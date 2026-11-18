Instagram bekommt einen eigenen Messenger – schon wieder. Der Mutterkonzern Meta hat die neue Anwendung „Direct“ vorgestellt, die den Nachrichtenbereich von Instagram in eine separate App auslagert. Damit lassen sich private Unterhaltungen führen, ohne dafür die eigentliche Instagram-App mit ihrem Feed, Stories und Reels öffnen zu müssen. Der Messenger wird zunächst in der Türkei und Thailand auf iOS und Android getestet.

Instagram-Chats ohne Instagram-App

Direct konzentriert sich auf Einzel- und Gruppengespräche. Bestehende Instagram-Nutzer können sich mit ihren gewohnten Zugangsdaten anmelden. Sämtliche bisherigen Unterhaltungen werden automatisch zwischen Instagram und Direct synchronisiert.

Überraschend ist, dass für die Nutzung nicht einmal ein Instagram-Konto erforderlich ist. Alternativ lässt sich ein Zugang mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erstellen. Allerdings gelten dann Einschränkungen: Nur bereits hinzugefügte Kontakte können eine Unterhaltung beginnen oder jemanden zu einer Gruppe einladen. Neue Kontakte lassen sich über ihren exakten Nutzernamen oder durch das Scannen eines QR-Codes hinzufügen.

Zeichnungen, Sticker und Spracheffekte

Neben klassischen Nachrichten bietet Direct verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung von Unterhaltungen. Dazu gehören Zeichnungen direkt im Chat, selbst erstellte Sticker und individuell anpassbare Hintergründe. Sprachnachrichten lassen sich mit Effekten versehen, beispielsweise mit Unterwassergeräuschen oder künstlichem Gelächter.

Die aus Instagram bekannten Notes erscheinen oberhalb der Gesprächsübersicht. Dort können Kontakte kurze Statusmeldungen hinterlassen.

Meta betont zudem verschiedene Schutzmaßnahmen. Nutzer können Kontakte blockieren, einschränken und melden. Für Jugendliche sind zusätzliche Sicherheitsfunktionen vorgesehen. Eltern können unter anderem die tägliche Nutzungsdauer begrenzen. Das Mindestalter für Direct liegt bei 13 Jahren.

Zweiter Versuch nach sieben Jahren

Ganz neu ist die Idee eines eigenständigen Instagram-Messengers nicht. Bereits 2017 experimentierte der Konzern mit einer separaten Anwendung namens Direct. Diese orientierte sich stärker an Snapchat und wurde 2019 wieder eingestellt. Die Nachrichtenfunktion blieb anschließend vollständig in Instagram integriert.

Nun folgt ein neuer Anlauf. Während WhatsApp und der Facebook Messenger bereits eigenständige Anwendungen sind, könnten künftig auch Instagram-Nachrichten unabhängig vom sozialen Netzwerk genutzt werden.

Für Nutzer in Deutschland bleibt die neue App allerdings vorerst Zukunftsmusik. Meta hat weder einen internationalen Veröffentlichungstermin angekündigt noch bestätigt, ob Direct nach Abschluss der Testphase weltweit erscheinen wird. Die gewohnten Instagram-Direktnachrichten bleiben weiterhin innerhalb der regulären App verfügbar.