Nachfolger bereits in Entwicklung
iPhone Duo 2: Apple kämpft um die Rückkehr von Face ID
Apple arbeitet bereits am Nachfolger des iPhone Duo und möchte dabei eine der größten Einschränkungen des ersten Modells beseitigen. Die Gesichtserkennung Face ID soll zurückkehren und den bislang verwendeten Fingerabdrucksensor ersetzen.
Das iPhone Duo versteht sich bislang nur auf Touch ID
Ob die Integration rechtzeitig gelingt, ist allerdings noch offen. Das iPhone Duo 2 wird intern unter der Kennung V78 entwickelt und soll nach aktueller Planung im Herbst 2027 erscheinen.
Face ID muss jetzt fertig werden
Wie Bloomberg berichtet, hat Apple bereits Prototypen des zweiten Falt-iPhones mit Face ID gebaut. Die Ingenieure arbeiten daran, die Gesichtserkennung im äußeren Bildschirm unterzubringen. Allerdings muss Apple die Hardwareausstattung des kommenden Modells in diesen Wochen festlegen, damit der geplante Veröffentlichungstermin eingehalten werden kann.
Face ID soll auch auf dem iPhone Duo Einzug halten
Die Entscheidung fällt damit unter erheblichem Zeitdruck. Selbst wenn die Gesichtserkennung technisch bereits funktioniert, ist noch keineswegs sicher, dass sie rechtzeitig für die Serienfertigung bereitsteht. Apple könnte die Funktion deshalb auch erst mit der dritten Generation einführen.
Beim aktuellen Duo hatte Apple aus Platzgründen auf Face ID verzichtet und stattdessen Touch ID in die Seitentaste integriert. In unserem ausführlichen Alltagstest erwies sich genau dieser Wechsel als einer der störendsten Kompromisse. Nach Jahren mit automatischer Gesichtserkennung verlangt das bewusste Auflegen des Fingers eine Umgewöhnung.
Aktionstaste und Telekamera auf der Wunschliste
Neben Face ID möchte Apple dem Nachfolger auch die bislang fehlende Aktionstaste spendieren. Eine diskutierte Möglichkeit besteht darin, diese mit der vorhandenen Kamerasteuerung zu kombinieren. Das würde zusätzliche Hardwaretasten vermeiden und Platz im ohnehin eng konstruierten Gehäuse sparen.
Ein Kompromiss: iPhone Duo entsperren mit der Apple Watch
Für die kommenden Generationen stehen außerdem eine Telekamera sowie ein dünneres und leichteres Gehäuse auf dem Entwicklungsplan. Diese Änderungen sind allerdings weniger dringlich als die Rückkehr der Gesichtserkennung. Welche davon bereits im Duo 2 umgesetzt werden, bleibt offen.
Interessant ist auch der zeitliche Ablauf. Apple hat erste Käufer bereits nach ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse dürften jedoch frühestens beim iPhone Duo 3 in Hardwareänderungen einfließen. Für den unmittelbar bevorstehenden Nachfolger ist die Entwicklung bereits zu weit fortgeschritten. Dessen Ausstattung orientiert sich deshalb vor allem an Entscheidungen, die Apple schon vor der Vorstellung des ersten Duo getroffen hat.
Optischer Zoom wäre für mich elementar. Das ist der Grund, warum das bisherige iPhone Duo für mich ausfällt.
Mir wären die „Pro“ Kamera Features wichtiger
Nutze das Duo jetzt seit dem Release und muss zugeben, dass ich Face ID überhaupt nicht vermisse.
Hatte auch Bedenken, aber Auto-Unlock mit der Apple Watch funktioniert super zuverlässig und (für mich sogar ein Vorteil) auch ohne Blickkontakt. Ebenso Touch ID natürlich. Also alles halb so schlimm.
Ich sehe es genauso, endlich wieder entsperren ohne hinzuschauen. Gerade im Auto in der Halterung ist das ein großer Vorteil, wie ich finde. Auch bei starker Sonne klappte Face-id bei mir oft nicht oder erst spät. Und mit dem Teil des Fingers eingelernt, der bei festhalten eh auf der Taste liegt, bemerke ich das Entsperren mit Touch-id garnicht. Beides zu haben wäre das Nonplusultra, aber das bleibt wohl ein Traum…
Wenn Face ID (natürlich) im äußeren Display ist, dann hat man aufgeklappt ein Problem, wenn man es aus und einschaltet und erst zuklappen zum entsperren…
An Touch ID mit der Apple Watch zum Entsperren habe ich mich schnell gewöhnt – Face ID wäre daher eher nachrangig für mich. Was ich hingegen mehr vermisse als gedacht, ist die Telekamera.
Fehlende Face-ID war – trotz der Möglichkeit die Apple-Watch zur Entsperrung zu nutzen – mein Beweggrund auf die V2 zu warten. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr mit Face ID im Duo!
Habe mein Duo nach zwei Wochen zurückgegeben. Ohne FaceID ist das ganze recht müßig und für mich nicht im Alltag bequem nutzbar. Alleine Apple Pay nervt gewaltig. Ebenso die nach wie vor nicht angepassten Apps. Vielleicht wird es mit V2 besser.
Für mich auch Halb so Schlimm
Der Mensch ist ein gewohnheitstier.
Und wenn man Freude am gerät hat schaut man drüber hinweg.
Ist wie in einer Menschlichen beziehung. Da schaut man auch drüber hinweg wenn der Rest stimmt
Amen
Haha
Viele berichten tatsächlich, dass sie mit TouchID sehr gut klar kommen und FaceID kaum vermissen – also so unterschiedlich kann das sein.
So ging es mir auch. Hatte das Duo ausprobiert und ich dachte ich werde Touch ID verfluchen und Face ID sehr vermissen.
Es war wirklich erstaunlich, wie gut Touch ID wieder funktioniert hat und ich hatte Face ID nicht vermisst.
Der Grund warum ich es aber dennoch zurückgeschickt habe war das Gewicht. Ich hatte lange und viele iPhone Max Modelle und dachte die paar Gramm werde ich nicht spüren. Aber weit gefehlt. Die 250g sind so schwer im zusammengeklappten Zustand. Hätte ich nicht gedacht.
Bis auf das Gewicht aber wirklich ein unglaublich schönes und geniales Stück Hardware. Ich werde mich auf eine leichtere Variante freuen.
Fehlendes Face ID war für mich der größte downer zusammen mit der fehlenden Tele.
Geblieben ist die Tele, das nervt mich doch ab und an. Man kann aber durchaus auch ohne Leben mit den anderen benefits (wenn man sie denn will/vermeintlich braucht).
Touch ID in dem setup mit zwei Displays sehe ich aber nach den zwei Wochen weder als störend noch als dealbreaker. Am Ende war es Gewöhnung.
Oh, das klingt nach dem üblichen Kunden-Beta-Testing, weil zeitlich alles zu knapp ist.
Ich nutze mein iPad immer noch mit Touch ID iPhone mit Face ID habe absolut keine Probleme beim iPad Touch ID zu verwenden