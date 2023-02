Generalschüssel „SingleKey ID“ ersetzt künftig die Bosch ID

Bosch setzt in Zukunft in vollem Umfang auf sein Single-Sign-On-System SingleKey ID. Wie das Unternehmen mitteilt, wird aus bestehenden Bosch-IDs in den kommenden Tagen eine sogenannte SingleKey ID. Anwender sollen davon zumindest offensichtlich erstmal nichts mitbekommen und können ihre vorhandenen Zugangsdaten weiter verwenden.

Bosch SingleKey ist uns zuletzt im Zusammenhang mit dem Bosch-Ableger Home Connect Plus begegnet. Das Unternehmen bietet damit eine eigene Smarthome-Lösung an, die als Zielvorgabe ähnlich wie HomeKit & Co. die Möglichkeit hat, Geräte und Systeme von verschiedenen Anbietern über eine einheitliche Oberfläche zu steuern.

Bosch bringt mit Home Connect Plus nicht nur die eigenen Smarthome-Ableger unter einen Hut, sondern erfreut sich mittlerweile auch an einer stattlichen Zahl an kooperierenden und größtenteils auch namhaften Unternehmen. Auf der von Bosch regelmäßig aktualisierten „Works with“-Liste findet sich beinahe alles, was im Smarthome-Bereich Rang und Namen hat. Die zugehörige App Home Connect Plus gibt es kostenlos und für iPhone und iPad optimiert.

SingleKey ID als Generalschlüssel

Zurück zur SingleKey ID. Mit diesem zentralen Login bündelt Bosch den Zugang zu eigenen Smarthome-Angeboten und jenen von Partnern. Der Anbieter spricht hier von einem ständig wachsenden Netzwerk von Websites, Shops, Apps und Diensten und will die Nutzung des Anmeldeverfahrens wohl nicht zuletzt auch dadurch ankurbeln, dass die bisher noch separate Bosch-ID künftig als allgemeiner Schlüssel verwendet werden kann.

Die Nutzung von SingleKey ID bedeutet natürlich auch, dass man sich bei der Verwaltung der mit dem SingleKey-Konto zusammenhängenden und generell auch den Anmeldungsdaten bei anderen Diensten in die Hände von Bosch begibt. Dabei wird allerdings nur übermittelt, wann beziehungsweise wo man sich mit SingleKey anmeldet. Über die Details der einzelnen Sessions haben dann die jeweiligen SingleKey-Partner die Hoheit. Bosch betont auch, dass die mit SingleKey ID zusammenhängenden Nutzerdaten sicher verschlüsselt auf europäischen Servern gespeichert werden. Weitere Infos zum Thema Datenschutz finden sich in den FAQ zu SingleKey ID.