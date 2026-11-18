Apple muss sich im kommenden Jahr vor einem französischen Strafgericht verantworten. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat entschieden, den iPhone-Hersteller wegen möglicher Behinderungen unabhängiger Reparaturen anzuklagen.

iPhone-Modelle erkennen fremde Ersatzteile, auch Originale

Ausgangspunkt ist eine Beschwerde der Verbraucherschutzorganisation HOP aus dem Dezember 2022. Nach vier Jahren Ermittlungsarbeit kommt der Fall nun vor Gericht.

Wie die Organisation Halte à l’obsolescence programmée (HOP) mitteilt, findet am 25. Februar 2027 zunächst ein vorbereitender Gerichtstermin statt. Die eigentlichen Verhandlungen sind für mehrere Tage im Juni 2027 angesetzt. Gegenstand der Anklage sind technische und softwareseitige Einschränkungen, die Reparaturen außerhalb von Apples autorisierten Werkstätten erschweren sollen. Insgesamt umfasst die ursprüngliche Beschwerde 24 iPhone-Modelle.

Ersatzteile müssen zum iPhone passen

Konkret geht es um die sogenannte Serialisierung. Dabei verknüpft Apple einzelne Hardwarekomponenten über ihre Seriennummern mit dem jeweiligen Gerät. Nach einem Austausch kann das Betriebssystem erkennen, dass ein anderes Bauteil eingesetzt wurde, und bestimmte Funktionen einschränken oder Warnmeldungen anzeigen.

Problematisch ist aus Sicht der Verbraucherschützer, dass solche Einschränkungen auch bei funktionierenden Originalteilen auftreten können. Selbst Komponenten aus einem anderen iPhone können betroffen sein, wenn der Austausch nicht durch Apple autorisiert wird. Dazu zählen unter anderem Bildschirme, Akkus und Kameras.

Apples Reparatur-Vorgaben stehen schon länger in der Kritik

Über die französischen Ermittlungen gegen Apples Reparaturpraxis hatten wir bereits im Mai 2023 berichtet. HOP sieht in der Teilekopplung ein Hindernis für unabhängige Werkstätten und die Wiederaufbereitung gebrauchter Geräte. Frankreich verbietet entsprechende Reparaturhindernisse seit 2021 ausdrücklich im Verbrauchergesetzbuch.

Apple hat seine Verfahren inzwischen teilweise angepasst und ermöglicht bei neueren Geräten auch die nachträgliche Freigabe bestimmter Reparaturen durch Dritte. HOP erkennt diese Entwicklung an, hält aber eine längerfristige Überprüfung für notwendig.

Schon die iPhone-Bremse führte zu Strafen

Für Apple ist es nicht die erste juristische Auseinandersetzung mit französischen Verbraucherschützern. Bereits 2017 hatte HOP wegen der sogenannten iPhone-Bremse Anzeige erstattet. Apple hatte damals die Leistung älterer iPhones bei geschwächten Akkus reduziert, ohne die Nutzer zunächst ausreichend darüber zu informieren.

Die damalige Affäre führte in Frankreich zu einer Strafzahlung von 25 Millionen Euro. Auch in anderen Ländern beschäftigte die Leistungsdrossel Gerichte und Verbraucherschützer. Im aktuellen Verfahren geht es dagegen nicht um langsamere Geräte, sondern um die Frage, ob Apple durch die technische Kontrolle von Ersatzteilen gegen das französische Reparaturrecht verstößt.