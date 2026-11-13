Hoffnung auf frühere Lieferung
iPhone Duo: Apple zieht Liefertermine von Januar auf Dezember vor
Apple korrigiert erneut die Liefertermine für das iPhone Duo nach vorne. Mehrere Käufer in den USA berichten, dass ihre ursprünglich für den 25. Januar angekündigten Geräte nun bereits im Dezember eintreffen sollen. Laut aktuellen Berichten wurden bestehende Bestellungen teilweise auf den Zeitraum zwischen dem 14. und 21. Dezember vorgezogen. In einzelnen Fällen nennt Apple sogar den 12. bis 14. Dezember als neuen Lieferzeitraum.
Aus Ende Januar wird plötzlich Dezember
Für die betroffenen Kunden verkürzt sich die Wartezeit damit um mehr als einen Monat. Jedoch ist dabei zu beachten, dass es sich nicht um neue Bestellungen handelt, sondern um bereits aufgegebene Aufträge, deren Liefertermin Apple nachträglich angepasst hat.
Eine solche Entwicklung hatte sich schon kurz nach dem Vorbestellstart abgezeichnet. Damals berichteten wir über erste Verschiebungen, bei denen ursprünglich für Dezember angekündigte Geräte bereits im November eintreffen sollten.
Ob Apple seine Produktionskapazitäten inzwischen erhöhen konnte oder die ursprünglichen Lieferzusagen lediglich vorsichtig kalkuliert waren, lässt sich aus den neuen Terminangaben nicht ableiten.
Neue Bestellungen müssen weiterhin warten
Die verbesserten Termine bedeuten allerdings nicht, dass das iPhone Duo allgemein schneller verfügbar geworden ist. Im Apple Online Store wird für neue Bestellungen weiterhin der 25. Januar als Lieferdatum genannt.
Entsprechend ist das faltbare iPhone in Deutschland weiterhin nur eingeschränkt verfügbar. Schon wenige Stunden nach Beginn der Vorbestellungen waren die angekündigten Liefertermine bis in den Januar gerutscht.
Deutsche Apple Stores erhalten immer wieder Nachschub
Eine Alternative zur langen Wartezeit auf den Versand kann weiterhin die Abholung in einer Apple-Filiale sein. Wie eine Auswertung der deutschen Apple Stores gezeigt hat, tauchen dort regelmäßig kleinere Bestände zur sofortigen Abholung auf. Diese sind allerdings häufig innerhalb weniger Minuten wieder vergriffen.
Wer bereits ein iPhone Duo bestellt hat, kann den individuell aktualisierten Lieferzeitraum in der Bestellübersicht bei Apple oder in der Apple-Store-App einsehen. Ob auch deutsche Besteller in größerem Umfang von den neuen Terminverschiebungen profitieren, bleibt abzuwarten, ist aber nicht unwahrscheinlich.
Es gab wohl viele die es zurückgeschickt haben laut Berichten.
Die erste Woche ist es sicher interessant das Gerät zu testen. Doch dann kommen die Zweifel ob es die über 2000 Euro Wert ist.
Vor allem bei dem Scharnier, wo ja mittlerweile klar ist, dass es ein teurer Konstruktionsfehler ist.
Nochmal in Ruhe drüber nachdenken ob dies etwas mit dem vorziehen des Versandtermins eines Neugerätes zu tun haben könnte oder einfach nur erfundenes Geschwurbel ist.
Hab meins storniert. Könnt mir gerne danken.
Dito. Aber nur, weil Amazon direkt liefern konnte. Tolles Gerät.
Also ich sehe nichts von. Weiterhin 22.1.
Gibt’s eigentlich Apps zur Erhöhung der Lesekompetenz?
Bei mir war Januar angesagt und es wird jetzt am Montag ausgeliefert.
Meins wurde vom 25.01. auf den 15.12.-21.12. vorgezogen.
Mein iPhone Duo ist jetzt seit fast zwei Wochen bei mir und mittlerweile tendiere ich tatsächlich eher dazu, es zu behalten, statt es zurückzuschicken. Trotzdem vermisse ich das schmale, längliche iPhone 18 Pro – und das Schielen beim Entsperren mit Face ID vermisse ich definitiv überhaupt nicht.