Kinderschutz direkt auf dem Gerät
Großbritannien plant verpflichtende Bildkontrolle auf Handys
In Großbritannien zeichnet sich eine weitere Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben für Smartphones und Tablets ab. Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten und Mitgliedern des Oberhauses will verpflichtende Bildfilter auf allen Mobilgeräten durchsetzen.
iOS warnt schon heute von sensitiven Bildern
Diese sollen verhindern, dass Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf den Geräten angezeigt oder erstellt werden können. Die Vorgaben würden nicht nur für Kinder und Jugendliche gelten, sondern sämtliche Nutzer betreffen.
Apple, Google und andere Anbieter müssten entsprechende Schutzmechanismen direkt in ihre Betriebssysteme integrieren. Auch bereits verkaufte Geräte könnten nach den Vorstellungen der Initiatoren durch verpflichtende Softwareaktualisierungen einbezogen werden.
Bildprüfung soll vor der Anzeige eingreifen
Die geplante Technik soll Fotos und Videos automatisch untersuchen und verdächtige Inhalte noch vor der Darstellung unkenntlich machen. Ausdrücklich eingeschlossen sind computergenerierte Missbrauchsdarstellungen. Auch deren Erstellung und die Übertragung entsprechender Livevideos sollen verhindert werden.
Apples Nachrichten-App gibt Tipps beim Bildempfang
Technisch ist eine solche Prüfung nicht völlig neu. Apple bietet bereits seit iOS 17 Warnungen vor sensiblen Inhalten an. Dabei erkennt das Betriebssystem bestimmte Nacktaufnahmen direkt auf dem Gerät und verdeckt sie zunächst. Erwachsene Nutzer können die Darstellung anschließend selbst freigeben. Die britischen Pläne gehen darüber hinaus, weil die Filter verpflichtend sein und erkannte Missbrauchsinhalte grundsätzlich blockieren sollen.
Wie zuverlässig die Erkennung arbeiten müsste und wie mögliche Fehlentscheidungen behandelt werden sollen, bleibt in den vorliegenden Vorschlägen offen.
Regierung soll gesetzliche Grundlage schaffen
Wie der britische Observer berichtet, treiben der konservative Oberhauspolitiker John Nash und die Labour-Abgeordnete Jess Phillips den Vorstoß voran. Die Regierung hat bereits angekündigt, Hersteller zum Schutz Minderjähriger gegen die Erstellung und Weitergabe von Nacktaufnahmen verpflichten zu wollen. Die neue Initiative möchte diesen Ansatz auf sämtliche Geräte und Nutzer ausweiten.
Apple verdeckt möglicherweise verstörende Bilder automatisch
Zur Begründung verweisen die Initiatoren auf steigende Fallzahlen. Die Internet Watch Foundation entfernte im vergangenen Jahr mehr als 312.000 Missbrauchsbilder aus dem Netz. Bei KI-generierten Missbrauchsvideos stieg die Zahl der entdeckten Fälle von 13 im Jahr 2024 auf 3.440.
Ende der Freiheit.
Freiheit?
Wenn es dies betrifft: „Diese sollen verhindern, dass Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf den Geräten angezeigt oder erstellt werden können.“?
Im Gegenteil! Sollte bei uns auch kommen!
Ja die totalüberwachung kommt immer im namen des Kinderschutzes, Terrorismusabwehr oder wegen den pöhsen raubmordkopierern!
Deswegen, nein danke. Solche Werkzeuge sollen erst garnicht geschaffen werden zum schutz vor missbrauch eben jener
Wenn es doch so einfach wäre…
Die Frage ist natürlich, wie solche Filter missbraucht werden können (Siehe China)
„Diese sollen verhindern, dass Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf den Geräten angezeigt oder erstellt werden können.“
Richtiger Schritt. Kommt hoffentlich bei uns auch.
Ja bitte und zwar ganz dringend!!
>> Die Vorgaben würden nicht nur für Kinder und Jugendliche gelten, sondern sämtliche Nutzer betreffen.<<
Nachdem die Täter meist erwachsen sind, wäre es ja äußerst merkwürdig so zu tun, als ob man das Problem auf die Kinder abschieben könnte.
„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“,
Benjamin Franklin