iPhone Duo: Apple zieht Liefertermine von Januar auf Dezember vor

Apple korrigiert erneut die Liefertermine für das iPhone Duo nach vorne. Mehrere Käufer in den USA berichten, dass ihre ursprünglich für den 25. Januar angekündigten Geräte nun bereits im Dezember eintreffen sollen. Laut aktuellen Berichten wurden bestehende Bestellungen teilweise auf den Zeitraum zwischen dem 14. und 21. Dezember vorgezogen. In einzelnen Fällen nennt Apple sogar den 12. bis 14. Dezember als neuen Lieferzeitraum.

Aus Ende Januar wird plötzlich Dezember

Für die betroffenen Kunden verkürzt sich die Wartezeit damit um mehr als einen Monat. Jedoch ist dabei zu beachten, dass es sich nicht um neue Bestellungen handelt, sondern um bereits aufgegebene Aufträge, deren Liefertermin Apple nachträglich angepasst hat.

Eine solche Entwicklung hatte sich schon kurz nach dem Vorbestellstart abgezeichnet. Damals berichteten wir über erste Verschiebungen, bei denen ursprünglich für Dezember angekündigte Geräte bereits im November eintreffen sollten.

Ob Apple seine Produktionskapazitäten inzwischen erhöhen konnte oder die ursprünglichen Lieferzusagen lediglich vorsichtig kalkuliert waren, lässt sich aus den neuen Terminangaben nicht ableiten.

Neue Bestellungen müssen weiterhin warten

Die verbesserten Termine bedeuten allerdings nicht, dass das iPhone Duo allgemein schneller verfügbar geworden ist. Im Apple Online Store wird für neue Bestellungen weiterhin der 25. Januar als Lieferdatum genannt.

Entsprechend ist das faltbare iPhone in Deutschland weiterhin nur eingeschränkt verfügbar. Schon wenige Stunden nach Beginn der Vorbestellungen waren die angekündigten Liefertermine bis in den Januar gerutscht.

Deutsche Apple Stores erhalten immer wieder Nachschub

Eine Alternative zur langen Wartezeit auf den Versand kann weiterhin die Abholung in einer Apple-Filiale sein. Wie eine Auswertung der deutschen Apple Stores gezeigt hat, tauchen dort regelmäßig kleinere Bestände zur sofortigen Abholung auf. Diese sind allerdings häufig innerhalb weniger Minuten wieder vergriffen.

Wer bereits ein iPhone Duo bestellt hat, kann den individuell aktualisierten Lieferzeitraum in der Bestellübersicht bei Apple oder in der Apple-Store-App einsehen. Ob auch deutsche Besteller in größerem Umfang von den neuen Terminverschiebungen profitieren, bleibt abzuwarten, ist aber nicht unwahrscheinlich.