Ein breites Bündnis aus Softwareanbietern, Wirtschaftsverbänden, Medienunternehmen und Bürgerrechtsorganisationen fordert die Europäische Kommission auf, ein förmliches Verfahren gegen Apple einzuleiten.

Unterschiedliche Icons, selber Kern: Browser-Apps auf dem iPhone

In einem gemeinsamen offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisieren die Unterzeichner die bislang ausgebliebene Öffnung des Browser-Marktes auf dem iPhone.

Zu den Unterstützern der von Open Web Advocacy organisierten Initiative zählen unter anderem Mozilla, Shopify, Vivaldi, Vercel und der Startup-Investor Y Combinator. Über die beteiligten Verbände repräsentiert das Bündnis nach eigenen Schätzungen zwischen 45.000 und 55.000 europäische Unternehmen und Organisationen.

Firefox müsste seine Nutzer erneut gewinnen

Seit März 2024 verpflichtet das europäische Gesetz über digitale Märkte (DMA) Apple dazu, auf dem iPhone auch Browser mit eigener technischer Grundlage zuzulassen. Die dafür mit iOS 17.4 eingeführten Änderungen haben bislang jedoch keinen Anbieter in die Lage versetzt, bestehende Nutzer auf eine eigene Browser-Engine umzustellen.

Alternative Browser setzen auf Apples WebKit

Mozilla müsste dafür beispielsweise eine zweite Firefox-App veröffentlichen. Anwender müssten diese separat installieren, ihre gespeicherten Zugangsdaten, Lesezeichen und den Browserverlauf übertragen. Dabei hat sich die Zahl der täglich aktiven Firefox-Nutzer auf iOS seit Einführung der freien Browser-Wahl laut Mozilla verdoppelt.

Die Kritik an Apples Umsetzung der Browser-Freiheit erinnert an ein bereits von der Öffnung des App Stores und der Freigabe der NFC-Schnittstelle für konkurrierende Bezahldienste bekanntes Muster: Apple schafft zwar die gesetzlich geforderten technischen Möglichkeiten, gestaltet deren praktische Nutzung aber durch zusätzliche Hürden, Einschränkungen und komplizierte Abläufe so unattraktiv, dass die hauseigenen Angebote ihren Wettbewerbsvorteil weitgehend behalten.

Bei den Browsern zählen dazu unter anderem fehlende Programmierschnittstellen, Einschränkungen bei der Entwicklung außerhalb der EU und die weiterhin bestehende Abhängigkeit von Safari bei der Darstellung von Webseiten innerhalb anderer Apps. Apple begründet seine Vorgaben regelmäßig mit Sicherheits- und Datenschutzbedenken.

Milliardenpotenzial durch Web-Apps

Den Unterzeichnern geht es vor allem auch um die wirtschaftliche Bedeutung leistungsfähiger Web-Anwendungen als Alternative zu klassischen App-Store-Downloads. Unternehmen könnten ihre Entwicklungsarbeit stärker auf plattformübergreifende Angebote konzentrieren, statt separate Anwendungen für iOS und Android zu pflegen.

Der offenen Brief wurde von über 55.000 Unternehmen gezeichnet

In einer Modellrechnung beziffert das Bündnis die möglichen jährlichen Einsparungen bei den Entwicklungskosten auf elf Milliarden Euro. Weitere 1,3 Milliarden Euro könnten durch wegfallende App-Store-Gebühren hinzukommen. Die Berechnungen setzen allerdings voraus, dass sich ein erheblicher Teil der bisherigen App-Entwicklung und der digitalen Käufe ins Web verlagert.

Auch europäische Medienhäuser könnten nach Einschätzung der Initiative von leistungsfähigeren Web-Apps profitieren, etwa beim Vertrieb digitaler Abonnements und der direkten Abrechnung mit ihren Lesern. Die Unterzeichner verlangen dafür keine neuen gesetzlichen Vorgaben, sondern die konsequente Durchsetzung der bereits geltenden DMA-Bestimmungen.