Christian Selig nimmt sich einiger Alltagsprobleme des iPhone Duo mit dem 3D-Drucker an. Der durch die Reddit-App Apollo bekannte Entwicklerhat drei kostenlose Druckvorlagen für das faltbare iPhone veröffentlicht.

Die Nachttischhalterung hält das zugeklappte iPhone Duo

Eine Zeichenunterlage, ein Schreibtischständer und eine kompakte Nachttischhalterung sollen dort helfen, wo herkömmliches iPhone-Zubehör mit der ungewöhnlichen Bauform nicht zurechtkommt.

Zeichenunterlage gegen das Kippeln

Beim Zeichnen auf dem Tisch stört Selig vor allem der Kamerabuckel: Das aufgeklappte Duo liegt dadurch nicht eben auf und wackelt bei der Stifteingabe. Seine Unterlage gleicht den Höhenunterschied aus und verbreitert zugleich die Auflagefläche für die Hand. Dafür stehen Ausführungen für Links- und Rechtshänder bereit.

Mit dem Pad kippelt das iPhone Duo nicht mehr

Seitliche Aussparungen erleichtern das Herausnehmen, eine Ablage nimmt den Apple Pencil auf. Die keilförmige Vorderkante soll den Übergang zur Tischplatte angenehmer machen. Tasten, Lautsprecher und Mikrofone bleiben zugänglich. Für eine möglichst glatte Schräge empfiehlt Selig eine geringe Schichthöhe beim Drucken.

Die Vorlage greift damit einen Einsatzbereich auf, den wir auch in unserem Alltagstest des Duo beschreiben: Das große Innendisplay eignet sich für Skizzen und handschriftliche Notizen. Unterstützt wird allerdings ausschließlich der Apple Pencil mit USB-C.

Zwei Ständer für unterschiedliche Gerätestellungen

Der Schreibtischständer soll das Duo offen wie geschlossen tragen. Eine breite Auflage und eine hohe Rückwand stabilisieren es auch im Hochformat. Eine kleine Nut an der Unterkante verhindert das Kippen, ohne das Auf- und Zuklappen zu blockieren. Anschlüsse und Audioöffnungen bleiben frei. Eine Aufnahme für einen MagSafe-Ladepuck ist ebenfalls vorgesehen.

iPhone Duo Schreibtischständer mit MagSafe-Option

Das Modell lässt sich anpassen. Nutzer können das topografische Oberflächenmuster abschalten, die Aufnahme auf unterschiedliche MagSafe-Pucks abstimmen und zusätzliche Plätze für MagSafe- oder Apple-Watch-Ladegeräte ergänzen.

iPhone Duo Schreibtischständer mit MagSafe-Option

Die Nachttischhalterung fällt kleiner aus und richtet das geschlossene Duo steiler aus, damit sich die StandBy-Anzeige vom Bett aus ablesen lässt. Ein Clip führt das Kabel. Selig empfiehlt, den eingesetzten Ladepuck zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband zu sichern: Beim Abnehmen des iPhones löst sich dieser sonst gelegentlich aus der durch Ladewärme gelockerten Aufnahme.