone genügt, um zuvor verborgene Benachrichtigungen anzuzeigen. In dunklen Räumen funktioniere die Erkennung dagegen kaum.
Ein vollwertiger Ersatz für Face ID ist das nicht. Das Gerät muss zuvor mit Touch ID oder Gerätecode entsperrt worden sein. Nach rund 45 Minuten ohne Entsperrung wird erneut eine solche Bestätigung verlangt. Für Apple Pay, gespeicherte Passwörter und geschützte Anwendungen bleibt Touch ID ebenfalls erforderlich. Auch auf dem aufgeklappten Innendisplay funktioniert Face Unlock nicht.
Die Entsperrung per Gesicht soll mit iOS 27.3 kommen.
Face ID bleibt der größte Wunsch
Nach Gurmans Informationen ist Face ID die am häufigsten gewünschte Funktion unter den internen Testern des iPhone Duo. Apple sei sich dieser Einschränkung bewusst. Allerdings müsse die Hardwareausstattung des Nachfolgers jetzt endgültig festgelegt werden. Ob Face ID bereits beim iPhone Duo 2 zurückkehrt oder erst eine weitere Generation benötigt, sei deshalb noch keineswegs entschieden.
Interessanterweise setzt Apple beim neuen Home View ebenfalls auf eine einfachere KI-basierte Gesichtserkennung. Dort dient sie vor allem dazu, unterschiedliche Haushaltsmitglieder zu erkennen und persönliche Inhalte anzuzeigen. Beim iPhone Duo reichen solche Möglichkeiten allerdings nicht aus, um Touch ID bei sicherheitsrelevanten Vorgängen zu ersetzen.
Face Unlock ist con FaceID meilenweit entfernt und zu unsicher.
Wenn ich dann dennoch für Einkäufe und bestötigungen TouchID nehmen muss, brauche ich das ganze nicht. Gerade wenn man Handschuhe dran hat, ist TouchID der allerletzte Müll und derzeit wird das häufiger passieren. JA man kann prima mit entsprechenden Handschuhen ein Smartphone bedienen. TouchID funktioniert da aber nicht. Aus oben genannten Gründen, nützt mir hier auch kein Faceunlock etwas!
Sorry aber das ist Käse. Für den Kaufpreis erwarte ich was Besseres als einen billigen Android Abklatsch. Sicher ist da überhaupt nichts mehr.
FaceID ist super ich finde touchid in Kombination mit der Watch aber nicht als sonderlich störend beim Duo.
Face Unlock als Bonus lässt mich FaceID fast vergessen. Sogar die Nachrichten previews werden jetzt wieder angezeigt wenn man bloß aufs Gerät blickt.
Alles in allem würde ich mich über FaceID freuen auf dem Duo – ich empfinde TouchID als wesentlich weniger schlimmen Dealbreaker als ursprünglich angenommen.
Muss ich dir absolut Recht geben, FaceID ist aber einfach das geilste Feature.
Ich bin mit Touch ID absolut zufrieden, denn so muss man nicht für alles erst in die Kamera lächeln.Und jetzt gibt’s mit dem Update als Bonus auch noch Face Unlock – was will man mehr? Ach ja, vielleicht wird es langsam Zeit, dass die Apps endlich Duo-Unterstützung bekommen!
Eigentlich wäre mein größerter Wunsch eine robuste Mechanik.
Und zum Thema Face / Touch wäre der größte Wunsch, dass sie einfach beides anbieten.
Je nach Situation ist das eine oder andere besser.