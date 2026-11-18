Strenge Handyverbote an Schulen können offenbar einen kleinen Beitrag zu besseren Lernleistungen leisten. Darauf deutet eine neue Untersuchung des Center for Education Policy Research in Harvard hin.

Viele US-Schulen nutzen YONDR-Taschen

An Schulen, die Smartphones während des gesamten Schultags in verschlossenen YONDR-Taschen aufbewahren lassen, fallen die Fortschritte in Mathematik und Lesen größer aus als an vergleichbaren Schulen ohne solche Vorgaben.

Der zusätzliche Lerngewinn entspricht nach Einschätzung der Forscher etwa einer bis zwei Unterrichtswochen pro Jahr. Das ist keine bahnbrechende Zahl, über mehrere Schuljahre könnten sich solche Fortschritte jedoch summieren.

Einzelne Schüler statt Schuldurchschnitte

Die Untersuchung erfasst 3,3 Millionen Schülerinnen und Schüler der dritten bis zehnten Klasse an 4.600 US-Schulen zwischen 2021 und 2026. Anders als frühere Analysen betrachtet sie die Entwicklung einzelner Kinder innerhalb eines Schuljahres anhand desselben Testverfahrens. Die Forscher vergleichen Schulen, die strenge Verbote einführen, mit ähnlich zusammengesetzten Schulen ohne entsprechende Regeln.

Die Zugewinne zeigen sich über alle Leistungsgruppen hinweg. Beim Lesen sinkt zudem der Anteil der Kinder, deren Ergebnisse sich im Jahresverlauf verschlechtern. Für weniger strikte Regeln, bei denen Smartphones lediglich im Unterricht unbenutzt bleiben sollen, findet die Studie ebenfalls positive Hinweise. Diese Ergebnisse gelten aber als weniger belastbar, weil sich die verglichenen Schulen auch in anderen Merkmalen unterscheiden.

Wegschließen wirkt stärker als Ermahnen

Wie die Studie unterstreicht, zeigen sich die größten Lernzuwächse dort, wo Schüler tatsächlich keinen Zugriff auf ihre Geräte haben. Das ergänzt die Ergebnisse der PISA-Auswertung, nach denen klare Regeln mit weniger Ablenkung einhergehen.

Immer mehr US-Bundesstaaten setzen Handyverbote an ihren Schulen durch

Die Forscher warnen allerdings vor überzogenen Erwartungen. Handyverbote allein dürften den Leistungsrückgang nicht umkehren. Auch andere Bildschirme im Unterricht und die Gerätenutzung außerhalb der Schule können eine Rolle spielen.

Ob Verbote zusätzlich das Wohlbefinden verbessern, Cybermobbing verringern oder soziale Kontakte stärken, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend geklärt. Solche Fragen untersucht hierzulande auch das Projekt mit smartphonefreien Klassen in Niedersachsen, das ausdrücklich auch die Zeit nach dem Schulschluss einbezieht.