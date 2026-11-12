Google Gemini startet auf CarPlay: Auch Google Home wird intelligenter

Google erweitert die Verfügbarkeit seines KI-Assistenten Gemini auf dem iPhone. Wie das Unternehmen offiziell angekündigt hat, steht Gemini ab sofort auch als eigenständige Anwendung für Apple CarPlay bereit. Damit lassen sich während der Autofahrt längere Gespräche mit der KI führen, E-Mails zusammenfassen und Termine abfragen. Die Einführung erfolgt weltweit und schrittweise für alle unterstützten Sprachen.

Eigene CarPlay-App statt Integration in Google Maps

Die Neuerung ergänzt die bereits im Oktober eingeführte Gemini-Unterstützung in Google Maps. Während der Assistent dort vor allem bei der Navigation hilft, bietet die eigenständige Anwendung Zugriff auf Gemini Live. Damit können Nutzer beispielsweise Fragen zu Sehenswürdigkeiten stellen, Ideen besprechen oder sich auf bevorstehende Termine vorbereiten.

Der Assistent kann bei entsprechender Freigabe auch Informationen aus Gmail und Google Kalender berücksichtigen. Gespräche werden mit der Gemini-App auf dem iPhone synchronisiert und lassen sich nach der Fahrt fortsetzen. Allerdings sind nicht sämtliche Funktionen überall verfügbar: Das von Google beworbene persönliche Tagesbriefing „Daily Brief“ wird in Europa derzeit nicht angeboten.

Gemini in CarPlay einrichten

Voraussetzung ist die aktuelle Version der Gemini-App für das iPhone. Zudem müssen der Mikrofonzugriff erlaubt und Gemini Live mindestens einmal auf dem Smartphone verwendet worden sein. Anschließend erscheint die Anwendung auf dem CarPlay-Bildschirm. Ein Fingertipp auf das Symbol startet eine neue oder bereits begonnene Unterhaltung.

Siri wird dadurch nicht ersetzt. Wie bei anderen KI-Assistenten auf CarPlay muss Gemini zunächst über die eigene Anwendung gestartet werden.

Google Home: KI-Agenten verwalten Automationen

Auch bei Google Home gibt es Neuerungen. Laut den aktuellen Versionshinweisen versteht Gemini für Home komplexe Sprachbefehle zuverlässiger. Bei mehrdeutigen Angaben soll der Assistent gezielt nachfragen, statt eigenständig ein Gerät auszuwählen. Auf Smart Displays können Antworten außerdem passende Bilder enthalten.

Umfangreicher fällt das Update für Google Home MCP aus. Über diese Schnittstelle können externe KI-Agenten wie Claude künftig bestehende Smart-Home-Automationen einsehen, neue Abläufe erstellen und vorhandene bearbeiten. Hinzu kommt die Unterstützung weiterer Gerätefunktionen, darunter Saugroboter, Luftreiniger, Thermostate und Ladegeräte für Elektroautos.

Google Home MCP befindet sich weiterhin im Vorabzugriff und erfordert unter anderem Google Home Premium Advanced. Sicherheitskritische Aktionen wie das Entriegeln von Türen bleiben für KI-Agenten gesperrt. Vollständig löschen lassen sich Automationen über die Schnittstelle bislang ebenfalls nicht.