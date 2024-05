Google: Neue Suchfunktionen setzten voll auf KI

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Entwicklerkonferenz Google I/O hat der Suchmaschinen-Anbieter Google einen Ausblick auf die zukünftige Gestaltung seines Kernproduktes gewährt. Die Google-Suche soll zahlreiche neue Funktionen erhalten, die fast alle auf generativer Künstlicher Intelligenz basieren sollen.

Im Mittelpunkt steht dabei das hierzulande noch nicht vollumfänglich verfügbare Gemini-Modell, das am besten als Googles Antwort auf ChatGPT beschrieben werden kann.

„AI Overviews“ für schnelle Antworten

Eine der neuen Funktionen sind AI Overviews, KI-Schnellantworten, die eine kompakte Übersicht zu einem Thema anbieten. Die Funktion wird zunächst in den USA eingeführt, soll aber bis Ende des Jahres weltweit verfügbar sein. AI Overviews sollen Nutzern helfen, schnell relevante Informationen zu finden, werden aber auch dafür sorgen, dass die Google-Suche weniger als bislang verlassen wird. Google verlinkt nicht mehr auf Lösungen, sondern zeigt diese einfach selber an.

Nutzer sollen zukünftig die Möglichkeit erhalten, die AI Overviews zu personalisieren. Beispielsweise kann die Sprache vereinfacht oder die Zusammenfassung detaillierter gestaltet werden. Features, die vor allem jenen Anwendern helfen sollen, die neu in einem Themengebiet sind und komplexe Informationen schnell verdauen müssen.

Antworten auf komplexe Fragen

Das Gemini-Modell soll zudem in der Lage sein, auch komplexe Fragen zu beantworten. Anstatt sich durch mehrere Suchanfragen zu hangeln, können Nutzer ihre Fragen zukünftig in einem Rutsch stellen. Googles Beispiel: Die Suche nach einem Yoga- oder Pilatesstudio in Boston, das von lokalen Nutzern empfohlen wird, verkehrsgünstig liegt und Rabatte für Neumitglieder bietet.

KI-sortierte Suchergebnisse

Eine weitere Neuerung ist die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz organisierte Ergebnisseite. Die Suchergebnisse werden dabei in von der KI generierte Kategorien unterteilt. Diese Funktion wird zunächst für englische Suchanfragen in den USA verfügbar sein und sich auf Bereiche wie Bücher, Filme, Gastronomie, Hotels, Musik, Rezepte und Shopping konzentrieren.

Video-basierte Suche

Google erweitert die Suche auch um Video-basierte Funktionen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Nutzer in der Lage sein, Fragen zu stellen, die sich auf visuelle Inhalte beziehen. Beispielsweise kann ein Nutzer ein Video eines nicht funktionierenden Plattenspielers hochladen und erhält dann von der KI ausgewählte Informationen zur Fehlerbehebung.