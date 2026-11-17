Die Software-Unterstützung für Apples faltbares iPhone entwickelt sich schneller als erwartet. Apples Marketingchef Greg Joswiak meldet inzwischen mehr als 200.000 Anwendungen, die für das iPhone Duo optimiert wurden. Innerhalb von etwas mehr als einer Woche habe sich diese Zahl verdoppelt. Der Manager zeigt sich auf X entsprechend zufrieden mit der Resonanz unter Entwicklern.

Die Apple-Store-App: Gestern noch nicht für das Duo optimiert

Ganz ohne Spott blieb die Erfolgsmeldung allerdings nicht. Nutzer wiesen umgehend darauf hin, dass ausgerechnet Apples eigene Store-App noch nicht an das neue Bildschirmformat angepasst war. Die entsprechende Aktualisierung hat Apple inzwischen nachgereicht.

Claude testet Apps auf dem faltbaren iPhone

Dass Anpassungen inzwischen deutlich schneller gelingen, dürfte auch mit KI-Werkzeugen zusammenhängen. Wir haben bereits über die zunehmende KI-Unterstützung bei der App-Entwicklung berichtet. Nun erweitert Anthropic die Möglichkeiten seiner Entwicklungsumgebung Claude Code um die direkte Unterstützung des iPhone-Duo-Simulators.

iPhone Duo im Simulator: Jetzt auch in Claude Code

Wie Anthropic in seiner aktuellen Anleitung beschreibt, kann Claude Anwendungen im Simulator selbstständig bedienen und deren Darstellung überprüfen. Die KI klickt sich durch Menüs, betätigt Schaltflächen und sucht nach abgeschnittenen Inhalten, fehlerhaften Bedienelementen und unerwartetem Verhalten.

Claude bietet den neuen Simulator aktiv an

Beim iPhone Duo lassen sich dabei drei Gerätestellungen überprüfen: geschlossen, halb geöffnet und vollständig aufgeklappt. Auch Zwischenstellungen des Scharniers können simuliert werden. Claude kann erkannte Probleme mit Bildschirmfotos dokumentieren und konkrete Änderungen vorschlagen. Voraussetzung sind Claude Desktop ab Version 4.29.0 und Xcode 27.1 oder neuer.

Neue Displaybrüche und Vorwürfe gegen Apple

Während die Software zunehmend auf das Duo zugeschnitten wird, reißen die Berichte über Hardwareprobleme nicht ab. Ein neues Reddit-Video zeigt erneut einen Displaybruch beim Aufklappen. Ähnliche Aufnahmen hatten bereits Anfang November auf mögliche Probleme mit dem Scharnier hingewiesen.

Hinzu kommen Vorwürfe gegen Apple. Nach Recherchen der koreanischen Fachpublikation The Elec soll der Konzern einen Zulieferer dazu gedrängt haben, eine öffentliche Stellungnahme zurückzuziehen. Der Hersteller Fine M-Tec liefert Metallkomponenten zur Unterstützung des faltbaren Bildschirms und hatte Ende Oktober erklärt, dass seine Bauteile nicht für die gemeldeten Schäden verantwortlich seien.

Anfang November verschwand die Erklärung von der Webseite des Unternehmens. Laut The Elec soll Apple die Veröffentlichung beanstandet haben. Eine Bestätigung durch Apple liegt nicht vor. Der Konzern hat die Displayprobleme bereits eingeräumt und bietet betroffenen Kunden Ersatzgeräte an. Welche technische Ursache hinter den Brüchen steckt, bleibt weiterhin offen.