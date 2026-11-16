iPhone Duo 2: Apple kämpft um die Rückkehr von Face ID

Apple arbeitet bereits am Nachfolger des iPhone Duo und möchte dabei eine der größten Einschränkungen des ersten Modells beseitigen. Die Gesichtserkennung Face ID soll zurückkehren und den bislang verwendeten Fingerabdrucksensor ersetzen.

Das iPhone Duo versteht sich bislang nur auf Touch ID

Ob die Integration rechtzeitig gelingt, ist allerdings noch offen. Das iPhone Duo 2 wird intern unter der Kennung V78 entwickelt und soll nach aktueller Planung im Herbst 2027 erscheinen.

Face ID muss jetzt fertig werden

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple bereits Prototypen des zweiten Falt-iPhones mit Face ID gebaut. Die Ingenieure arbeiten daran, die Gesichtserkennung im äußeren Bildschirm unterzubringen. Allerdings muss Apple die Hardwareausstattung des kommenden Modells in diesen Wochen festlegen, damit der geplante Veröffentlichungstermin eingehalten werden kann.

Face ID soll auch auf dem iPhone Duo Einzug halten

Die Entscheidung fällt damit unter erheblichem Zeitdruck. Selbst wenn die Gesichtserkennung technisch bereits funktioniert, ist noch keineswegs sicher, dass sie rechtzeitig für die Serienfertigung bereitsteht. Apple könnte die Funktion deshalb auch erst mit der dritten Generation einführen.

Beim aktuellen Duo hatte Apple aus Platzgründen auf Face ID verzichtet und stattdessen Touch ID in die Seitentaste integriert. In unserem ausführlichen Alltagstest erwies sich genau dieser Wechsel als einer der störendsten Kompromisse. Nach Jahren mit automatischer Gesichtserkennung verlangt das bewusste Auflegen des Fingers eine Umgewöhnung.

Aktionstaste und Telekamera auf der Wunschliste

Neben Face ID möchte Apple dem Nachfolger auch die bislang fehlende Aktionstaste spendieren. Eine diskutierte Möglichkeit besteht darin, diese mit der vorhandenen Kamerasteuerung zu kombinieren. Das würde zusätzliche Hardwaretasten vermeiden und Platz im ohnehin eng konstruierten Gehäuse sparen.

Für die kommenden Generationen stehen außerdem eine Telekamera sowie ein dünneres und leichteres Gehäuse auf dem Entwicklungsplan. Diese Änderungen sind allerdings weniger dringlich als die Rückkehr der Gesichtserkennung. Welche davon bereits im Duo 2 umgesetzt werden, bleibt offen.

Interessant ist auch der zeitliche Ablauf. Apple hat erste Käufer bereits nach ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse dürften jedoch frühestens beim iPhone Duo 3 in Hardwareänderungen einfließen. Für den unmittelbar bevorstehenden Nachfolger ist die Entwicklung bereits zu weit fortgeschritten. Dessen Ausstattung orientiert sich deshalb vor allem an Entscheidungen, die Apple schon vor der Vorstellung des ersten Duo getroffen hat.