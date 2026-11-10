Großbritannien plant verpflichtende Bildkontrolle auf Handys

In Großbritannien zeichnet sich eine weitere Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben für Smartphones und Tablets ab. Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten und Mitgliedern des Oberhauses will verpflichtende Bildfilter auf allen Mobilgeräten durchsetzen.

iOS warnt schon heute von sensitiven Bildern

Diese sollen verhindern, dass Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf den Geräten angezeigt oder erstellt werden können. Die Vorgaben würden nicht nur für Kinder und Jugendliche gelten, sondern sämtliche Nutzer betreffen.

Apple, Google und andere Anbieter müssten entsprechende Schutzmechanismen direkt in ihre Betriebssysteme integrieren. Auch bereits verkaufte Geräte könnten nach den Vorstellungen der Initiatoren durch verpflichtende Softwareaktualisierungen einbezogen werden.

Bildprüfung soll vor der Anzeige eingreifen

Die geplante Technik soll Fotos und Videos automatisch untersuchen und verdächtige Inhalte noch vor der Darstellung unkenntlich machen. Ausdrücklich eingeschlossen sind computergenerierte Missbrauchsdarstellungen. Auch deren Erstellung und die Übertragung entsprechender Livevideos sollen verhindert werden.

Apples Nachrichten-App gibt Tipps beim Bildempfang

Technisch ist eine solche Prüfung nicht völlig neu. Apple bietet bereits seit iOS 17 Warnungen vor sensiblen Inhalten an. Dabei erkennt das Betriebssystem bestimmte Nacktaufnahmen direkt auf dem Gerät und verdeckt sie zunächst. Erwachsene Nutzer können die Darstellung anschließend selbst freigeben. Die britischen Pläne gehen darüber hinaus, weil die Filter verpflichtend sein und erkannte Missbrauchsinhalte grundsätzlich blockieren sollen.

Wie zuverlässig die Erkennung arbeiten müsste und wie mögliche Fehlentscheidungen behandelt werden sollen, bleibt in den vorliegenden Vorschlägen offen.

Regierung soll gesetzliche Grundlage schaffen

Wie der britische Observer berichtet, treiben der konservative Oberhauspolitiker John Nash und die Labour-Abgeordnete Jess Phillips den Vorstoß voran. Die Regierung hat bereits angekündigt, Hersteller zum Schutz Minderjähriger gegen die Erstellung und Weitergabe von Nacktaufnahmen verpflichten zu wollen. Die neue Initiative möchte diesen Ansatz auf sämtliche Geräte und Nutzer ausweiten.

Apple verdeckt möglicherweise verstörende Bilder automatisch

Zur Begründung verweisen die Initiatoren auf steigende Fallzahlen. Die Internet Watch Foundation entfernte im vergangenen Jahr mehr als 312.000 Missbrauchsbilder aus dem Netz. Bei KI-generierten Missbrauchsvideos stieg die Zahl der entdeckten Fälle von 13 im Jahr 2024 auf 3.440.