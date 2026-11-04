Mehr Kontrollen, höhere Bußgelder
Handy-Blitzer: Verkehrssicherheitsrat fordert 500 Euro Strafe
Nach Bundesverkehrsminister Steffen Bilger spricht sich nun auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) für einen bundesweiten Einsatz sogenannter Handy-Blitzer aus. Die Kameras sollen Autofahrer erfassen, die während der Fahrt ihr Smartphone in der Hand halten. Der Verband fordert darüber hinaus eine deutliche Verschärfung der Strafen. Statt bislang 100 Euro sollen künftig mindestens 500 Euro fällig werden.
Handy-Kameras in Rheinland Pfalz
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat setzt dabei nicht allein auf höhere Strafen, sondern vor allem auf eine größere Wahrscheinlichkeit, bei Verstößen erwischt zu werden. DVR-Präsident Manfred Wirsch sieht in der automatisierten Überwachung deshalb ein geeignetes Mittel, um die Handynutzung am Steuer einzudämmen. Dies erklärte er gegenüber der Funke Mediengruppe. Der Verband bündelt die Interessen von mehr als 200 Organisationen, die sich mit Verkehrssicherheit beschäftigen.
Kameras erkennen Handys hinter der Windschutzscheibe
Die geforderten Kontrollsysteme sind in Deutschland nicht neu. Bereits 2022 haben wir über einen Modellversuch der Polizei Rheinland-Pfalz berichtet. Dort kam erstmals die aus den Niederlanden stammende MONOcam zum Einsatz.
Das System nutzt hochauflösende Kameras, die beispielsweise an Autobahnbrücken montiert werden. Sie fotografieren schräg durch die Windschutzscheiben vorbeifahrender Fahrzeuge und prüfen, ob im Fahrerbereich ein Mobiltelefon zusammen mit einer verdächtigen Handhaltung erkennbar ist. Treffen beide Merkmale zu, entsteht eine Aufnahme, die anschließend noch mal von der Polizei kontrolliert wird. Die Entscheidung über einen Verstoß trifft somit nicht allein die Software.
Bundesverkehrsminister Bilger verweist auf positive Erfahrungen mit den Kameras in Rheinland-Pfalz. Nach seinen Angaben ereignen sich jährlich mehr als 1.000 Unfälle durch die Nutzung elektronischer Geräte am Steuer, mit steigender Tendenz. Für einen bundesweiten Einsatz will er eine entsprechende Grundlage im Straßenverkehrsgesetz schaffen.
Bußgeld soll sich auf 500 Euro verfünffachen
Der Verkehrssicherheitsrat geht mit seiner Forderung über zusätzliche Kontrollen hinaus. Die bisherige Geldbuße von 100 Euro soll auf mindestens 500 Euro steigen. Wirsch orientiert sich dabei an den Sanktionen für Verstöße gegen die 0,5-Promille-Grenze.
Aktuell kostet die unerlaubte Handynutzung am Steuer 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Bei Gefährdung oder einem Unfall steigen die Beträge auf 150 beziehungsweise 200 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.
Nicht jedes Telefonat während der Fahrt ist verboten. Freisprechanlagen, Bluetooth-Headsets und fest eingebaute Fahrzeugsysteme dürfen weiterhin verwendet werden. Entscheidend ist, dass der Fahrer das Mobiltelefon nicht in die Hand nimmt. Auch bei Blitzer-Apps gelten bereits strenge Regeln, selbst wenn Mitfahrende die Warnfunktion übernehmen.
ist richtig!
ja richtig aber halt 15 jahre zu spät. heute haben die autos halt auch touchscreens, dann gibt es smartwatches. soweit ich weiss ist ein smartphone in einer autohalterung gleichzusetzen mit dem touchscreen vom autoradio.
z3r0tw0, das ist nicht ganz korrekt. Du darfst im Auto ein Smartphone mit einer Hand bedienen, wenn es in einer Halterung befestigt ist. Das ist ungefähr vergleichbar mit einem Touchscreen. Ein Smartphone in the Hand oder auf dem Schoß ist das Problem
Beides darfst du während der Fahrt nicht wirklich nutzen.
Steht wo, dass ich während der Fahrt nicht mein Fahrzeugsystem nutzen darf?
Holfo, genau das hat er geschrieben.
Hat er doch geschrieben
warum nicht gleich lebenslang einsperren und das Auto beschlagnahmen?
Da fühlt sich wohl jemand ertappt…
Eins von beiden dürfte ausreichend sein! ;-)
:) so ist es.
Nicht wenn die Person mehrere Autos hat ;)
Beschlagnahme? Das ist doch heftig.
Einfach den Sprit so verteuern, damit niemand mehr fahren kann, sich überhaupt ein Auto zu kaufen. Firmen brauchen Ja auch keine LKWs. Oder PKWs und LKWs doppelt so teuer in der Anschaffung machen….. Dann erübrigt sich eine Beschlagnahmung. Wirtschaft ist auch überbewertet. Braucht auch niemand mehr.
Stimmt, wir können alle mit Sondervermögen super leben. ;)
Kann gar nicht hoch genug sein, gerne her damit. Und mehr Kontrollen, sonst bringt es nichts.
500€ ist ja schonmal ein guter anfang. Aber was ist mit dem verdienten Fahrverbot?
Bin im Grunde dafür, aber ordentlich skeptisch, ob die Cams und übermotivierten Beamten da wirklich ein Telefon erkennen oder es vielleicht doch etwas ganz anderes ist.
Es wurde schon häufiger getestet, dass das sehr gut funktioniert und auch zwischen Smartphone und co. unterscheiden kann. Und wenn nicht, ist IMMER (zumindest noch) ein Beamter anwesend, der die „geblitzten“ händisch auswertet und schaut, ob es ein Smartphone ist oder vielleicht nur das Butterbrot.
„übermotivierte Beamte“ wirst leider immer haben, hatte auch schon einer allg. Verkehrskontrolle die Beamten die dann auf Teufel komm raus versuchen einen Anfangsverdacht zu konstruieren um dich irgendwie in die Scheisse rein zu reiten.
500€ Strafe wäre dafür ok, aber dann muss das 100% funktionieren und es muss super einfach (ohne Anwalt) möglich sein dem zu widersprechen und wenn es auch nur den Hauch eines Zweifels gibt muss das eingestellt werden.
Generell sind alle Bußgelder doch viel zu niedrig und haben gar keine Abschreckungswirkung, auch beim Parken, Geschwindigkeit etc
richtig, dann aber auch Kennzeichenpflicht für Fahrräder und ähnliche drakonische Strafen
Whataboutism
Die Kennzeichen halten auch E-Scooter-Fahrer null davon ab, sich verkehrswidrig zu verhalten.
@Sarus: Dann am besten noch Kennzeichenpflicht für Fußgänger ;)
Und dann alte Menschen mit einem Freigangverbot bestrafen…
**Ironie Off**
Ich kenne genug Leute, die sagen „20 zu schnell ist okay“, das kostet kaum was und du kriegst keine Punkte.
Das müsste definitiv härter bestraft werden.
Absolut! Geschwindigkeitsbegrenzung und viel viel höhere Strafen!!
Sie meinen für Besserverdienende zu niedrig.
Bussgelder im Straßenverkehr sollten wie bei vielen anderen Strafverfahren nach dem Einkommen berechnet werden. Das würde extrem höhere Einnahmen bedeuten und für mehr Gleichberechtigung sorgen.
Find ich gut.
Absolut richtig. Ich sehe immer wieder Autofahrer in höherpreisigen PKW, die garantiert eine Freisprecheinrichtung haben, mit dem Smartphone am Ohr telefonieren. Soll wohl cooler sein. Aber auch viele LKW-Fahrer, Fahrer in Kleintransportern und selbst Busfahrer. Ich bin ständig mit dem Auto unterwegs und wenn ich für jeden „gesehenen Verstoß“ eine Prämie (5 €?) bekommen würde, hätte ich ein gutes Taschengeld.
Neulich fährt ein 70 Tonnen Kranwagen im Kreisverkehr, Fahrer mit Handy am Ohr und dreht noch eine extra Runde bis er die richtige Ausfahrt hat…
Meiner Meinung nach reicht das für Führerscheinentzug wegen Ungeeignetheit und ist auch gut für 5000€ Geldstrafe
Das Halten in der Hand oder am Ohr lenkt keineswegs ab. Ablenkend sind einerseits die Gespräche, andererseits das Schreiben von Nachrichten.
Ja, es gibt Freisprechanlagen. Nur möchte jeder Mitfahrer ins Gespräch eingebunden werden? Zumal der am anderen Ende nicht davon ausgeht, daß es Mithöhrer gibt.
Ich spreche während der Fahrt gerne Sprachnachrichten. Leider gibt es diese Funktion nicht via CarPlay. Außerdem ist CarPlay auf die Bedienung mittels Siri ausgelegt und völlig anders als am iPhone selbst. Also lenkt mich diese Art der Bedienung noch mehr ab, weil ich länger und stärker auf den Bildschirm schauen muß, als notwendig. Deshalb ist die Bedienung am Gerät selbst einfacher und schneller. Diesen Aspekt möchte ich auch mal erwähnen.
Sprachnachrichten lassen sich generell nicht via CarPlay aufnehmen. Man könnte Nachrichten diktieren ja, aber die werden in Text umgewandelt. Der Charm einer Sprachnachricht ist eben, daß man keinen Text lesen muß sondern es wie einen Podcast hören kann. Auch wieder im Auto.
Deshalb ist die Handy-Nutzung im Auto notwendig. Ich lege es in die untere Ablage, kann es dort auch Bedienen, ohne anzufassen. Nur wenn es sich abschaltet, dann muß es via Face-ID entsperrt werden. Und wie tut man das bei einem liegenden iPhone? Überhaupt nicht.
Kameras, die hinter die Windschutzscheibe gar von einer Brücke herunter ins Auto filmen, ist das nicht ein Eingriffs in die Privatsphäre? Ich empfinde es jedenfalls so. Denn ob ich beim Fahren esse oder trinke, geht niemanden was an.
Fahrzeug-Elektronik lenkt übrigens auch ab. Leider streikt bei meinem Fahrzeug hin und wieder der Fernlicht-Assistent, genau in dem Moment, wo man ihn benötigen würde. Dunkelheit und Landstraße. Der Schalter schiebt sich von „on“ automatisch wieder auf „off“. Ohne Meldung ohne Hinweis. Wenn man dann gebannt auf das Display schaut wie oft und wie lange der Schalter wieder zurück auf „off“ springt, lenkt das mehr ab als ein Handy in der Hand.
Blitzer-Software. Ja die scheint aktuell verboten. Wenn aber selbst Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Geldverdienen aufgebaut werden, sollte dies aber wieder gelockert werden. Denn wenn einer einen Blitzer aufbaut, darf der andere doch auch davor gewarnt werden. Ist meine Meinung.
Und nein, ich fahre nicht zu schnell und habe ein PUnkte-freies Konto seit Jahren. Ich nutze keine Blitzer-Software. Aber wie oft habt ihr euch schon gefragt, gilt hier 120 noch auf der Autobahn? Alle fahren schneller.
Was bitte ist an CarPlay schwierig dort eine Nachricht zu schreiben? Ich drücke die Lenkradtaste… „WhatsApp an xxxx“…fragt nach Text… spreche ich…. wird nochmal vorgelesen… hat bis jetzt immer gestimmt… fragt senden?….“ja senden.“. Weg ist die Nachricht. Ähnlicher Vorgang wenn ich eine nachricht zurück bekomme. Funktioniert einfach und einwandfrei
Hallo Hans, nach Deiner ausführlichen Schilderung bleibt eine Frage offen: was kann so wichtig sein, dass Du während der Fahrt eine Sprachnachricht ausfnehmen MUSST?
Mal abgesehen davon, dass Sprachnachrichten per se die Seuche sind, kannst Du sicherlich auch ranfahren und im geparkten Zustand Sprachnachrichten verfassen. Man kann sich dabei auch viel besser konzentrieren.
Das kann ich genauso bestätigen.
Ich verstehe auch nicht, warum die Freisprecheinrichtungen nicht einfach genutzt werden!
LKW- und Liefer-Fahrer können Headsets nutzen.
Gut und richtig. Allerdings lenkt auch die Touch Hölle in den Autos selbst ab. Autohersteller sollten gezwungen werden absurde Verschachtlungen in Menüs beispielsweise zur Einstellung von Klimaanlagen etc. abzuschaffen.
Absolut richtig. Ist schon erschreckend wie viele Menschen auf der Autobahn mit dem Handy surfen und den Verkehr nicht beachten. Gesehen: Autofahrerin mit 80 auf der rechten Spur. LKW setzten zum überholen an. LKW Fahrer, die durch Ablenkung auf die linke Spur zogen… Bei Urlaubsfahrten passiert sowas regelmäßig.
„fest eingebaute Fahrzeugsysteme dürfen weiterhin verwendet werden“ und genau das ist der Punkt, welchen ich absolut absurd finde. Bei den ganzen Rießen-Bildschirmen, welche teilweise von Links bis ganz nach Rechts gehen inkl. Touch-Klima-Steuerung und co. in den heutigen Autos, macht das für mich persönlich faktisch keinen Unterschied mehr. Da werde ich genauso, wenn nicht sogar noch mehr abgelenkt.
Das ist doch Quatsch. Die heutigen Mediasysteme sollen einem beim Fahren unterstützen. Natürlich sollte man nicht während des Fahrens anfangen, an den Einstellungen herumzuspielen. Das gilt aber auch für ältere Autos ohne große Bildschirme.
Manche Menschen haben einfach kein Verantwortungsbewusstsein und gehören rigoros bestraft.
nun kann man die Bedienung des Fahrzeugs schlecht verbieten, haben aber solche Systeme sehr breite Bildschirme wie mein Fahrzeug. Dann lässt sich sowas auch immer über die Spracherkennung steuern nur muss man sich halt auch damit mal auseinandersetzen.
Da wird dann ein exemplarische Sau durchs Dorf getrieben. Das hieße dann das bei Rot über die Ampel fahren, deutlich billiger ist als mit Handy erwischt zu werden. Selbst durch die Rettungsgasse fahren, den Standstreifen zu benutzen, im Überholverbot überholen, das ist alles billiger. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr.
Sehe ich auch so.
Absolut. Ich finde man sollte die Priorität anders gewichten. Man sollte besser an jeder Kreuzung Ampelblitzer installieren oder generell mehr Tempokontrollen durchführen.
Weil man auch den Bußgeldkatalog im Kopf hat und denkt, so heute gönne ich mir mal ne überfahrene rote Ampel ;)
Deswegen müssen alle Strafen massiv erhöht werden. Andere Länder machen das vor.
Würde mindestens 1 Monatsgehalt als Strafe ansetzen für so etwas. Bei verschuldetem Unfall durch Smartphonenutzung Führerscheinentzug für 1 Jahr. Und natürlich ordentliche Kontrollen. Dann dürfte das abnehmen mit der Handynutzung.
Big Brother is Watching You!
Hat dir das Alexa erzählt?
Die können ruhig die 100€ lassen, aber bei jedem Wiederholungsfall wird die Strafe verdoppelt:
200, 400, 800, 1.600, 3.200€ … und so weiter.
Da komme ich bei jeder Strafe und bei jedem Menschen in den Bereich, wo es irgendwann so wehtut, daß er es sein läßt — Wo Schmerz ist, ist Entwicklung.
die Strafe sollte abhängig vom Einkommen sein. was dein vorschlag bringt ist sowas wie die Hecke von Jeff Bezos. der zahlt mehrere 100.000$ Strafe im Monat für die Hecke bei seinem Anwesen. aber zahlt halt einfach statt die Hecke zu stutzen das es keine 6 Meter hohe wand mehr ist. Die besser betuchten Leute lachen über solche Strafen da kostet das Mittagessen mehr als die Strafe für die Handy Nutzung.
Genau. Deswegen immer wieder verdoppeln.
Beim Einkommen wird gelogen und manipuliert und der Datenschutz verhindert echte Auskünfte (so erlebt bei Unterhaltsforderungen für ein Kind).
Würde der gute Jeffy jeden Monat eine verdoppelte Heckenstutzstrafe entrichten müssen, wäre auch bei ihm irgendwann der Bereich der Einsicht erreicht.
100.000 würden in einem Jahr zu knapp 205 Mio Dollar für Monat 12 und Ende des zweiten Jahres wären wir bei 104 Mrd Dollar Strafe. Da ist Stutzen irgendwie günstiger und das würde er dann auch einsehen.
Und zurück zur Realität: mit 100€ für die handysüchtigen wie-besoffen-Fahrer mal anfangen und jede Wiederholung verdoppeln. Das erreicht absolut jeden!
Siehe Jeffs Beispielrechnung …
Happy Bashin‘!
Also wenn ich eine Whats App lese und das Handy befindet sich in einer Handyhalterung ist alles takko?
Nein. Du darfst so oder so, Handy in Halterung, Autoradio, Touch-Displays, Lüftung, etc. deine Blick nie länger als 1 Sekunde darauf richten. Lernt man heute aber in der Fahrschule, sollte also nach und nach besser werden. Hier sind eben Knöpfe besser, welche sich viel besser erfühlen lassen um während der Fahrt etwas, zb. Klima, einzustellen. Über Touch klappt das nicht gut, da muss man dann immer kurz rechts ranfahren, Motor aus, einstellen und darf dann erst wieder los. Hey, ich mache die Regeln nicht aber so ist das eben. Es liegt aber nicht an den Autoherstellern sondern an den Kunden die solche Autos, also die mit zu viel Touch, kaufen. Da muss man konsequent bleiben.
Nein Hannes, es gibt keine feste Sekundenregeln in der StVO. Es hängt immer von der Situation ab. Man darf nicht in zu großem Umfang abgelenkt werden, abhängig von der Verkehrssituation.
Ja, aber nur wenn du dabei das Handy nicht berührst und durch das Lesen nicht abgelenkt bist: Also faktisch NEIN!
Und wie will die Kamera oder der Beamte der unbedingt ein Erfolgserlebnis haben will unterscheiden können obs ein Smartphone ist oder doch mein frühstücksbrot was ich gerade auspacke und dabei unweigerlich in meinen Schoß gucke?! Natürlich finde ich es gut und die Strafen sind mehr als verdient! Aber die Diagnose muss dann auch wasserdicht sein und niemand sollte zu Unrecht belangt werden können wegen der Dummheit eines Beamten. Außerdem sollten die Strafen nach dem Monatseinkommen festgelegt werden. Eine alleinerziehende Mutter treibt man damit quasi in die Insolvenz wohingegen ein „Millionär“ nur müde lächelt und genau so weiterfahren wird…
Die Beachtung der Einkommenshöhe scheint mir extrem wichtig für die Bemessung der „Strafe“! In einigen nordischen Ländern wird das schon seit Jahren so praktiziert. In Deutschland wird das aber aufgrund fehlender Infrastruktur und aus datenschutzrechtlichen !!! Gründen wohl nie möglich sein. Schade!!
Handy ok , aber gleichzeitig am 10Zoll Monitor vom Auto rumfummeln …..
Nein, auch nicht machen
Ist auch nicht erlaubt. Vorher informieren!
Natürlich darf ich den Touchscreen des Fahrzeuges bedienen, auch während der Fahrt.
Wieso behauptet ihr denn immer so einen Mist? Man darf kein System eines Fahrzeuges so lange mit dem Blick weg von der Straße bedienen, dass es die Sicherheit gefährdet. Aber Bedienen darf ich es. Wie soll man denn zB in manchen Fahrzeugen auf der Autobahn eine langsam beschlagene Frontscheibe bei der Fahrt korrigieren, wenn ich nicht den Screen benutzen darf? Es gibt Fahrzeuge, in denen das alles in Menüs verborgen ist.
Bei uns auf der Brücke. Schild an der Autobahn warnt sogar davor dass sie filmen.
Wer bekommt auf dem Duo hier von dieser App also iFun auch keine Push mehr?
Immer noch zu wenig meiner Meinung nach. Soviele Leute die ich täglich sehe die mit 80-90 auf der mittleren Spur schleichen wenn man beim Überholen reinschaut sind die Augen im Fußraum statt Richtung Straße gerichtet. Mir ist vor 3 Jahren am Stauende eine junge Frau ungebremst ins Auto gefahren als die Polizei da war sagte sie das sie kein Handy oder Smartphone besitzt. Man muss dazu wissen auf dem Autobahnteilstück ist die Strecke mehrere Kilometer nahezu gerade und man sieht eigentlich gut 1-2 Km weit nach vorne.
Ich würde bei Handy am Steuer direkt 3 Monate Fahrverbot verhängen. Strafe ans Gehalt gekoppelt. Neuwagen seit 2013 MÜSSEN eine Freisprecheinrichtung Haben. Die wenigsten von den Leuten die während der Fahrt am Handy daddeln fährt ein Auto älter als 10 Jahre also muss eine freisprechanlage verbaut sein.
Und mal ganz ehrlich WAS ist bitte so wichtig das es nicht bis zum Erreichen des Fahrziels warten kann ? Ihr gefährdet halt nicht nur euch sondern auch Unbeteiligte Dritte.
Gerne 3000€
Kein Problem, das sollte mal ordentlich angegangen werden
(Keine Ironie)
Aber lieber auch in Städten, statt nur auf Autobahnen
Solange ich noch meinen BigMac, 20iger Nuggets mit feinem Sössje, Pommes mit Majo und feinste Zoke beim fahren verzehren kann, ist die Welt doch in Ordnung :D
Ich fordere grundsätzlich (für sämtliche Delikte), das Strafmaß an das Einkommen und Vermögen zu koppeln, damit das Recht für jedermann gleichermaßen gilt. Ein Millionär oder gar Milliardär lacht selbst über 500-€-Strafen, während es Menschen an unteren Ende der Einkommensskala in die Ersatzhaft zwingen und somit für diese existenzbedrohend sein kann.
Hat einer schonmal bei einem VW auf dem Display was einstellen wollen während der Fahrt? Bspw. ein neues Navi-Ziel?
Das ist erheblich komplizierter und ablenkender, als das eben auf dem Handy zu machen.
Beides gehört für mich verboten und bestraft.
Bitte auch für Handynutzung auf dem E-Roller einführen.
Was? Das Verbot? Gibt es schon!
ich bin für 3 Monate Fahrverbot – das tut mehr weh als 500€ – da werden hoffentlich viele Leute mal vorher das Gehirn einschalten, wenn deren Job am Führerschein hängt und das Handy in der Tasche lassen.
Früher gab es mal elektronische Sperren bei eingebauten Navis im Auto, das diese nur im Stand bedient werden konnten – sollte man bei den ganzen Touchscreenmist im Auto auch mal wieder drüber nachdenken.
Würde dann auch gleichzeitig die Hersteller dazu bringen wieder richtige Knöpfe für z.B. Heizung und Klima einzubauen. das ist halt sowohl Ergonomisch als auch Sicherheitstechnisch furchtbar wenn die Einstellung der Klima in 3 untermenüs auf nem rießen Glasbildschirm vergraben ist. Also so Zeug wie Radio, Navi, Carplay und so zeug kann ja auf dem Touch ding bleiben aber so Sachen wie Warnblinker, Scheibenwischer, Licht, Scheibenbelüftung und Heizung und Kühlung sollten halt auch ohne hinsehen bedient werden können. Dann noch wie bisher üblich an den vorgesehen stellen sein das man auch ohne Studium das Fahrzeug sicher bedienen kann.
Noch immer viel zu wenig. Die Strafe sollte am Einkommen festgesetzt werden und stets so ausfallen, dass sie richtig derbe wehtut. Dazu beim ersten Verstoß ein Jahr Fahrverbot, bei weiteren Verstößen lebenslanger Führerscheinentzug.
Auch für Fahrradfahrer
In der Stadt wäre soein Blitzer sehr Erzragreich