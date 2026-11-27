Die Kamera-App Halide macht das Außendisplay des iPhone Duo zur zusätzlichen Lichtquelle. Bei aufgeklapptem Gerät lässt sich damit beispielsweise ein Gesicht aufhellen. Die Funktion gehört zu Version 3.4, die bereits seit dem 19. November verfügbar ist.

Außendisplay als Lichtquelle und Vorschau

Der große Bildschirm soll nach Angaben von Lux Optics ein weicheres und gleichmäßigeres Licht liefern als der kleine LED-Blitz. Die geringere Leuchtkraft begrenzt allerdings den Einsatzbereich: Das Motiv sollte relativ nah am Display sein. Für das Aufhelllicht empfehlen die Entwickler die maximale Bildschirmhelligkeit.

Alternativ kann der äußere Bildschirm eine Live-Vorschau anzeigen. Fotografierte Personen sehen so direkt, welchen Bildausschnitt die Kamera erfasst. Zur Wahl stehen eine gespiegelte Ansicht mit Bedienelementen und eine reine Sucheranzeige.

Auch innen nutzt Halide den zusätzlichen Platz anders. Der neue XL-Modus vergrößert den Sucher, wenn die Vorschau des letzten Fotos ausgeblendet wird. Die Objektivsteuerung wandert auf die linke Seite. Das Histogramm findet entlang der Falz Platz, die bei halb geöffnetem Gerät für Bedienelemente weniger geeignet ist.

Mit dem neuen Update lässt sich das Außendisplay bei Selfies als Licht verwenden.

Timer und Histogramme kehren zurück

Auf anderen iPhones bringt Version 3.4 bekannte Werkzeuge aus Halide Mark II zurück: den Selbstauslöser sowie Farb- und Helligkeitshistogramme. Die Diagramme helfen dabei, die Verteilung der Tonwerte einzuschätzen. Zudem wurde der integrierte Editor Photo Lab für die Nutzung auf dem halb geöffneten Duo angepasst.

Halide erweitert seine Unterstützung für Apples neue Kameras damit weiter. Über die zusätzlichen Möglichkeiten für die variable Blende des iPhone 18 Pro hatten wir bereits berichtet.

Halide Mark III setzt mindestens iOS 18 beziehungsweise iPadOS 18 voraus. Der Download ist kostenlos, die Nutzung kostenpflichtig: Im deutschen App Store werden 22,99 Euro pro Jahr oder einmalig 79,99 Euro genannt. Das Jahresabo lässt sich sieben Tage kostenlos testen.