Das iFLYTEK AINOTE 2 kombiniert handschriftliche Notizen mit einem integrierten KI-Assistenten und einer App für iPhone und iPad. Im Alltag gefallen uns das ultraflache Gehäuse, das gut ablesbare E-Ink-Display und die lange Akkulaufzeit. Als Werkzeug zum Schreiben und Organisieren ist das Tablet sehr praktisch. Der hohe Preis und die zusätzlichen Abokosten machen eine Kaufempfehlung allerdings schwierig.

Ultraflach und angenehm ablesbar

Schon das Gehäuse macht einen guten Eindruck. Mit 4,2 Millimetern ist das AINOTE 2 ausgesprochen dünn, dazu kommen rund 295 Gramm Gewicht und ein schlichtes, schickes Design. Die 10,65 Zoll große Schreibfläche bietet ausreichend Platz für Notizen. Das Konzept kennt man etwa vom reMarkable Paper Pure: Ein Bildschirm mit elektronischer Tinte soll das Schreiben und Lesen möglichst angenehm machen.

Das gelingt hier gut. Die Darstellung ist klar und Schrift lässt sich sehr gut erkennen. Eine integrierte Displaybeleuchtung fehlt, wie bei den meisten E-Ink-Tablets üblich. Im Dunkeln braucht das AINOTE deshalb eine zusätzliche Lichtquelle. Am gut beleuchteten Schreibtisch stört das wenig, beim Lesen auf dem abgedunkelten Sofa wird die Einschränkung dagegen relevant.

Optional gibt es auch eine Tastatur, die gleichzeitig als Hülle dient.

Direktes Schreiben, langsamere Fingereingabe

Beim Schreiben reagiert das Tablet erfreulich unmittelbar. Die digitale Linie folgt der Stiftspitze so direkt, dass wir uns auf den Inhalt konzentrieren können. Beim Tippen mit dem Finger zeigt sich ein anderes Verhalten: Menüs öffnen sich mit merklicher Verzögerung, auch die Bildschirmtastatur wirkt weniger direkt. Die langsamere Bildaktualisierung eines E-Ink-Displays erklärt einen Teil davon. Im Wechsel mit einem iPhone oder iPad fällt der Unterschied erwartungsgemäß auf.

Der Stift arbeitet mit Wacom-EMR-Technik, benötigt keinen eigenen Akku und muss nicht geladen werden. Sein Bedienkonzept wirkt auf uns weniger intuitiv als beim Apple Pencil, während das eigentliche Schreiben gut funktioniert. Die magnetische Befestigung gefällt ebenfalls: Bei unserem Exemplar hält der Stift gut am Tablet und hat damit einen festen Platz. Allerdings ist es etwas schwieriger als beim Apple Pencil, die richtige Position zu finden.

Beim Transkribieren können sich auch Fehler einschleichen, aber grundsätzlich funktioniert es ganz gut.

Ein Akku, der gefühlt ewig hält

Bei unserer Nutzung gehört die Akkulaufzeit zu den angenehmsten Eigenschaften. Das Aufladen rückt im Alltag weit in den Hintergrund, gefühlt hält der Akku ewig. Eine feste Laufzeit lässt sich daraus nicht ableiten: Wie lange eine Ladung reicht, hängt auch davon ab, wie intensiv neben dem Schreiben die Aufnahme- und Onlinefunktionen genutzt werden.

Android mit Google Play erweitert die Möglichkeiten

Das AINOTE 2 läuft mit Android 14 und bietet Zugriff auf Google Play. Damit lassen sich zusätzliche Apps installieren, etwa zum Lesen oder für den Zugriff auf andere Dateidienste. Auch PDF-Dokumente können mit dem Stift kommentiert werden. Das erweitert den Nutzen über das digitale Notizbuch hinaus. Natürlich gibt es auch eBooks in der digitalen Buchhandlung. Die Grenzen des Displays bleiben jedoch bestehen: Animationen und häufiges Scrollen passen weniger gut zu E-Ink als weitgehend statische Buchseiten und Dokumente.

Über den Google Play Store können weitere Apps installiert werden.

Aufnahmen, Handschrift und KI greifen ineinander

Für Besprechungen bietet das Tablet eine praktische Verbindung von Ton und Handschrift. Während einer Aufnahme angefertigte Notizen lassen sich über Zeitmarken mit der passenden Gesprächsstelle verknüpfen. Ein Antippen führt später zum entsprechenden Abschnitt der Aufnahme. Vier Mikrofone sind eingebaut, ein Lautsprecher fehlt dagegen. Zum Anhören lassen sich beispielsweise Bluetooth-Kopfhörer verbinden.

Handschrift kann in bearbeitbaren Text umgewandelt werden, Audioaufnahmen lassen sich verschriftlichen und Gespräche zusammenfassen. Die Qualität der Handschrifterkennung hängt auch vom Schriftbild ab; hastige Notizen sollte man nach der Umwandlung kontrollieren. Der integrierte KI-Assistent hilft zudem beim Strukturieren und Bearbeiten von Texten oder beantwortet Fragen.

Die Handschrifterkennung ist bei ordentlicher Schreibweise sehr gut.

Dabei stehen je nach Tarif unterschiedliche KI-Modelle zur Verfügung. Im kostenlosen Starter-Tarif arbeitet AINOTE mit einem OpenAI-Modell. Zusätzliche ChatGPT- und Gemini-Modelle werden über AINOTE Pro freigeschaltet. Die Wahl erfolgt innerhalb der integrierten KI-Funktionen. Auch bei Zusammenfassungen bleibt ein Abgleich mit den ursprünglichen Gesprächsinhalten sinnvoll.

Schreiben und lokale Audioaufnahmen funktionieren ohne Internetverbindung. Die cloudbasierten KI-Funktionen und die Online-Transkription benötigen dagegen eine Verbindung. Zwar gibt es mit Pro auch Offline-Spracherkennung, Deutsch gehört derzeit aber nicht zu den dafür aufgeführten Sprachen. Für das direkte Transkribieren deutscher Gespräche sollte daher Internet verfügbar sein.

Standardmäßig ist ChatGPT 6 Luna aktiv. Andere Modelle sind hinter dem Abo.

Notizen auf iPhone und iPad – mit Einschränkungen

Für Apple-Nutzer ist die kostenlose Begleit-App AINOTE mobile eine gute Erweiterung. Sie bringt synchronisierte Notizen auf das iPhone und iPad. So lassen sich unterwegs Informationen nachschlagen, ohne das Schreibtablet dabeizuhaben. Der Abgleich erfolgt über das Herstellerkonto und die AINOTE-Cloud. Zur Weitergabe stehen unter anderem PDF- und Word-Exporte bereit.

Wie schon erwähnt, unterscheidet iFLYTEK auch hier zwischen den Tarifen Starter und Pro. Kostenlos lassen sich Notizen in den Begleit-Apps anzeigen. Synchronisiert werden dabei nur Notizen, die innerhalb der vergangenen 50 Tage bearbeitet wurden. Das betrifft den Abgleich und bedeutet nicht, dass die lokalen Aufzeichnungen nach dieser Zeit verschwinden.

Extrem ärgerlich: Für die Synchronisation ohne diese zeitliche Grenze sowie das Erstellen und Bearbeiten von Notizen in den Begleit-Apps ist Pro nötig. Laut Hersteller werden dafür 5,99 Euro monatlich oder 59,90 Euro jährlich fällig, während es auch eine 90-tägige Testphase für Neukunden gibt. Gerade die Bearbeitung auf iPhone und iPad hätten wir angesichts des Gerätepreises gern ohne zusätzliche laufende Kosten gesehen.

Die geschriebenen Notizen stehen auf dem iPhone, iPad sowie dem Mac zur Ansicht bereit. Bearbeiten kostet extra.

Fazit: Praktisches Werkzeug, deutlich zu hoher Preis

Das AINOTE 2 ist ein schickes, ausgesprochen flaches Produktivwerkzeug mit angenehmem Schreibgefühl. Die Verbindung aus Handschrift, Aufnahmen, KI und Zugriff über iPhone und iPad ist praktisch, zusätzliche Android-Apps erweitern die Möglichkeiten. Im Alltag stören vor allem die trägere Menünavigation und das weniger intuitive Bedienkonzept des Stifts.

Unser größter Kritikpunkt bleibt der Preis. Im Herstellershop kostet das AINOTE 2 aktuell 535 statt 669 Euro, außerdem ist es bei Amazon erhältlich. Auch zum Angebotspreis ist uns das Gesamtpaket deutlich zu teuer. Bei einem derart hochpreisigen Schreibgerät fallen die fehlende Beleuchtung und die zusätzlichen Gebühren für die erweiterte KI- und App-Nutzung besonders ins Gewicht. Für eine klare Kaufempfehlung müsste der Preis spürbar sinken.

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