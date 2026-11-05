Ab dem iPhone 11
iOS 27.3: Neue Standby-Ansichten auch für ältere iPhones
Apple erweitert mit iOS 27.3 den Standby-Modus auf weiteren iPhones. Wie sich der neuen Beta-Software entnehmen lässt, sollen die zunächst auf dem iPhone Duo eingeführten Ansichten und Anpassungsmöglichkeiten auf alle mit dem Update kompatiblen Modelle kommen. Damit profitiert auch das iPhone 11 von den Neuerungen.
Über den ausgebauten Standby-Modus des iPhone Duo hatten wir bereits berichtet. Mit dem kommenden Update stehen dessen überarbeitete Uhren sowie zusätzliche Darstellungen auch auf älteren Geräten zur Verfügung.
Uhren mit mehr Anpassungsmöglichkeiten
Die analogen und digitalen Uhransichten erhalten mehr Optionen für Farben und sogenannte Komplikationen. Das sind kleine Zusatzanzeigen innerhalb der Uhransicht. Man kann die Darstellung damit stärker an die Informationen anpassen, die man auf einen Blick sehen möchte.
Außerdem lassen sich mehrere Varianten desselben Ansichtstyps anlegen. So lassen sich beispielsweise unterschiedliche Uhrenkonfigurationen vorbereiten und per Wischgeste zwischen ihnen wechseln.
Kalender, Wetter und geteilte Fotoalben
Hinzu kommen eigene Ansichten für Kalender und Wetter. Die Fotoansicht erhält ebenfalls eine Ergänzung: Künftig kannst du geteilte Alben auswählen und deren Aufnahmen im Standby-Modus anzeigen lassen.
Weiterhin Laden im Querformat erforderlich
Bei herkömmlichen iPhones setzt Standby weiterhin voraus, dass das Gerät geladen wird und seitlich aufgestellt ist. Das beschreibt Apple in seiner Anleitung zum Standby-Modus. Das iPhone Duo kann die Anzeige auch ohne Ladegerät nutzen, wenn es wie ein Buch oder Zelt gefaltet aufgestellt wird.
Auf Geräten ohne Always-On-Display lässt sich Standby bei Bedarf durch Antippen des Bildschirms wieder einblenden.
Die erste Entwicklerbeta von iOS 27.3 ist seit dem 3. November verfügbar. Die Veröffentlichung für alle Nutzer ist voraussichtlich für Dezember vorgesehen.
Und Apple ist sich ganz sicher, dass das nicht nur mit einem Afünfunddrolzig Chip möglich ist?!? Unglaublich!
Nur in den usa? ;)
Nein.
Morgen habe ich das Duo schon seit 2 Wochen und normale Smartphone Displays wirken von Tag zu Tag absurder. Allein bei den Abbildungen in diesem Beitrag fallen mir sofort diese in die Länge gezogenen Displays negativ auf.
Genau das war auch mein erster Gedanke.
Was ich bei mir witzig fand, ich hatte diese Effekt zwei Tage, ich habe das Duo in der Hand gehabt, gehe von meinem Schreibtisch los mit dem Duo in der Hand, will dann nochmal umdrehen um mein iPhone zu holen.
Gefühlt war es wohl das iPad und nicht mein iPhone.. ;-)
Ich bin wieder zum normalen iPhone 18 Pro umgestiegen. Ist ein normaler Effekt, der immer ein paar Tage braucht.
Ich habe seit einigen Wochen ein iPhone 16 Pro mit Always-On-Display und hatte gehofft, es nachts als Uhr am Bett nutzen zu können.
Allerdings ist das Display meistens komplett dunkel, wenn ich nachts aufwache. Reagiert das Gerät in bestimmten Situationen so, oder muss hierfür eine bestimmte Einstellung angepasst werden?
Zudem reagiert das iPhone im Vergleich zur Apple Watch deutlich unempfindlicher auf Erschütterungen auf dem Nachttisch. Man muss schon recht stark anklopfen, damit der Bildschirm aufleuchtet.
So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.
Always-On Funktion nutzen fertig
Es sollte an bleiben wenn die Funktion eingestellt ist.
Es reagiert auf Bewegung
Ich finde das umschwenken von Querdisplay-Anzeige auf normalen Homescreen umständlich (oder weiß es nicht besser) ich muss das iPhone aus der Halterung nehmen um z.B. kurz eine Kamera-Bewegung in der Eufy-App zu checken.
Kann mir jemand sagen, wie ich die kreisrunde Ladeanzeige bei der Stand-by-Ansicht dauerhaft einblenden kann? Finde ich praktisch, erscheint imho bei mir random. Danke.