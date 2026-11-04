iOS 27.3 bringt Einhandmodus auf das iPhone Duo

Mit der am Dienstagabend veröffentlichten ersten Beta von iOS 27.3 erhält das iPhone Duo eine Funktion, die bislang auf Apples faltbarem Smartphone fehlte. Der Einhandmodus ist jetzt auch auf dem Duo verfügbar. Allerdings setzt Apple die Bedienung etwas anders um als auf gewöhnlichen iPhones. Statt den oberen Bildschirmbereich nach unten zu verschieben, lassen sich Inhalte auf dem Außendisplay seitlich in Reichweite des Daumens holen.

Wir kennen den Einhandmodus vom regulären iPhone

Die neue Funktion reagiert auf Wischgesten vom linken beziehungsweise rechten Bildschirmrand. Wer das iPhone Duo mit einer Hand hält, kann die angezeigten Inhalte dadurch näher an den Daumen bewegen, ohne umgreifen zu müssen. Gerade bei der Bedienung des geschlossenen Gerätes dürfte dies eine willkommene Ergänzung sein.

Seitliche Wischgesten statt Bildschirmabsenkung

Der Einhandmodus des iPhone gehört bereits seit längerer Zeit zu den Bedienungshilfen von iOS. Auf iPhones mit Face ID genügt eine Wischbewegung am unteren Bildschirmrand, um den oberen Teil der Anzeige nach unten zu holen. Beim iPhone SE lässt sich die Funktion durch leichtes Doppeltippen auf die Home-Taste auslösen.

Der Einhandmodus auf dem iPhone Duo

Auf dem iPhone Duo funktioniert dieser Mechanismus bislang nicht. Apple weist im deutschen Benutzerhandbuch sogar ausdrücklich darauf hin, dass der Einhandmodus auf dem Faltgerät nicht unterstützt wird. Als Alternativen nennt der Hersteller dort AssistiveTouch und die Sprachsteuerung. Mit iOS 27.3 entfällt diese Einschränkung zumindest für das Außendisplay.

Aktiviert wird die neue Bedienhilfe in den Systemeinstellungen unter „Bedienungshilfen > Tippen > Einhandmodus“. Anschließend stehen die seitlichen Wischgesten zur Verfügung.

iOS 27.3 erweitert die Bedienung des Duo

Die Ergänzung reiht sich in eine Reihe von Anpassungen ein, mit denen Apple die Bedienung seines ersten Falt-iPhones verbessert. Bereits zum Verkaufsstart hatte der Hersteller eine dynamische Belegung der Lautstärketasten eingeführt. Die Tasten können ihre Funktion abhängig von der Geräteausrichtung wechseln, damit die Lautstärkeregelung unabhängig von der Haltung nachvollziehbar bleibt.

iPhone Duo bietet eine dynamische Tastenbelegung

Auch die Kurzbefehle-App kann auf den Faltmechanismus reagieren. Damit lassen sich beispielsweise beim Öffnen oder Schließen des Gerätes automatisch Aktionen ausführen.

Neben dem neuen Einhandmodus bringt die aktuelle Beta weitere Änderungen mit. Wie bereits berichtet, erhält Safari mit iOS 27.3 vertikale Tabs und einen erweiterten Dunkelmodus. Die vertikale Tabdarstellung lässt sich auch auf dem iPhone Duo verwenden. Webseiten ohne eigene dunkle Darstellung können zudem auf Wunsch entsprechend angepasst werden.