i-Kfz-App: Digitaler Führerschein kommt in drei Wochen

Der digitale Führerschein soll noch in diesem Monat auf das iPhone kommen. Das Bundesverkehrsministerium hat den geplanten Start für Ende November 2026 bestätigt. Die neue Funktion wird in die bereits erhältliche i-Kfz-App integriert, in der sich seit vergangenem Jahr auch der digitale Fahrzeugschein hinterlegen lässt.

i-Kfz: Zeigt bislang nur den Fahrzeugschein

Damit konkretisiert die Bundesregierung ihren bisherigen Zeitplan. Bereits im Juni hatte das Verkehrsministerium angekündigt, den digitalen Führerschein noch vor Jahresende bereitzustellen. Nun steht ein engeres Zeitfenster fest. Autofahrer sollen ihre Fahrerlaubnis künftig direkt auf dem Smartphone nachweisen können, ohne dafür die klassische Plastikkarte vorzeigen zu müssen.

Führerschein und Fahrzeugschein in einer App

Die i-Kfz-App wurde gemeinsam vom Bundesverkehrsministerium, dem Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei entwickelt. Sie steht für iPhone und Android zur Verfügung und hat sich seit ihrer Veröffentlichung im November 2025 bereits eine größere Nutzerbasis aufgebaut. Bis Ende Oktober wurde die Anwendung nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes rund 2,5 Millionen Mal heruntergeladen.

Der letzte Anlauf wurde 2021 verscheuert

Bislang können Nutzer darin ihre Zulassungsbescheinigung Teil I speichern, mehrere Fahrzeuge verwalten und digitale Fahrzeugscheine bei Bedarf an andere Personen weitergeben. Die Identifizierung erfolgt über den elektronischen Personalausweis. Anschließend ruft die App die hinterlegten Fahrzeugdaten beim Kraftfahrt-Bundesamt ab.

Für die Einrichtung müssen Nutzer ihre PIN zur Online-Ausweisfunktion kennen. Wer diese nicht mehr zur Hand hat, kann sie beim Bürgeramt neu setzen lassen. Wie genau das Hinzufügen des digitalen Führerscheins ab Ende November ablaufen wird, ist noch nicht im Detail beschrieben.

Digitale Dokumente gelten nur in Deutschland

Wie BR24 unter Berufung auf das Bundesverkehrsministerium berichtet, soll die Erweiterung ab Ende November verfügbar sein. Der digitale Führerschein dient dabei als Ergänzung zur weiterhin gültigen Plastikkarte. Innerhalb Deutschlands soll der Nachweis auf dem Smartphone auch bei Polizeikontrollen ausreichen.

Bei Fahrten ins Ausland bleibt der klassische Führerschein dagegen erforderlich. Eine europaweit anerkannte digitale Variante ist zwar ebenfalls vorgesehen, ihre Umsetzung wird aber noch mehrere Jahre beanspruchen.

Neben Verkehrskontrollen soll der digitale Nachweis auch bei der Nutzung von Carsharing-Angeboten und Mietwagen helfen. Dort könnte die digitale Bereitstellung der Fahrerlaubnis bisher notwendige Prüfungen vereinfachen. Ob entsprechende Anbieter die neue Funktion unmittelbar zum Start unterstützen, ist noch offen.