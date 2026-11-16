iOS 27.3 bringt Gesichtserkennung für das iPhone Duo

Apple hat heute die zweite Betaversion von iOS 27.3 für Entwickler veröffentlicht. Mit dem Update erhält das iPhone Duo eine vereinfachte Gesichtserkennung, die das Fehlen von Face ID zumindest teilweise ausgleichen könnte.

iOS 27.3: Beta 2 bringt die neue Gesichtserkennung

Erst heute Morgen haben wir darüber berichtet, dass Apple daran arbeitet, Face ID in die nächste Generation des iPhone Duo zu integrieren. Das Fehlen von Face ID gehört zu den häufigsten Kritikpunkten am iPhone Duo. Das Gerät verfügt nicht über die dafür erforderliche Sensorhardware und setzt stattdessen auf Touch ID.

Die neue Funktion ermöglicht es, das iPhone Duo durch einen Blick auf die Frontkamera des Außendisplays zu entsperren. Entwicklerberichten zufolge lässt sich die Funktion nach der Installation von iOS 27.3 unter „Touch ID & Code“ aktivieren.

Neu in iOS 27.3: „Unlock with Front Camera“

Anders als Face ID kann die kamerabasierte Gesichtserkennung allerdings ausschließlich zum Entsperren des Geräts verwendet werden. Für sicherheitsrelevante Aktionen wie Zahlungen mit Apple Pay, den Zugriff auf gespeicherte Passwörter oder das Entsperren geschützter Apps ist weiterhin eine Bestätigung per Touch ID oder Gerätecode erforderlich.

Gesichtserkennung mit Einschränkungen

Die Gesichtserkennung steht zudem ausschließlich bei zusammengeklapptem Gerät zur Verfügung. Ist das iPhone Duo aufgeklappt, muss es ebenfalls per Touch ID oder über den Gerätecode entsperrt werden.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Nutzungsdauer. Wurde das iPhone Duo rund 45 Minuten lang nicht entsperrt, ist zunächst wieder eine Authentifizierung über Touch ID oder den Gerätecode erforderlich.

Automatische Sperre beim Zuklappen

Eine zweite Neuerung betrifft das Verhalten des iPhone Duo beim Zusammenklappen. Bislang wechselt die Darstellung beim Zusammenklappen automatisch vom inneren auf das äußere Display.

Mit iOS 27.3 können Nutzer alternativ festlegen, dass sich das iPhone Duo beim Zuklappen automatisch sperrt. Die entsprechende Einstellung findet sich unter „Anzeige & Helligkeit“.