Instagram führt eine Funktion ein, auf die viele Nutzer seit Jahren warten: Bereits veröffentlichte Stories lassen sich künftig nachträglich bearbeiten. Instagram-Chef Adam Mosseri hat die Neuerung angekündigt und damit eine der bislang größten Einschränkungen des Story-Formats beseitigt. Texte können korrigiert, Musik ausgetauscht sowie Sticker und Zeichnungen angepasst werden, ohne die gesamte Story löschen und erneut veröffentlichen zu müssen. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Für die Änderungen bleiben lediglich 15 Minuten nach der Veröffentlichung.

Nur 15 Minuten für Änderungen

Die neue Bearbeitungsfunktion ist über das Drei-Punkte-Menü einer bereits veröffentlichten Story erreichbar. Dort erscheint die zusätzliche Option „Story bearbeiten“, mit der sich die genannten Elemente nachträglich anpassen lassen.

Damit können beispielsweise Schreibfehler beseitigt, vergessene Sticker ergänzt oder ein unpassender Musiktitel ausgetauscht werden. Auch Zeichnungen lassen sich nachträglich verändern. Der eigentliche Foto- oder Videoinhalt gehört allerdings nicht zu den ausdrücklich genannten Bearbeitungsmöglichkeiten.

Das Zeitfenster fällt mit 15 Minuten vergleichsweise knapp aus. Da Instagram-Stories regulär 24 Stunden sichtbar bleiben, steht die Korrekturfunktion somit nur während eines kleinen Teils ihrer Veröffentlichungsdauer zur Verfügung. Anschließend sind Änderungen auf diesem Weg nicht mehr möglich.

Aufrufe bleiben beim Bearbeiten erhalten

Bislang mussten veröffentlichte Stories vollständig gelöscht werden, wenn sich nachträglich ein Fehler bemerkbar machte. Anschließend war eine erneute Veröffentlichung erforderlich. Dabei gingen auch die bereits gesammelten Aufrufe der ursprünglichen Story verloren.

Mit der neuen Funktion bleibt die Veröffentlichung dagegen bestehen. Gerade für Nutzer, die regelmäßig Stories veröffentlichen oder ein größeres Publikum erreichen, dürfte dies eine willkommene Erleichterung sein.

Neue Sticker und weitere Verbesserungen

Begleitend zur Bearbeitungsfunktion erweitert Instagram auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Neue Schriftarten, Farben und Formen sollen die Auswahl an Stickern vergrößern. Außerdem werden Sticker in übersichtlicheren Auswahlansichten zusammengefasst, um passende Gestaltungselemente schneller zu finden.

Instagram arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, die Bearbeitung veröffentlichter Inhalte flexibler zu gestalten. Zuletzt erhielt die App unter anderem neue Funktionen zur automatischen Bearbeitung von Reels.

Die Freigabe der neuen Story-Funktion hat begonnen. Wie bei Instagram üblich kann es etwas dauern, bis die Bearbeitungsoption bei sämtlichen Nutzern angezeigt wird.