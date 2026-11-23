Pünktlich zum offiziellen Handelsstart des Cyberpunk TCG am 6. November startete ebenso die erste Turniersaison des brandneuen Sammelkartenspiels rund um das dystopische Cyberpunk-2077-Universum. Und neben Turnieren für Szenegrößen und Newcomer auf internationaler Bühne, können seitdem interessierte Sammelkartenspieler auch bei organisierten Turnieren in lokalen Spieleläden überall auf der Welt zum Kräftemessen gegeneinander antreten.

Cyberpunk TCG: Die erste Turniersaison ist gestartet

Bis zum 6. Dezember finden neben den wöchentlichen Brawls auch noch größere Showdowns als Teil der ersten Phase dieser Turniersaison statt. Teilnehmen darf jeder, der sich auf der Turnierplattform Melee.gg registriert hat und ein spielbares Cyberpunk-TCG-Deck besitzt. Die Teilnehmer der wöchentlichen Brawls sowie der Showdowns können sich wie in der Sammelkartenszene üblich über spezielle Promo-Karten und andere Teilnahmepreise und Siegerprämien freuen. Auch WeirdCo und CD Projekt Red knüpfen damit an die TCG-Tradition an, kleine Ladengeschäfte bei der Turnierorganisation zu unterstützen und Spieler für die Teilhabe an der Community zu belohnen.

Holophone verbindet Kartenspiel und Videospielwelt

Um den Haken vom analogen Kartenspiel zur digitalen Videospielvorlage zu schlagen, arbeiten die Entwickler zusätzlich an der Holophone-Web-App, welche das Cyberpunk TCG um frische Lore aus Night City bereichern soll. Genauso wie Protagonist V in Cyberpunk 2077 tretet ihr via Holophone mit euren Fixern in Kontakt, um euch neue Aufträge abzuholen. Die Abschlüsse der virtuellen Aufträge erfolgen jedoch nicht in der App selber, sondern in Form gespielter Matches bei den Brawls und Showdowns in der analogen Realität.

Holophone erweitert das Sammelkartenspiel um eine digitale Geschichte

Der Hintergrund der Geschichte, welche die Companion App erzählen wird, lässt sich schnell zusammenfassen. Nachdem die Vormachtstellung von Arasaka in Night City nach den Geschehnissen in Cyberpunk 2077 ins Wanken geraten ist, versuchen nicht nur die anderen Konzerne das neu geschaffene Machtvakuum zu besetzen. Ebenso bietet der auf dem Rückzug befindliche Großkonzern Angriffsfläche für die größeren Gangs, welche nun ihre Chance wittern, Arasaka reiche Beute abzujagen.

Drei Fraktionen mit unterschiedlichen Aufträgen

Nachdem ihr euch auf der Holophone-Webseite mit eurem Melee.gg-Account angemeldet habt, müsst ihr zuerst eine der drei Fraktionen wählen. Zur Auswahl stehen der Großkonzern Arasaka selber, der Nomaden-Clan Aldecaldos und die brutale Maelstrom-Gang. Die Aufträge der einzelnen Fraktionen greifen jedoch direkt ineinander und je nach gewählter Partei erlebt ihr die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. Wenn etwa Arasaka-Spieler einen Konvoi sichern müssen, ist es die Aufgabe der Aldecaldos, diesen zu überfallen. Während Maelstrom erwartungsgemäß bereits damit zufrieden ist, beide anderen Fraktionen in ihren Vorhaben zu stören und maximales Chaos zu stiften.

Aktuell befindet sich die Companion App zum Sammelkartenspiel allerdings noch in der Alpha. Der Zugriff erfolgt direkt über den Browser, womit ihr sowohl über den Mac/PC, wie auch euer Smartphone und Tablet auf die Begleit-App zugreifen könnt. Zusätzlich sollen noch eigenständige Apps für iOS und Android folgen. Auch bei den Missionen sind bisher nur die Kontaktaufnahme mit eurem Mittelsmann und ein erster Beweis für euren Ehrgeiz verfügbar.

Die Begleit-App befindet sich aktuell noch in der Alpha-Phase

Große Sorge, dass die Companion App dem Sammelkartenspiel zu arg die Unbeschwertheit nehmen könnte, braucht ihr hingegen nicht hegen. Zum Abschluss der einzelnen Aufträge wird es nicht zwingend erforderlich sein, alle Runden eines Turniers zu gewinnen. Für den Fortschritt der Geschichte genügt die reine Teilnahme, unabhängig vom Ergebnis. Ihr könnt also ganz unbeschwert in die Brawls starten und werdet nicht gezwungen, Meta-Decks zu spielen, sondern könnt auch mit Fun-Decks und wilden Eigenkreationen Spaß haben.

Dennoch wirkt sich eure Performance auf die Erfolgsquote eurer Fraktion aus und im späteren Verlauf soll euer Geschick am Spieltisch auch die Geschichte beeinflussen, welche CD Projekt Red über Holophone erzählen wird. Allerdings ist auch dann ein einzelner Spieler nur ein kleines Zahnrädchen im Motor von Holophone und durch das Matchmaking von Melee.gg werden sowieso regelmäßig Mitglieder der gleichen Fraktion gegeneinander Karten spielen.

Street Cred soll zusätzliche Belohnungen bringen

Auch physische Belohnungen sollen künftig Teil des Angebots werden

Dabei handelt es sich jedoch noch um Zukunftsmusik und selbst wenn ihr an mehr als einem Turnier teilnehmt, ändert sich in der Holophone-App nach dem ersten größeren Auftrag vorerst nichts weiter. Ebenso gibt es bisher noch keine Verwendungsmöglichkeit für die erhaltene Street Credibility. Das könnte sich jedoch bereits im kommenden Frühjahr ändern, denn WeirdCo und CD Projekt Red planen, dass ihr die über die Aufträge in der App erhaltene Street Cred zukünftig auch gegen physische Belohnungen eintauschen können werdet.

Da ihr auch bei verlorenen Turnieren Aufträge abschließt und damit Street Cred verdient, planen die Entwickler also für alle Spieler neben neuer Lore aus Night City auch noch weitere Anreize zur Teilnahme an lokalen, regionalen und internationalen Turnieren zu schaffen. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie die Belohnungen genau ausfallen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass WeirdCo und CDPR durchaus mehr als nur einige zusätzliche Promo-Karten springen lassen werden.

Gewinner eines der lokalen Showdowns erhalten eine exklusive Adam Smasher Playmat

Erste Erweiterung für Anfang 2027 geplant

Der Start weiterer Funktionen könnte möglicherweise bereits zum ersten großen europäischen Open-Regional-Turnier in Warschau anstehen. Das Turnier findet am 30. und 31. Januar in der polnischen Hauptstadt statt und die erste Feature-Erweiterung für Holophone soll Anfang 2027 folgen. Für Cyberpunk-TCG-Spieler lohnt es sich also schon jetzt, den Melee.gg-Account auf der Holophone-Webseite zu verknüpfen.

So könnt ihr nicht nur die erste Mission abschließen und zumindest eine Handvoll Street Cred verdienen, sondern stellt ebenso sicher, dass ihr nicht ins Hintertreffen geratet, wenn die Geschichte bereits Ende Januar weitergehen sollte. Eure Turnierergebnisse liest Holophone direkt über die Turnierplattform Melee.gg aus. Sind die Konten einmal verknüpft, braucht ihr euch also um nichts Weiteres zu kümmern, als auf neue Nachrichten von euren Fixern Gunnar (Arasaka), Monise (Aldecaldos) oder Forge (Maelstrom) zu warten.

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