iOS-Sicherheitslücke: Apps können auf fremde Dateien zugreifen

Eine öffentlich dokumentierte Sicherheitslücke namens „worse_query“ könnte die Daten von iPhone-Nutzern gefährden. Die Schwachstelle erlaubt es entsprechend präparierten Anwendungen, auf Dateien anderer Apps zuzugreifen. Die Kryptobörse Binance warnt deshalb vor möglichen Risiken für Zugangsdaten und Krypto-Wallets. Nach Angaben des Entdeckers ist das Problem auch mit den jüngsten iOS-Versionen noch nicht behoben.

Schutz zwischen Apps lässt sich umgehen

Normalerweise verhindert die sogenannte Sandbox von iOS, dass Anwendungen auf die privaten Dateien anderer Apps zugreifen. Jede App erhält einen eigenen, abgeschotteten Speicherbereich. „worse_query“ umgeht nach Angaben des Sicherheitsforschers diese Beschränkung und ermöglicht den Zugriff auf verschiedene App-Verzeichnisse.

Der auf GitHub veröffentlichte Programmcode dient zunächst als Machbarkeitsnachweis. Er zeigt, dass sich die Schutzmechanismen ohne einen Jailbreak umgehen lassen. Für einen Angriff müsste allerdings eine entsprechend manipulierte Anwendung auf dem iPhone ausgeführt werden. Allein der Besuch einer Webseite reicht nach den bisher bekannten Informationen nicht aus.

Auch neuestes iOS-Update soll betroffen sein

Die Schwachstelle wurde unter verschiedenen Versionen von iOS 26 und iOS 27 demonstriert. Laut dem Entwickler ist sie auch unter iOS 27.2.1 und der ersten Beta von iOS 27.3 noch vorhanden. Apple führt „worse_query“ in den Sicherheitshinweisen zu iOS 27.2.1 nicht als behobenes Problem auf. Eine offizielle Bestätigung des aktuellen Status liegt bislang nicht vor.

A vulnerability (worse_query) affecting iOS 26.7.1, 27.0.1, and 27.2 allows malicious apps to read local files from other apps, putting seed phrases, private keys, and login credentials at risk across the entire ecosystem. This is an iOS-level issue, not unique to Binance. Immediate Action Required:

– Delete any apps installed from untrusted sources (such as sideloaded or manually signed IPAs).

– Update iOS and all apps to the latest official versions.

– If you suspect a breach, transfer funds to a new wallet created on a clean device and reset all active login sessions. Never install unauthorized packages, and keep your software up to date. — Binance (@binance) November 10, 2026

Binance weist insbesondere auf mögliche Gefahren für Krypto-Wallets hin. Sollten vertrauliche Informationen wie private Schlüssel oder Wiederherstellungsphrasen ungeschützt in zugänglichen Dateien liegen, könnten sie zum Ziel eines Angriffs werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass solche Daten bei sämtlichen Wallet-Apps tatsächlich ausgelesen werden können. Öffentlich bestätigte Angriffe oder Diebstähle im Zusammenhang mit „worse_query“ sind bislang nicht bekannt.

Was Nutzer jetzt beachten sollten

Binance empfiehlt, Anwendungen aus nicht vertrauenswürdigen Quellen zu entfernen und Betriebssystem sowie installierte Apps aktuell zu halten. Gerade bei manuell installierten Anwendungen außerhalb des App Stores ist besondere Vorsicht angebracht. Ob sich die Schwachstelle auch über regulär zugelassene App-Store-Anwendungen ausnutzen lässt, ist bislang nicht geklärt.

Das kürzlich veröffentlichte Update auf iOS 27.2.1 schließt andere Sicherheitslücken. Für „worse_query“ ist eine Behebung dagegen noch nicht bestätigt. Bis Apple für Klarheit sorgt, bleibt die Installation vertrauenswürdiger Software die wichtigste Vorsichtsmaßnahme.