Ein faltbares Smartphone mit großem Bildschirm ist nur halb so praktisch, wenn Anwendungen den zusätzlichen Platz nicht nutzen. Genau hier setzt Google mit neuen Vorgaben für App-Entwickler an. Ab April 2027 müssen reguläre Android-Anwendungen grundlegende Anforderungen an die Darstellung auf Foldables erfüllen. Andernfalls dürfen sie nicht mehr neu im Play Store veröffentlicht oder aktualisiert werden. Ein Ansatz, den sich auch Apple für das iPhone Duo zum Vorbild nehmen könnte.

Ab April 2027 gelten verbindliche Vorgaben

Google verlangt künftig mindestens die Qualitätsstufe „Adaptive Ready“. Anwendungen müssen die verfügbare Bildschirmfläche vollständig ausnutzen. Die Darstellung einer gewöhnlichen Smartphone-App mit schwarzen Balken an den Seiten oder die Nutzung eines Kompatibilitätsmodus reichen dann nicht mehr aus.

Darüber hinaus müssen Apps beim Auf- und Zuklappen, Drehen oder Verändern der Fenstergröße ihren aktuellen Zustand beibehalten. Eine bereits begonnene Texteingabe, die Scrollposition oder eine laufende Medienwiedergabe dürfen dabei nicht verloren gehen. Auch die Verwendung in mehreren Fenstern gehört zu den Mindestanforderungen.

Wer diese Vorgaben ignoriert, riskiert neben einer eingeschränkten Sichtbarkeit im Play Store auch den Ausschluss von neuen Veröffentlichungen und Updates. Bereits vorhandene Anwendungen bleiben allerdings weiterhin verfügbar. Für Spiele gelten vergleichbare Anforderungen erst ab August 2027.

Auch Apple kennt das Problem

Die Situation dürfte Besitzern des iPhone Duo bekannt vorkommen. Nicht jede Anwendung nutzt den aufgeklappten Bildschirm optimal aus. Besonders bei älteren Apps bleibt teilweise viel Platz ungenutzt.

Apple hat hierfür bereits entsprechende Werkzeuge geschaffen. Wie das Unternehmen in seiner Entwicklerdokumentation erklärt, erscheinen Anwendungen, die noch mit dem iOS-26-SDK erstellt wurden, auf dem Innendisplay lediglich in einem kleineren Bereich. Mit dem iOS-27-SDK verbessert sich die Darstellung, während erst das iOS-27.1-SDK die vollständige Bildschirmfläche einschließlich der seitlich angeordneten Bedienelemente unterstützt.

Zwar hat Apple bereits zahlreiche speziell angepasste Anwendungen vorgestellt, eine vergleichbare Verpflichtung für Entwickler besteht bislang allerdings nicht.

Google möchte das Anpassungen für Foldables verpflichtend sind.

Gute Apps sollen besser sichtbar werden

Google setzt neben strengeren Regeln auch auf Anreize. Besonders gut angepasste Anwendungen können zusätzliche Kennzeichnungen erhalten und prominenter im Play Store erscheinen. Ab April müssen Entwickler zudem drei Screenshots speziell für faltbare Geräte bereitstellen.

Apple könnte einen ähnlichen Weg einschlagen. Schließlich sollte bei einem Smartphone, das mindestens 2.299 Euro kostet, die vollständige Nutzung des Bildschirms möglichst selbstverständlich sein. Natürlich lässt sich nicht jede bestehende App über Nacht anpassen. Verbindliche Mindestanforderungen und eine bessere Kennzeichnung optimierter Anwendungen wären jedoch ein sinnvoller Anfang.