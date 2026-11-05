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Starttermin für Ende November

i-Kfz-App: Digitaler Führerschein kommt in drei Wochen

Von Nicolas
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i-Kfz-App: Digitaler Führerschein kommt in drei Wochen
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Der digitale Führerschein soll noch in diesem Monat auf das iPhone kommen. Das Bundesverkehrsministerium hat den geplanten Start für Ende November 2026 bestätigt. Die neue Funktion wird in die bereits erhältliche i-Kfz-App integriert, in der sich seit vergangenem Jahr auch der digitale Fahrzeugschein hinterlegen lässt.

i-Kfz: Zeigt bislang nur den Fahrzeugschein

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Damit konkretisiert die Bundesregierung ihren bisherigen Zeitplan. Bereits im Juni hatte das Verkehrsministerium angekündigt, den digitalen Führerschein noch vor Jahresende bereitzustellen. Nun steht ein engeres Zeitfenster fest. Autofahrer sollen ihre Fahrerlaubnis künftig direkt auf dem Smartphone nachweisen können, ohne dafür die klassische Plastikkarte vorzeigen zu müssen.

Führerschein und Fahrzeugschein in einer App

Die i-Kfz-App wurde gemeinsam vom Bundesverkehrsministerium, dem Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei entwickelt. Sie steht für iPhone und Android zur Verfügung und hat sich seit ihrer Veröffentlichung im November 2025 bereits eine größere Nutzerbasis aufgebaut. Bis Ende Oktober wurde die Anwendung nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes rund 2,5 Millionen Mal heruntergeladen.

Der letzte Anlauf wurde 2021 verscheuert

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Bislang können Nutzer darin ihre Zulassungsbescheinigung Teil I speichern, mehrere Fahrzeuge verwalten und digitale Fahrzeugscheine bei Bedarf an andere Personen weitergeben. Die Identifizierung erfolgt über den elektronischen Personalausweis. Anschließend ruft die App die hinterlegten Fahrzeugdaten beim Kraftfahrt-Bundesamt ab.

Für die Einrichtung müssen Nutzer ihre PIN zur Online-Ausweisfunktion kennen. Wer diese nicht mehr zur Hand hat, kann sie beim Bürgeramt neu setzen lassen. Wie genau das Hinzufügen des digitalen Führerscheins ab Ende November ablaufen wird, ist noch nicht im Detail beschrieben.

Digitale Dokumente gelten nur in Deutschland

Wie BR24 unter Berufung auf das Bundesverkehrsministerium berichtet, soll die Erweiterung ab Ende November verfügbar sein. Der digitale Führerschein dient dabei als Ergänzung zur weiterhin gültigen Plastikkarte. Innerhalb Deutschlands soll der Nachweis auf dem Smartphone auch bei Polizeikontrollen ausreichen.

Bei Fahrten ins Ausland bleibt der klassische Führerschein dagegen erforderlich. Eine europaweit anerkannte digitale Variante ist zwar ebenfalls vorgesehen, ihre Umsetzung wird aber noch mehrere Jahre beanspruchen.

Neben Verkehrskontrollen soll der digitale Nachweis auch bei der Nutzung von Carsharing-Angeboten und Mietwagen helfen. Dort könnte die digitale Bereitstellung der Fahrerlaubnis bisher notwendige Prüfungen vereinfachen. Ob entsprechende Anbieter die neue Funktion unmittelbar zum Start unterstützen, ist noch offen.

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Entwickler: Kraftfahrt-Bundesamt
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43 Kommentare bisher.

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  • Bei der letzten Kontrolle durch die Polizei – vor etwa 1,5 Jahren – konnte die Polizei sowohl Führerschein als auch KFZ elektronisch abfragen.

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  • Antworten

  • Was ich nicht dabei habe, kann mir erstmal nicht abnehmen….

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  • Bei der Gelegenheit in dle App geschaut, und gesehen, dass nach einem Gerätewechsel die Zulassung nicht mitgenommen wird. Trotz direkter Übertragung altes iPhone auf neues iPhone.

    Antworten

  • Wenn er jetzt noch in das Apple Wallet käme… das wär ein Träumchen

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  • Muss ich dann bei einer Kontrolle mein Handy aus der Hand und Sichtweite geben?

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    • Geführter Modus ist hier eine gute Möglichkeit

      Antworten

    • Nein. Du darfst und sollst das Handy in der Hand behalten, notfalls scrollst du mit dem Finger durch die App, um zu zeigen, dass es kein Screenshot ist. Die Polizei darf nicht von dir verlangen, dass du ihnen das Gerät in die Hand drückst. Der erwähnte geführte Zugriff wäre natürlich auch eine Variante, ich persönlich würde aber das Gerät einfach nicht aus der Hand geben, und dies darf wie gesagt auch nicht verlangt werden.

      Antworten

  • Da mein Firmenwagen (natürlich) nicht auf mich persönlich zugelassen ist, kann ich den Kfz Schein nicht in der App hinterlegen.

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  • Gibt es einen Grund, warum es nicht in der d-you-App integriert wird?

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  • Hier wird ständig von Fahrerlaubnis und Führerschein gesprochen, das sind aber zwei verschiedene Dinge! Die Fahrerlaubnis kommt bestimmt nicht in eine App.
    Warum sollte man die Zulassungsbescheinigung Teil 1 überhaupt auf dem Handy haben, ist im Auto kein Platz das im Handschuhfach etc. zu lassen?

    Antworten

  • Fragen über Fragen die uns hier in D leider mal wieder kein Mensch beantworten kann (oder will) oh man…. irgendwie vom Gefühl her leider all zu oft immer nichts halbes und nichts ganzes….

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  • Als wenn wir Vorreiter wären. Andere Länder haben es schon seit Jahren. Deutschland wird nur wieder zu blöd sein die Anbindung richtig zu machen.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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