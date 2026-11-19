Das neue Heizkörperthermostat Liljebagge von IKEA steht offenbar kurz vor seinem Verkaufsstart in Deutschland. Nachdem das Gerät bereits seit einigen Wochen in Schweden und Dänemark erhältlich ist, hat der Möbelkonzern jetzt auch eine deutsche Produktseite für Liljebagge freigeschaltet.

IKEA listet Liljebagge nun auch in Deutschland

Der Preis liegt wie erwartet bei 14,99 Euro. Ein konkreter Termin für die Verfügbarkeit in deutschen Einrichtungshäusern ist damit allerdings noch nicht bestätigt.

Das Thermostat gehört zu IKEAs neuer Generation von Matter-Geräten und lässt sich über Matter over Thread unter anderem in Apple Home einbinden. Dafür genügt ein kompatibler Thread-Border-Router, ein Dirigera-Hub ist nicht zwingend erforderlich. Die Temperatur kann auch direkt am Gerät eingestellt werden. Sechs mitgelieferte Adapter sollen die Montage an unterschiedlichen Heizkörperventilen ermöglichen.

Erste Bewertungen zeigen Schwächen bei der Temperaturmessung

Aus Schweden liegen inzwischen zahlreiche Kundenbewertungen vor, die ein gemischtes Bild zeichnen. Während einige Käufer die einfache Installation und zuverlässige Temperaturregelung loben, berichten andere von deutlich abweichenden Messwerten. Mehrere Nutzer die Liljebagge mit separaten Raumthermometern verglichen haben, sehen Unterschiede von bis zu vier Grad.

Das Heizkörper-Thermostat IKEA Liljebagge

Ein wiederkehrender Kritikpunkt betrifft die Position des integrierten Temperatursensors direkt am Heizkörper. Einzelne Anwender beobachten insbesondere während des Heizbetriebs zu niedrige Messwerte, wodurch das Thermostat den Raum stärker erwärmt als gewünscht.

Auch die Motorgeräusche werden kritisch beurteilt. Mehrere Käufer empfinden die häufigen kleinen Nachregelungen des Ventils als störend, insbesondere in Schlafräumen. Bereits in den ersten Erfahrungsberichten aus dem September hatten wir auf die Einschränkungen bei der Verwendung externer Temperatursensoren hingewiesen.

IKEA bestätigt in einer Antwort auf eine Kundenbewertung, dass Liljebagge derzeit ausschließlich seinen eingebauten Sensor zur Temperaturregelung verwendet. Eine direkte Kopplung mit anderen IKEA-Sensoren ist nicht vorgesehen. Aus dem Home-Assistant-Lager hört man jedoch, dass sich der separate Timmerflotte-Temperatursensor über entsprechende Automationen für die Heizungssteuerung heranziehen lässt.

Zwei neue IKEA-Luftreiniger setzen auf Matter über WLAN

Parallel dazu werden aktuell weitere Details zu den kommenden IKEA-Luftreinigern Blåsbälg und Sjömaning bekannt. Beide Modelle waren bereits vor rund zwei Monaten in Zertifizierungsunterlagen aufgetaucht. Jetzt geben neue Einträge in den Produktinformationen Auskunft über die verwendeten Filter und die Smarthome-Anbindung.

Neuer Luftreiniger: IKEA Blåsbälg

Blåsbälg soll die bereits vom bisherigen Starkvind bekannten Partikel- und Gasfilter verwenden. Beim kleineren Sjömaning kommen dagegen die Filter des Förnuftig-Luftreinigers zum Einsatz. Bestehende Filtertypen werden damit offenbar auch bei den neuen Geräten weiterverwendet.

Anders als bei vielen der zuletzt vorgestellten IKEA-Sensoren mit Matter over Thread erfolgt die Kommunikation bei beiden Luftreinigern über Matter over WiFi. Für die Einbindung benötigen Nutzer somit einen kompatiblen Matter-Controller, aber keinen Thread-Border-Router.

Neuer Luftreiniger: IKEA Sjömaning

Die bislang veröffentlichten Zertifizierungsdaten nennen für Blåsbälg eine effektive Raumgröße von rund 21 Quadratmeter. Sjömaning ist mit knapp elf Quadratmetern für kleinere Räume ausgelegt. Preise und konkrete Verkaufstermine für die beiden Luftreiniger liegen noch nicht vor.