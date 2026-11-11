iPhone 18 Pro Max gewinnt Akkuvergleich mit 32 Smartphones

Das iPhone 18 Pro Max hat sich in einem umfangreichen Akkuvergleich gegen 31 andere Smartphones durchgesetzt. Das US-Technikportal CNET hat insgesamt 32 Geräte verschiedener Hersteller auf ihre Ausdauer untersucht. Apples größtes iPhone erreicht dabei das beste Gesamtergebnis. Aber auch das kleinere iPhone 18 Pro und das faltbare iPhone Duo können in einzelnen Disziplinen überzeugen.

Zwei Tests mit unterschiedlichen Anforderungen

Für den Vergleich setzt CNET auf zwei Testverfahren. Zunächst müssen die Smartphones drei Stunden lang Videos über WLAN streamen. Die Displays werden dabei mit maximaler Helligkeit betrieben. Ein zweiter Test simuliert innerhalb von 45 Minuten eine abwechslungsreiche Nutzung mit Videowiedergabe, Videotelefonie, Spielen und sozialen Netzwerken.

Alle Geräte starten mit vollständig geladenem Akku. Anschließend wird der jeweils verbleibende Ladestand ermittelt. Aus den Ergebnissen beider Prüfungen errechnet CNET die Gesamtplatzierung. Zusammengenommen durchlaufen die 32 Smartphones damit 120 Stunden Testbetrieb.

Beim dreistündigen Videostreaming erzielt nicht das größere Pro-Max-Modell den besten Wert, sondern das iPhone 18 Pro. Es verfügt nach Abschluss der Prüfung noch über 94 Prozent seiner ursprünglichen Akkuladung.

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iPhone Duo überrascht im Belastungstest

Im kürzeren Belastungstest teilen sich das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Duo den ersten Platz. Beide Geräte verlieren innerhalb der 45 Minuten lediglich einen Prozentpunkt ihrer Akkuladung. Googles Pixel 11 Pro XL erreicht mit 97 Prozent ebenfalls ein gutes Ergebnis.

Für das iPhone Duo reicht diese Leistung allerdings nicht zum Gesamtsieg. Das faltbare Apple-Smartphone landet in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz, gleichauf mit dem deutlich günstigeren iPhone 17e und Motorolas Razr Ultra.

Im iPhone Duo stecken sogar mehrere Akkus.

Größere Akkus bringen nicht automatisch mehr Laufzeit

Bei der durchschnittlichen Akkuleistung aller getesteten Geräte eines Herstellers liegt Apple ebenfalls vorn. Das Unternehmen verteidigt damit seinen ersten Platz aus dem Vorjahr. Auf dem zweiten Rang folgt OnePlus.

Interessant ist zudem die Entwicklung über mehrere Jahre: Nach Angaben von CNET hat sich die durchschnittliche Akkuleistung der untersuchten Smartphones seit 2024 kaum verändert. Größere Batterien führen somit nicht zwangsläufig zu längeren Laufzeiten, da auch Displays, Prozessoren und zusätzliche Funktionen Energie benötigen.

Die Ergebnisse unterstreichen die Fortschritte bei Apples aktuellen Pro-Modellen. Allerdings lassen sich aus den verbleibenden Prozentwerten keine konkreten Laufzeiten im Alltag ableiten. Dafür unterscheiden sich die tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten und die Anforderungen einzelner Anwendungen zu stark.