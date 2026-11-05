iOS 27.3: Neue Standby-Ansichten auch für ältere iPhones

Apple erweitert mit iOS 27.3 den Standby-Modus auf weiteren iPhones. Wie sich der neuen Beta-Software entnehmen lässt, sollen die zunächst auf dem iPhone Duo eingeführten Ansichten und Anpassungsmöglichkeiten auf alle mit dem Update kompatiblen Modelle kommen. Damit profitiert auch das iPhone 11 von den Neuerungen.

Über den ausgebauten Standby-Modus des iPhone Duo hatten wir bereits berichtet. Mit dem kommenden Update stehen dessen überarbeitete Uhren sowie zusätzliche Darstellungen auch auf älteren Geräten zur Verfügung.

Uhren mit mehr Anpassungsmöglichkeiten

Die analogen und digitalen Uhransichten erhalten mehr Optionen für Farben und sogenannte Komplikationen. Das sind kleine Zusatzanzeigen innerhalb der Uhransicht. Man kann die Darstellung damit stärker an die Informationen anpassen, die man auf einen Blick sehen möchte.

Außerdem lassen sich mehrere Varianten desselben Ansichtstyps anlegen. So lassen sich beispielsweise unterschiedliche Uhrenkonfigurationen vorbereiten und per Wischgeste zwischen ihnen wechseln.

Kalender, Wetter und geteilte Fotoalben

Hinzu kommen eigene Ansichten für Kalender und Wetter. Die Fotoansicht erhält ebenfalls eine Ergänzung: Künftig kannst du geteilte Alben auswählen und deren Aufnahmen im Standby-Modus anzeigen lassen.

Weiterhin Laden im Querformat erforderlich

Bei herkömmlichen iPhones setzt Standby weiterhin voraus, dass das Gerät geladen wird und seitlich aufgestellt ist. Das beschreibt Apple in seiner Anleitung zum Standby-Modus. Das iPhone Duo kann die Anzeige auch ohne Ladegerät nutzen, wenn es wie ein Buch oder Zelt gefaltet aufgestellt wird.

Auf Geräten ohne Always-On-Display lässt sich Standby bei Bedarf durch Antippen des Bildschirms wieder einblenden.

Die erste Entwicklerbeta von iOS 27.3 ist seit dem 3. November verfügbar. Die Veröffentlichung für alle Nutzer ist voraussichtlich für Dezember vorgesehen.