Kein Ersatz für Face ID
iOS 27.3 bringt Gesichtserkennung für das iPhone Duo
Apple hat heute die zweite Betaversion von iOS 27.3 für Entwickler veröffentlicht. Mit dem Update erhält das iPhone Duo eine vereinfachte Gesichtserkennung, die das Fehlen von Face ID zumindest teilweise ausgleichen könnte.
iOS 27.3: Beta 2 bringt die neue Gesichtserkennung
Erst heute Morgen haben wir darüber berichtet, dass Apple daran arbeitet, Face ID in die nächste Generation des iPhone Duo zu integrieren. Das Fehlen von Face ID gehört zu den häufigsten Kritikpunkten am iPhone Duo. Das Gerät verfügt nicht über die dafür erforderliche Sensorhardware und setzt stattdessen auf Touch ID.
Die neue Funktion ermöglicht es, das iPhone Duo durch einen Blick auf die Frontkamera des Außendisplays zu entsperren. Entwicklerberichten zufolge lässt sich die Funktion nach der Installation von iOS 27.3 unter „Touch ID & Code“ aktivieren.
Neu in iOS 27.3: „Unlock with Front Camera“
Anders als Face ID kann die kamerabasierte Gesichtserkennung allerdings ausschließlich zum Entsperren des Geräts verwendet werden. Für sicherheitsrelevante Aktionen wie Zahlungen mit Apple Pay, den Zugriff auf gespeicherte Passwörter oder das Entsperren geschützter Apps ist weiterhin eine Bestätigung per Touch ID oder Gerätecode erforderlich.
Gesichtserkennung mit Einschränkungen
Die Gesichtserkennung steht zudem ausschließlich bei zusammengeklapptem Gerät zur Verfügung. Ist das iPhone Duo aufgeklappt, muss es ebenfalls per Touch ID oder über den Gerätecode entsperrt werden.
@milesabovetech demonstriert die Beta-Funktion
Eine weitere Einschränkung betrifft die Nutzungsdauer. Wurde das iPhone Duo rund 45 Minuten lang nicht entsperrt, ist zunächst wieder eine Authentifizierung über Touch ID oder den Gerätecode erforderlich.
Automatische Sperre beim Zuklappen
Eine zweite Neuerung betrifft das Verhalten des iPhone Duo beim Zusammenklappen. Bislang wechselt die Darstellung beim Zusammenklappen automatisch vom inneren auf das äußere Display.
Mit iOS 27.3 können Nutzer alternativ festlegen, dass sich das iPhone Duo beim Zuklappen automatisch sperrt. Die entsprechende Einstellung findet sich unter „Anzeige & Helligkeit“.
Funktioniert erschreckend gut ;)
Wahnsinn! Das ich das noch erleben darf! Ich habe mir das so sehr gewünscht und jetzt kommt diese Nachricht. Ich freue mich sehr und überlege sogar, mir jetzt schon die Beta aufzuspielen
Klasse für einige Anwendungsfälle. Da sieht man, dass es Apple mit dem Duo ernst meint.
Mir reicht die AW-Entsperrung für
mein Duo :)
Das klingt doch vielversprechend!
Wird gekauft!
Auch wenn ich meins nicht mehr habe – das ist toll!
Die Hölle friert zu. Apple reagiert auf die massive Kritik an TouchID.
Fauler Kompromiss. Das Entsperren des Geräts ist ebenfalls sicherheitsrelevant.
Damit sind die sensationellen Features für die nächsten zwei oder gar drei Generationen ja jetzt schon bekannt: das Entsperren auch bei aufgeklapptem Gerät mit Gesichtserkennung in der Gerätegeneration ab Herbst 27 und FaceID dann im Herbst 2028. Offen bleibt, ob FaceID nur beim geschlossenen Gerät ab Herbst 2028 und dann auch im offenen Zustand ab Herbst 2029 eingebaut wird. /s
Nicht sicher ob das so laufen wird. Aber ist ein Denkmodell
Man könnte diese Funktion auch auf die Kein-Face ID-iPads erweitern.