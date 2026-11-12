Mit der Wallwash Table Lamp hat Govee eine vielseitige Tischleuchte im Programm, die direktes Licht mit einer indirekten Wandbeleuchtung kombiniert. Beide Lichtquellen lassen sich unabhängig voneinander steuern und ermöglichen so unterschiedliche Beleuchtungsszenarien. Die Lampe eignet sich damit sowohl als Nachttischleuchte als auch zur stimmungsvollen Grundbeleuchtung, beispielsweise auf einem Sideboard im Wohnzimmer.

Das Design der Wallwash Table Lamp wirkt ansprechend und hochwertig. Die kugelförmige Leuchteinheit ruht auf einem massiven Plexiglassockel und lässt sich darauf frei drehen. So kann die indirekte Beleuchtung ganz nach Bedarf auf eine Wand oder die Decke ausgerichtet werden. Ein mitgelieferter Silikon-Untersetzer sorgt dabei für einen rutschfesten Stand.

Frei auf dem Standfuß beweglich

Zwei Lichtquellen für flexible Beleuchtung

Die Lampe verfügt über zwei getrennt steuerbare Lichtquellen. Während die vordere Leuchteinheit als direktes Tischlicht dient, erzeugt die rückseitige Beleuchtung einen großflächigen Wandflutereffekt. Dieser ist in drei separat ansteuerbare Lichtzonen unterteilt, sodass sich beispielsweise mehrfarbige Farbverläufe darstellen lassen. Dank der gewölbten Leuchtelemente im Inneren der Lampe wird die Wand auch bei geringem Abstand relativ großflächig ausgeleuchtet.

Lieferumfang des Govee-Wandfluters

Im praktischen Einsatz kann die Lampe durch eine gute Leuchtkraft, kräftige Farben und flexibel einstellbare Weißtöne überzeugen. Die Farbtemperatur reicht laut Hersteller von 1.000 bis 10.000 Kelvin. Damit lässt sich die Beleuchtung sowohl auf warme, dezente Lichtstimmungen als auch auf hellere, kühlere Weißtöne einstellen. Im Zusammenspiel ermöglichen die beiden Lichtquellen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzzwecke.

App-Steuerung und dynamische Lichtszenen

Die Steuerung erfolgt hauptsächlich über die Govee Home App. Hier lassen sich beide Lichtquellen gemeinsam oder unabhängig voneinander konfigurieren. Neben individuellen Farbeinstellungen stehen mehr als 80 dynamische Lichtszenen sowie eine musikabhängige Beleuchtung zur Verfügung.

Die Govee-App bietet vielseitige Optionen

Eine interessante Ergänzung sind die individuellen Beleuchtungspläne in der App. Mit der Daysync-Funktion lassen sich Helligkeit und Farbtemperatur im Tagesverlauf automatisch anpassen. Dabei können unterschiedliche Aktivitäten wie die Arbeit im Home-Office oder auch das aktuelle Wetter berücksichtigt werden. Die vorgegebenen Abläufe können bei Bedarf angepasst werden. Im Alltag sind so deutlich weniger manuelle Anpassungen erforderlich.

Daysync-Szenarien lassen sich anpassen

Smarthome-Integration über Matter

Alternativ zur Bedienung über die Govee-App kann die Lampe über Matter in bestehende Smart-Home-Systeme eingebunden und über die zugehörigen Sprachassistenten gesteuert werden. Der Funktionsumfang der Govee Home App fällt allerdings deutlich größer aus. Das gilt insbesondere für die animierten Lichtszenen sowie die separate Steuerung des Tischlichts und der drei Lichtzonen des Wandfluters.

Verschiedene Weißtöne und kräfige Farben

Direkt an der Lampe befindet sich lediglich ein Ein-/Ausschalter. Beim erneuten Einschalten wird der zuletzt verwendete Beleuchtungszustand wiederhergestellt.

Die Govee Wallwash Table Lamp ist zum Preis von 89,99 Euro über den Onlineshop des Herstellers oder über Amazon erhältlich.

Produkthinweis