iOS 27.2.1: Apple korrigiert Fehler und stopft Sicherheitslücken

Nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 27.2 steht eine weitere Aktualisierung für das iPhone-Betriebssystem bereit. Mit iOS 27.2.1 spielt Apple bislang nicht näher bekannte Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates aus.

Das Update wird auf unterstützten Geräten in den Systemeinstellungen im Bereich Softwareupdate angezeigt. Begleitend dazu hat Apple auch entsprechende Aktualisierungen für andere Geräte bereitgestellt, darunter macOS 27.2.1.

Diese Neuerungen kamen mit iOS 27.2

Mit iOS 27.2 hat Apple vor zwei Wochen unter anderem die Funktionen seiner Kommunikations-Apps erweitert. In Mail und Nachrichten stehen nun automatisch generierte Antwortvorschläge zur Verfügung. Diese orientieren sich am Inhalt eingehender Mitteilungen und können direkt übernommen werden. Nutzer müssen dadurch nicht mehr jede Antwort vollständig selbst formulieren.

Auch die Fotos-App hat mehrere neue Funktionen erhalten. In geteilten Alben können Bildbeschreibungen und Kommentare künftig nachträglich bearbeitet werden. Zudem erkennt die Anwendung, wenn Fotos bereits in einem Album vorhanden sind, und soll so das versehentliche Hinzufügen doppelter Aufnahmen verhindern.

Das offizielle Changelog von iOS 27.2

Bei Alben, deren Freigabe zeitlich begrenzt ist, können die Teilnehmer vor dem Ablauf benachrichtigt werden. Damit bleibt ihnen ausreichend Zeit, gewünschte Fotos und Videos auf dem eigenen Gerät zu sichern. Darüber hinaus unterstützt iOS 27.2 die Erkennung von SynthID-Wasserzeichen, mit denen sich KI-generierte oder nachträglich mithilfe künstlicher Intelligenz veränderte Bilder kennzeichnen lassen.

Apple hat außerdem die Startseite seiner Podcasts-App überarbeitet. Neue Veröffentlichungen und bereits angehörte, aber noch nicht abgeschlossene Episoden werden künftig getrennt angezeigt. Dies soll den Zugriff auf aktuelle Inhalte und das Fortsetzen begonnener Sendungen erleichtern.

In der Apple-TV-App lassen sich getrennte Nutzerprofile für Mitglieder eines Haushalts einfacher anlegen. FaceTime hat zusätzliche Funktionen für barrierefreie Gespräche erhalten.