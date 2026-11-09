iOS 28 und macOS 28: Apple verändert die Entwicklung

Apple arbeitet bereits an den nächsten großen Betriebssystemversionen für iPhone, iPad und Mac. Bei der Entwicklung von iOS 28, iPadOS 28 und macOS 28 geht das Unternehmen diesmal allerdings anders vor als in den vergangenen Jahren. Die Entwickler erhalten mehr Freiraum, um neue Funktionen auszuprobieren, bevor diese fest in die kommenden Systeme integriert werden.

iOS 27 und die aktuelle Betreibssystem-Familie

Über die Änderungen im Entwicklungsprozess berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Abläufen vertraute Mitarbeiter. Intern laufen die neuen Versionen bereits unter den Projektnamen Bell für iOS und iPadOS sowie Poppy für macOS. Bis zur Veröffentlichung im kommenden Jahr steht allerdings noch einiges an Arbeit an.

Sechs Wochen entwickeln, zwei Wochen zusammenführen

Bislang unterteilt Apple die Arbeit an einer neuen Betriebssystemgeneration in drei größere Entwicklungsabschnitte. Diese tragen die Bezeichnungen M1, M2 und M3 und umfassen jeweils acht Wochen. Innerhalb dieser Zeit stehen den Teams normalerweise vier Wochen für die Programmierung neuer Funktionen zur Verfügung. Weitere vier Wochen dienen dazu, die entstandenen Änderungen zusammenzuführen und in das Betriebssystem einzubauen.

Apples System-Entwicklung bekommt einen neuen Rhythmus

Für den ersten Entwicklungsabschnitt der kommenden Version 28 hat Apple diesen Rhythmus verändert. Statt der üblichen vier Wochen dürfen die beteiligten Ingenieure nun sechs Wochen programmieren, neue Ansätze untersuchen und Funktionen erproben. Die anschließende Integration wird auf zwei Wochen verkürzt.

An der Gesamtdauer von acht Wochen ändert sich damit nichts. Apple verschiebt lediglich die Gewichtung zugunsten der eigentlichen Entwicklungsarbeit. Nach Angaben von Bloomberg kommt das bei den Mitarbeitern gut an. Sie sehen darin eine Gelegenheit, Ideen gründlicher auszuprobieren, bevor Entscheidungen über deren Umsetzung fallen.

Zweite Entwicklungsphase beginnt heute

Mit dem heutigen Montag, dem 9. November, startet Apple in den zweiten Entwicklungsabschnitt M2. In dieser Phase soll sich zunehmend entscheiden, welche Neuerungen tatsächlich Bestandteil der nächsten Betriebssystemgeneration werden. Welche Funktionen Apple für iOS 28, iPadOS 28 und macOS 28 vorgesehen hat, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Die Umstellung betrifft zunächst ausdrücklich den ersten Entwicklungsabschnitt. Ob Apple die veränderte Aufteilung auch für M2 und M3 übernimmt, bleibt offen. Ebenso lässt sich daraus noch nicht ableiten, ob die zusätzlichen Entwicklungswochen zu einem größeren Funktionsumfang führen.

Mit iOS 27 hatte Apple zuletzt unter anderem die Integration von Apple Intelligence ausgebaut und das zuvor mit iOS 26 eingeführte Liquid-Glass-Design weiter angepasst. Welche Schwerpunkte das Unternehmen im nächsten Jahr setzt, ist aktuell noch unklar.