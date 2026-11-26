Google hat neue Versionshinweise für Google Home veröffentlicht. Das neue Update verbessert Gemini Live, ergänzt eine Sirenensteuerung für ausgewählte Kameras und behebt Fehler in der iPhone-App.

Gemini Live bekommt mehr Alltagstauglichkeit

Die überarbeiteten Live-Gespräche sollen schneller und natürlicher ablaufen. Während einer Unterhaltung lassen sich künftig auch Timer stellen oder Lampen ausschalten, ohne den Gesprächsmodus zu verlassen. Google verteilt die Verbesserungen über die kommenden Wochen.

Auch die bereits im August vorgestellte Erzählfunktion wird ausgebaut: Geschichten erhalten ausdrucksstärkere Stimmen und ein abwechslungsreicheres Tempo. Laut Google sind die Geschwindigkeitsverbesserungen für häufige Smart-Home-Befehle bereits vollständig verteilt. Auf unterstützten Displays lassen sich zudem die Webquellen einer Antwort aufrufen.

Gemini für Home steht im Vorabzugriff auch in Deutschland und auf Deutsch zur Verfügung. Für Gemini Live sind laut Google-Hilfe ein Google-Home-Premium-Abo und ein kompatibler Lautsprecher oder ein Display erforderlich. Dazu gehören etwa Nest Audio, die Nest-Hub-Modelle und der aktuelle Google Home Speaker. Grundlegende Funktionen wie die Gerätesteuerung bleiben ohne Abo nutzbar.

Google hat auch der iOS-Version der Home-App Neuerungen spendiert.

Kamera-Sirene und bessere Farbauswahl

Bei der kabelgebundenen Nest Cam Outdoor der zweiten Generation lässt sich aus der Liveansicht heraus eine 30 Sekunden lange Sirene aktivieren und wieder stoppen. Die Funktion ist auf bestimmte Kameramodelle beschränkt.

Unter iOS überarbeitet Google das Farbrad für Lampen, damit sich vollständig gesättigte Farben leichter auswählen lassen. Hinzu kommen Korrekturen bei der Einrichtung des Google Home Speakers und der Anzeige des Audioausgangs von Google TV. Unter Android werden unter anderem Fehler bei Kamera-Vorschauen und der Wiedergabe aufgezeichneter Ereignisse behoben.

Auch mit der aktuellen Home-App können einzelne Neuerungen erst nach und nach auftauchen. Übrigens ist im Rahmen des Black Friday die Google Nest Cam Indoor (Gen. 3) im Angebot und kostet aktuell nur 65 Euro anstatt 99 Euro.

Produkthinweis Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 2K-Video... 65,99 EUR 99,99 EUR

