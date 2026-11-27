Apple wird im kommenden Frühjahr voraussichtlich drei neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen. Nachdem wir mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone Duo im September zunächst die hochpreisigen Modelle gesehen haben, stehen als Nächstes das iPhone 18, das iPhone 18e und die zweite Generation des iPhone Air auf dem Programm.

Neu aufgetauchte Konstruktionszeichnungen lassen bereits erahnen, was sich Apple für die Kameras der nächsten iPhone-Modelle gedacht hat. Die Informationen wurden dem Onlinemagazin Engadget aus dem Umfeld von Apples Zulieferern zugespielt. Die Quelle habe sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen.

Kameraplateau für das iPhone 18e

Beim iPhone 18e will sich Apple demnach von der bislang vergleichsweise dezenten Integration der rückseitigen Kamera verabschieden. Während die Kameralinse beim aktuellen Modell nur minimal aus der Gehäuserückseite herausragt, sollen die Kamera, der Blitz und das rückseitige Mikrofon künftig gemeinsam auf einem Kameraplateau platziert sein.

Noch dezent: Die Kamera beim iPhone 17e

Das neue Kameramodul soll 28 x 35 Millimeter groß sein und würde damit optisch an das auf unserem Titelbild gezeigte Kameramodul der aktuellen iPad-Pro-Generation erinnern. An der Tatsache, dass das günstigste iPhone-Modell lediglich über eine rückseitige Kamera verfügt, soll sich allerdings nichts ändern.

iPhone Air bleibt trotz zweiter Kamera dünn

Beim regulären iPhone 18 seien dagegen keine nennenswerten optischen Veränderungen geplant. Allerdings soll das Kameramodul etwas dicker werden, was auf Verbesserungen bei der Kameratechnik hindeuten könnte.

Auch beim iPhone Air soll das Kameramodul künftig etwas weiter aus dem Gehäuse herausragen. Die vorliegenden Zeichnungen stützen frühere Berichte, denen zufolge Apple die neue Generation des Geräts mit einer zusätzlichen Ultraweitwinkelkamera ausstatten will. Die beiden Kameralinsen sollen nebeneinander angeordnet sein Die Gehäusedicke des iPhone Air soll dagegen unverändert bei 5,6 Millimetern liegen.

Das iPhone Air in der Seitenansicht

Dem Bericht zufolge will Apple sowohl beim iPhone 18 als auch beim iPhone Air 2 an der bisherigen Größe der Dynamic Island festhalten. Der kleinere Displayausschnitt der aktuellen Pro-Modelle dürfte diesen Geräten somit bis auf Weiteres vorbehalten bleiben.